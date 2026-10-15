6 - 12 ஆம் வகுப்பு மாணவிகளுக்கு சானிட்டரி நாப்கின் - பள்ளிக்கல்வித் துறை உத்தரவு
சோப்பு மற்றும் தண்ணீருடன் கூடிய கை கழுவும் வசதிகள் எப்போதும் பயன்பாட்டில் இருக்க வேண்டும். கழிப்பறைகள் தினமும் முறையாக பராமரிக்கப்பட்டுத் தூய்மையாக வைத்திருக்கப்பட வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
Published : October 15, 2026 at 6:42 PM IST
சென்னை: பள்ளிகளில் மாணவிகளுக்கு நாப்கின் வழங்கவும், கழிப்பறைகளை தண்ணீருடன் பயன்பாட்டில் வைக்கவும் பள்ளிக்கல்வித்துறை உத்தரவிட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து பள்ளிக்கல்வித்துறை அனைத்து மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலர்களுக்கு அனுப்பியுள்ள கடிதத்தில், "உச்சநீதிமன்ற உத்தரவின்படி, தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்துப் பள்ளிகளிலும் மாணவிகளுக்கான ‘மாதவிடாய் சுகாதார மேலாண்மை’ வசதிகளை உடனடியாக முழுமையாக உறுதி செய்ய வேண்டும். உச்சநீதிமன்றத்தின் வழிகாட்டுதல்களை பின்பற்றி தேவையான வசதிகள் மற்றும் வழிகாட்டுதல் படி ஏற்பாடுகளை செய்யவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
பள்ளிகளில் 6 முதல் 12 ஆம் வகுப்பு வரை படிக்கும் மாணவிகளுக்கு இலவசமாக சானிட்டரி நாப்கின் வழங்க வேண்டும். மாணவிகளுக்கு தனியாக, பயன்பாட்டுக்குரிய தண்ணீர் வசதியுடன் கூடிய கழிப்பறைகள் செயல்பட வேண்டும். மாதவிடாய் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டும் என உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
கழிப்பறை மற்றும் நீர் வசதிகள்
பள்ளிகளில் மாணவிகள் பயன்படுத்தும் வகையில் கழிப்பறைகள் தண்ணீர் வசதியுடன் இருக்க வேண்டும். புதியதாக கட்டுப்படும் கழிப்பறைகளில் மாற்றுத்திறனாளி மாணவிகள் பயன்படுத்தும் வகையில் அமைக்கப்பட வேண்டும். போதிய தனிப்பாதுகாப்பு கொண்டதாகவும் கழிப்பறைகள் அமைக்கப்பட வேண்டும்.
சோப்பு மற்றும் தண்ணீருடன் கூடிய கை கழுவும் வசதிகள் எப்போதும் பயன்பாட்டில் இருக்க வேண்டும். கழிப்பறைகள் தினமும் முறையாக பராமரிக்கப்பட்டுத் தூய்மையாக வைத்திருக்கப்பட வேண்டும்.
சானிட்டரி நாப்கின்கள் வழங்குதல்
பள்ளி மாணவிகளுக்கு இலவசமாக, மக்கும் தன்மை கொண்ட சானிட்டரி நாப்கின்கள் வழங்கப்பட வேண்டும். கழிப்பறைப் பகுதியிலேயே நாப்கின் வழங்கும் தானியங்கி இயந்திரங்கள் பொருத்தப்பட வேண்டும். வசதியில்லாத இடங்களில் உரிய அதிகாரியிடம் மாணவிகள் எளிதில் பெற்றுக் கொள்ள வழிவகை செய்யப்பட வேண்டும்.
பள்ளிகளில் மாதவிடாய் சுகாதார மேலாண்மைக்கான பகுதி அமைத்துத் தொடர்ந்து பராமரிக்கப்பட வேண்டும். அதனை பள்ளி ஆசிரியைகள் நேரடியாக கண்காணிக்க வேண்டும்.
கழிவுகளைப் பாதுகாப்பாக அகற்றுதல்
திடக்கழிவு மேலாண்மை விதிகளுக்குட்பட்டு, ஒவ்வொரு கழிப்பறை அறையிலும் மூடக்கூடிய குப்பைத்தொட்டிகள் வைக்கப்பட்டு, கழிவுகள் பாதுகாப்பாக அப்புறப்படுத்தப்பட வேண்டும்.
விழிப்புணர்வு மற்றும் பயிற்சி
மாதவிடாய், பருவமடைதல் மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய PCOS, PCOD போன்ற ஆரோக்கியப் பிரச்சனைகள் குறித்து மாணவிகளுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டும்.
மாணவிகளுக்கு ஆதரவாகவும், உறுதுணையாகவும் செயல்பட ஆண் மற்றும் பெண் ஆசிரியர்கள் இருவருக்குமே உரிய பயிற்சி அளிக்கப்பட வேண்டும்.
பள்ளித் தலைமை ஆசிரியரின் பொறுப்பு
பள்ளியில் கழிப்பறைத் தூய்மை, தண்ணீர், சோப்பு மற்றும் நாப்கின் இருப்பு ஆகியவற்றைத் தலைமை ஆசிரியரே நேரடியாகக் கள ஆய்வு செய்து கண்காணிக்க வேண்டும். மேலும், பள்ளி வளாகத்தில் குழந்தைகள் உதவி மைய எண்களைத் தெளிவாக காட்சிப்படுத்த வேண்டும்’ எனவும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
இந்த வழிகாட்டுதல்களை அனைத்துப் பள்ளிகளிலும் துரிதமாகச் செயல்படுத்த தேவையான உடனடி நடவடிக்கைகளை எடுக்குமாறு அனைத்து மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலர்களுக்கும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.