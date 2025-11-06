கோவை சம்பவம்: பெண்களுக்கு தற்காப்பு கலை அவசியம்.. சரண்யா ஜெயக்குமார்!
குழந்தைகளுக்கு நல்லது கெட்டது என்ன என்பதை வீட்டிலேயே பெற்றோர் சொல்லி கொடுத்து வளர்க்க வேண்டும் என உளவியலாளர் சரண்யா ஜெயக்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : November 6, 2025 at 10:38 PM IST|
Updated : November 6, 2025 at 10:51 PM IST
- By எஸ்.ரவிச்சந்திரன்
சென்னை: கோவை சம்பவத்தை தொடர்ந்து பெண்கள் அனைவரும் தற்காப்பு கலைகளை கற்றுக் கொள்ளுமாறு கல்வி உளவியலாளர் சரண்யா ஜெயக்குமார் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.
நிர்பயா சம்பவத்தில் தொடங்கி அண்ணா பல்கலை. சம்பவம் என தற்போது கோவையில் தனது நண்பருடன் பேசிக்கொண்டிருந்த 21 வயது பெண்ணை கூட்டுப் பாலியல் வன்கொடுமை செய்த சம்பவம் என தொடர்ந்து பெண்களுக்கு எதிராக தொடரும் பாலியல் வன்முறை சம்பவங்கள் நாட்டையே உலுக்கி வருகின்றன. இந்த நிலையில், பெண்கள் தங்களை பாதுகாத்து கொள்ள தற்காப்பு கலைகளை கற்றுக் கொள்ளுமாறு கூறுகிறார் கல்வி உளவியலாளரும், குழந்தைகள் நல உரிமை ஆர்வலருமான சரண்யா ஜெயக்குமார்.
இது குறித்து அவர் கூறியதாவது, “அடுத்தடுத்த நடக்கக்கூடிய பாலியல் துன்புறுத்தல்கள் பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு அதிகளவில் நடப்பதை கண்கூடாகப் பார்க்கிறோம். பாலியல் தொல்லைகளால் பாதிக்கப்படும் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருவது வேதனை அளிக்கிறது. பாலியல் குற்றங்களில் ஈடுபடுபவர்கள் பெரும்பாலும், குடி உள்ளிட்ட போதைகளில் இருந்தது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. போதைக்கு அடிமையான ஒருவரிடம் நாம் ஒழுக்கத்தை எதிர்பார்க்க முடியாது.
தற்காப்புக் கலையை கற்றுக் கொள்ளுங்கள்
"ஐந்தில் வளையாதது ஐம்பதில் வளையாது" என்பார்கள்... அதுபோல சிறு வயதிலிருந்தே முறையற்ற சூழலில் வளரும் சிலர், இதுபோன்ற குற்றச் செயல்களில் ஈடுபடுகிறார்கள். பாலியல் வன்முறை போன்ற குற்றச் செயல்களை தடுப்பதற்கு வலுவான சட்டம் வேண்டும். ஆனால், தமிழ்நாட்டில் அந்த அளவுக்கு சட்டம் வலுவாக இல்லை. சட்டம் ஒழுங்கு சரியில்லாத சூழலில் தான், இதுபோன்ற மிருகங்களும் சுதந்திரமாக சுற்றித் திரிகின்றன.
இதுபோன்ற சூழலில் பெண்களை பெண்களே பாதுகாத்து கொள்வது மிகவும் அவசியம். அதற்காக, அவர்கள் தற்காப்புக் கலைகளை கற்றுக் கொள்ள வேண்டும்.
பெண்கள் போதை பழக்கத்திற்குள் போகாதீர்கள்
போதை கலாச்சாரம் நம் நாட்டிற்கு நல்லது கிடையாது. ஆகையால், போதைப் பொருள் புழக்கம் அறவே ஒழிக்கப்பட வேண்டிய ஒன்று. ஏனென்றால், எங்கு பார்த்தாலும் போதைப் பொருள் புழக்கம் என்ற செய்தி தான் தென்படுகிறது. பள்ளிக் கூட வாசல்களில் கூட போதைப் பொருட்கள் எளிதில் கிடைக்கிறது. அதனால், கூல்-லிப் உள்ளிட்ட போதைப் பொருட்களுக்கு இளம் வயதிலிருந்தே அடிமையாகத் தொடங்கி விடுகின்றனர். ஆகையால், பள்ளி குழந்தைகளுக்கு போதைப் பொருட்களை விற்கும் நபர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இதில் ஆண் குழந்தைகள் மட்டுமல்ல.. சமீபமாக பெண் குழந்தைகளும் போதைக்கு அடிமையாவதை பார்க்கிறேன். பெண் குழந்தைகள் தயவு செய்து போதைப் பொருட்களை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டாம். ஏனென்றால், ஆண்களை விட பெண்களுக்கு உடல் அளவிலும், மனதளவிலும் மிகப் பெரிய பாதிப்பைக் கொடுக்கும். போதைக்கு உள்ளாகும்போது அதனை பெண்களால் சரியாகக் கையாள முடியாது” என அறிவுறுத்தினார்.
பெற்றோர்கள் கையில் தான் உள்ளது
மேலும் பேசிய அவர், “குழந்தைகளுக்கு நல்லது கெட்டது என்ன என்பதை வீட்டிலேயே பெற்றோர் சொல்லி கொடுத்து வளர்க்க வேண்டும். அவர்கள் வீட்டில் டிவி, படம் பார்ப்பது தான் நமக்கு தெரியும். ஆனால், படங்களில் வரும் நடிகர்கள் போதை மருந்து பயன்படுத்தும், போதைப் பொருள் கடத்தும் காட்சிகள் அவர்களை உளவியல் ரீதியாக பாதிக்கும். ஆகையால், என்ன செய்ய வேண்டும், எப்படி இந்த சமூகத்தை அணுக வேண்டும் உள்ள பலவற்றை பெற்றோர்கள் தான் சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும். அதுமட்டுமின்றி, வீட்டில் அம்மா அப்பா எப்படி நடந்து கொள்கிறார்களோ, அதனை பொறுத்து தான் குழந்தைகளும் வளர்வார்கள். ஆகையால், பெற்றோர்களும் குழந்தைகள் முன்பு நல்ல விதமாக நடந்து கொள்ள முயற்சி செய்ய வேண்டும்” என்றார்.