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"வெளிப்படையான நிர்வாகமே எங்கள் லட்சியம்" - ஆசிரியர் சங்கங்களுடன் அமைச்சர் ராஜ்மோகன் ஆலோசனை

வெளிப்படையான நிர்வாகத்தை வழங்குவதே எங்கள் முதலமைச்சரின் லட்சியம் என பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் தெரிவித்தார்.

அமைச்சர் ராஜ்மோகன்
ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் அமைச்சர் ராஜ்மோகன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 28, 2026 at 8:40 PM IST

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சென்னை: ஆசிரியர் சங்கங்கள், ஆசிரியரல்லாத பணியாளர் சங்க நிர்வாகிகளின் தேவைகள் மற்றும் கோரிக்கைகளை பள்ளிக்கல்வித் துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் கேட்டறிந்தார்.

தவெக அரசின் முதல் பட்ஜெட் ஆக.5 ஆம் தேதி தாக்கல் செய்யப்பட உள்ளது. இந்நிலையில், சென்னை, அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகக் கூட்டரங்கில் அனைத்து ஆசிரியர் சங்கங்கள் மற்றும் ஆசிரியரல்லாத பணியாளர் சங்கங்களின் பொறுப்பாளர்களுடன் கலந்துரையாடல் கூட்டம் நடைபெற்றது.

பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் தலைமையில் நடந்த இக்கூட்டத்தில், தொடக்கக்கல்வி ஆசிரியர்கள், பட்டதாரி ஆசிரியர்கள், நூலகத்துறை பணியாளர்கள் உள்ளிட்ட பள்ளிக்கல்வித்துறையின் கீழ் வரும் துறைகளில் பணிபுரியும் சங்கங்களை சேர்ந்த நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டு தங்களின் கோரிக்கைகளை தெரிவித்தனர்.

குறிப்பாக, தமிழ்நாடு அரசு சிறப்பு டெட் தேர்வு தொடர்பாக ஒன்றிய அரசை வலியுறுத்தி சட்டத் திருத்தம் கொண்டுவர வேண்டும். பணிக்காலத்தை மதிப்பிட்டு சிறப்பு மதிப்பெண் வழங்க வேண்டும். பகுதிநேர ஆசிரியர்களை பணி நிரந்தரம் செய்ய வேண்டும்.

சம வேலைக்கு சம ஊதியம் வழங்க வேண்டும். மேல்நிலைக் கல்விக்கு தனியான இயக்குநகரம் உருவாக்க வேண்டும், பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை கொண்டுவர வேண்டும் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை முன்வைத்தனர்.

அப்போது பேசிய அமைச்சர் ராஜ்மோகன், “பள்ளிக்கல்வித்துறையின் ஆணிவேராக இருப்பவர்கள் ஆசிரியர்கள். பேசி தீர்க்க முடியாத பிரச்சினைகள் எதுவும் கிடையாது. ஆசிரியர்கள் உங்களுடைய கோரிக்கைகளை என்னிடம் தெரிவிக்கலாம். வெளிப்படையான நிர்வாகத்தை வழங்குவதை லட்சியமாக கொண்டவர் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர்.

மாணவர்கள், பெற்றோர், ஆசிரியர்களின் நலனை மட்டுமே இலக்காக கொண்டு பள்ளிக்கல்வித்துறை பயணித்துக்கொண்டு இருக்கிறது. என்னிடம் வரக்கூடிய மனுக்களை எல்லாம் முன்னுரிமை அடிப்படையில் பிரித்துக்கொடுக்க, எடுக்கப்படும் நடவடிக்கைகள் தொடர்பாகக் கண்காணிக்க செயலி ஒன்று உருவாக்கப்பட்டு வருகிறது” எனத் தெரிவித்தார்.

அப்போது பேசிய விழுப்புரத்தை சேர்ந்த ஒரு ஆசிரியர் சங்க நிர்வாகி, “அவசர கோலத்தில் நேற்று மாலை தான் கூட்டத்திற்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டது. உடனடியாக தயாராகி எப்படி வருவது? கோரிக்கைகளை கூட பிரிண்ட் செய்ய முடியாமல் கையில் எழுதிக் கொண்டு வந்திருக்கின்றோம். அதிலும் எங்களை பேச அனுமதிக்கவில்லை” என ஆதங்கத்தை வெளிப்படுத்தினார்.

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கூட்டத்திற்கு பிறகு பேசிய தொடக்கப்பள்ளி ஆசிரியர் சங்க நிர்வாகி தியாகராஜன், “பல்வேறு கோரிக்கைகளை அமைச்சரிடம் வைத்துள்ளோம். உடனடியாக நிதி சம்பந்தமான கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற இயலாதென்பதை அறிவோம். ஆனால், நிதி சாராத பல்வேறு கோரிக்கைகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அவற்றை உடனடியாக தீர்க்க வேண்டும்.

மிக முக்கியமாக, தகுதித் தேர்வு மிகவும் கடினமாக இருந்தது. இந்த விவகாரத்தில் நாடாளுமன்றத்தில் ஒரு மசோதாவை கொண்டு வர பிரதமருக்கு முதலமைச்சர் அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். இதுமட்டுமே நிரந்தர தீர்வாக அமையும்” என்றார்.

தொடர்ந்து, தனியார் ஆசிரியர் சங்க நிர்வாகி ஒருவர் பேசும்போது, "அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளுக்கு ஆசிரியர் சங்கங்கள் இருக்கின்றன. அவற்றை உள்ளே அனுமதித்து கோரிக்கையாவது கேட்கின்றார்கள். ஆனால் தனியார் பள்ளி ஆசிரியர்களாகிய எங்களுக்கு கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ள அனுமதி கூட வழங்கப்படவில்லை. இனிவரும் காலங்களில் இவை மாற்றப்பட வேண்டும்” என்றார்.

தனியார் பள்ளிகளை ஊக்குவிப்பதா?

முன்னதாக, இக்கூட்டத்தில் பேசிய சில ஆசிரியர் சங்கத்தினர், ஏற்கனவே அரசுப் பள்ளிகளில் மாணவர் சேர்க்கை குறைந்து வரும் நிலையில், தனியார் பள்ளிகளுக்கு விரைவாக அனுமதி வழங்கி, தனியார் பள்ளிகளை ஊக்குவிப்பது பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் என விமர்சித்தனர்.

குறிப்பாக, தனியார் பள்ளிகளுக்கு விரைவாக அனுமதி வழங்குவது தொடர்பாக பேசுகையில், ஏற்கனவே பல்வேறு காரணங்களால் அரசுப் பள்ளிகளில் மாணவர் சேர்க்கை குறைந்து வருகிறது. தொடர்ந்து தனியார் பள்ளிகளை ஊக்குவிப்பது அரசுப்பள்ளிகளை வலுவிழக்க வைத்து மிகப்பெரிய பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும் என்று விவாதித்தது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

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அமைச்சர் ராஜ்மாேகன்
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