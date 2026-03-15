மாநில பல்கலைக்கழகங்களுக்கு துணைவேந்தர்கள் நியமிக்கப்படுவார்களா? - கல்வியாளர்கள் எதிர்பார்ப்பு
துணைவேந்தர் நியமனத்தில் காலதாமதம் இல்லாமல் செயல்பட்டால், மாணவர்களின் வளர்ச்சிக்கும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் பேராசிரியை மஞ்சுளா தெரிவித்தார்.
Published : March 15, 2026 at 12:11 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டிற்கு புதிதாக நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ள ஆளுநர், பல்கலை துணைவேந்தர்களை நியமிப்பதில் அக்கறை காட்ட வேண்டுமென கல்வித்துறை அதிகாரிகள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.
கடந்த 2021ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதத்தில் ஆர்.என்.ரவி தமிழக ஆளுநராக பதவியேற்றார். அன்றிலிருந்து உயர் கல்வித்துறைக்கும், ஆளுநர் மாளிகைக்கும் கருத்து முரண்பாடு தொடங்கியது. பாடத்திட்டங்கள் முதல், பல்கலைக்கழகங்களில் பணி நியமனம் வரை மட்டுமின்றி, பள்ளி படிப்பு முதல் ஆராய்ச்சி படிப்பு வரை என ஆளுநர் ரவி கடுமையாக விமர்சனங்களை முன்வைத்தார்.
பல்கலைக்கழகங்களில் தகுதி இல்லாதவர்கள் பணி நியமனம் செய்யப்படுகின்றனர் என்றும், காலி பணியிடங்கள் அதிகமாக உள்ளது என்றும், ஆராய்ச்சி படிப்பு படிப்பவர்களிடம் கூட அதற்கான தரம் இல்லை என்றும் கடுமையான விமர்சனங்களை முன் வைத்தார். மேலும், துணைவேந்தர்களை நியமனம் செய்வதிலும் கடைசி வரை தொடர்ந்து எதிர்ப்பு இருந்தது அனைவருக்கும் தெரிந்த ஒன்று.
துணைவேந்தர்களைத் தேர்வு செய்வதற்கான தேடுதல் குழுவில் பல்கலைக்கழகம் மானிய குழு சார்பில் ஒரு உறுப்பினர் நியமனம் செய்தே ஆக வேண்டும் என பிடிவாதமாக இருந்தார் ஆர்.என்.ரவி. இதனால் இந்த விவகாரம் உச்ச நீதிமன்றம் வரை சென்றது. இப்படி தொடர்ச்சியாக உயர் கல்வித்துறைக்கும், ஆளுநர் மாளிகைக்கும் முரண்பாடுகள் நீடித்து வந்தன.
இதனால், அப்போது உயர்கல்வி அமைச்சராக இருந்த பொன்முடி, ஆர்.என்.ரவி மீது கடுமையான விமர்சனங்களை முன் வைக்கவும் தவறவில்லை. பின்னர், வழக்கு ஒன்றில் சிக்கி அமைச்சர் பதவியை இழந்த பொன்முடி, மீண்டும் உச்சநீதிமன்ற உத்தரவுக்கு பிறகு பதவியேற்க தயாராக இருந்தபோது, பல நாட்கள் அவருக்கு பதவிப் பிரமாணம் செய்து வைக்க காலதாமதம் செய்ததும் மிகப் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.
அதன் பின்னர் உச்ச நீதிமன்றத்தின் கடும் உத்தரவு காரணமாக, பொன்முடிக்கு மீண்டும் அமைச்சராக பதவிப் பிரமாணம் செய்து வைத்தார். பொன்முடிக்கு பிறகு உயர்கல்வி அமைச்சராக கோவி செழியன் பதவி ஏற்ற பிறகும், தமது விமர்சனங்களை தொடர்ச்சியாக முன்வைத்து வந்தார் ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி.
பள்ளிகளில் தரம் இல்லை என்றும், அரசுப் பள்ளிகளில் மாணவர்கள் எண்ணிக்கை குறைந்துவிட்டது என்றும், அரசுப் பள்ளிகளில் போதிய ஆசிரியர்கள் இல்லை என்றும், பலவாறாக விமர்சனங்களை முன் வைத்தார். அதற்கு பள்ளிக்கல்வி அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழியும் உடனுக்குடன் பதிலடி கொடுத்துள்ளார். இப்படி தொடர்ச்சியாக ஐந்து ஆண்டுகளும் ஆளுநரின் விமர்சனங்களில் அதிகமாக அடிபட்டது 2 கல்வித்துறைகள் தான்.
இந்நிலையில், ஆர்.என்.ரவி திடீரென தமிழ்நாட்டிலிருந்து மாற்றம் செய்யப்பட்டு, மேற்கு வங்க ஆளுநராக நியமிக்கப்பட்டார். பின்னர் தமிழகத்திற்கு பொறுப்பு ஆளுநராக, கேரளா மாநில ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர் பதவியேற்றுள்ளார். இவரின் அணுகுமுறை எப்படி இருக்குமோ எனவும், குறிப்பாக உயர்கல்வித் துறைக்கும், ஆளுநர் மாளிகைக்குமான உறவு சுமூகமாக அமையுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகாரிகள் மற்றும் கல்வியாளர்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது.
இதுகுறித்து பேராசிரியை மஞ்சுளா கூறும்போது, “புதிய ஆளுநர் தமிழகத்தின் கல்வி வளர்ச்சிக்கு உறுதுணையாகச் செயல்பட வேண்டும். குறிப்பாக துணைவேந்தர் நியமனத்தில் காலதாமதம் இல்லாமல் அரசுடன் இணைந்து ஆக்கப்பூர்வமாக செயல்பட்டால், அது மாணவர்களின் வளர்ச்சிக்கும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்” என்று தெரிவித்தார்.