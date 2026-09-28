விபத்தில் ஆட்சிக்கு வந்தவர்கள்.. தவெகவுக்கு மூலதனமே ரீல்ஸ் தான்: தாராபுரத்தில் இபிஎஸ் கடும் விமர்சனம்
"அதிமுகவினருக்கு கைதும், சிறையும் புதிதல்ல. நானே 7 முறை சிறை சென்றிருக்கிறேன். அதிமுகவினர் சிறைக்கு அஞ்சுபவர்கள் அல்ல" என எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்தார்.
Published : September 28, 2026 at 9:47 PM IST
திருப்பூர்: விபத்தில் ஆட்சிக்கு வந்த கட்சி தவெக என்றும், அக்கட்சிக்கு மூலதனமே ரீல்ஸ் தான் எனவும் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி விமர்சித்தார்.
தாராபுரம் இடைத்தேர்தலில் அதிமுக வேட்பாளர் பானுமதியை ஆதரித்து, மானூர் பாளையத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமி பரப்புரை மேற்கொண்டார். கூட்டத்தில் பேசிய அவர், "இந்த இடைத்தேர்தல் திணிக்கப்பட்ட தேர்தல். திரைப்படத்தில் நடிப்பது போல கூட்டங்களில் கை, கால்களை ஆட்டி பேசுவது மட்டுமே முதல்வர் விஜய்க்கு வரும். ஒருமுறை மக்கள் ஏமாந்துவிட்டார்கள். அதனால் விபத்தில் ஆட்சிக்கு வந்துவிட்டார்கள்.
இனிமேல் நீங்கள் என்ன சொன்னாலும் மக்கள் நம்ப மாட்டார்கள். தவெகவின் ஒரே மூலதனம் என்ன தெரியுமா? அது ரீலும், ரீல்ஸும் தான். சட்டப்பேரவையில் மக்கள் பிரச்சினைகளை பற்றி பேச எதிர்க்கட்சிகளுக்கு போதிய நேரம் வழங்கப்படுவதில்லை. நான் ஆறு முறை சட்டமன்ற உறுப்பினராகவும், ஒரு முறை முதலமைச்சராகவும் இருந்திருக்கிறேன். அனைத்து மானியக் கோரிக்கையின் போதும் நான் பதிலளித்திருக்கிறேன்.
ஆனால், இன்றைய முதல்வர் விஜய்யோ, அவருக்கு கீழ் இருக்கும் காவல்துறை மானியக் கோரிக்கையின் போது கூட பதிலளிக்காமல் செல்கிறார். எதிர்க்கட்சிகள் எத்தனை கேள்விகளை எழுப்பினாலும் ஆளுங்கட்சியிடம் இருந்து பதில் வருவதில்லை. ஆய்வுக் கூட்டங்களில் அதிகாரிகள் மட்டுமே பேசுகின்றனர். பின்னர் முதலமைச்சர் பேசியது போல ஊடகங்களில் செய்திகள் வெளியாகின்றன.
சேலம் மேட்டூர் அணையில் பாசனத்திற்காக தண்ணீர் திறக்க வந்த முதல்வர் விஜய் வந்தார். அப்போது 45 கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு பேரிகேட் அமைக்கப்பட்டது. அதற்காக ரூ.4.5 கோடி செலவு செய்யப்பட்டது. அது யாருடைய பணம்? முதல்வரின் சொந்த பணமா? இல்லை, மக்களாகிய உங்களின் பணம்.
இவற்றை எல்லாம் மக்கள் பார்த்துக் கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள். அதிமுக ஆட்சியை தவற விட்டுவிட்டோமே என மக்கள் கவலைப்பட தொடங்கி விட்டனர்.
அதிமுக ஆட்சியில் 7.5 சதவீத உள்ஒதுக்கீடு வழங்கப்பட்டதன் மூலம் ஏராளமான மாணவ, மாணவிகளின் மருத்துவக் கனவு நனவாகி வருகிறது. எனவே, நடைபெறவுள்ள தாராபுரம் மற்றும் மதுராந்தகம் இடைத்தேர்தலில் அதிமுக தான் வெற்றி பெறும். இது தெரிந்துவிட்டதால், தவெகவுக்கு பயம் வந்துள்ளது. ஆகவே, அதிமுக தொண்டர்களை தேடித் தேடி கைது செய்கின்றனர்.
அதிமுகவினருக்கு கைதும், சிறையும் புதிதல்ல. நானே 7 முறை சிறை சென்றிருக்கிறேன். அதிமுகவினர் சிறைக்கு அஞ்சுபவர்கள் அல்ல. தமிழ்நாட்டில் மின்வெட்டு தலைவிரித்தாடுகிறது. கூட்டத்தில் அமைச்சர்கள் பேசிக்கொண்டிருக்கும் போதே மின்வெட்டு ஏற்படுகிறது. ஆனால், இது மின்வெட்டு இல்லையாம். மின்பற்றாக்குறை என சொல்ல வேண்டும் என அமைச்சர் ஒருவர் கூறுகிறார்.
மின்சாரத்தை கொள்முதல் செய்து, அதன் விநியோகம் பாதிக்காமல் நிர்வகிக்கும் திறமை தவெக அரசிடம் இல்லை. ஐந்து மாதங்கள் ஆகியும் ஒரு துரும்பைக் கூட முதல்வர் விஜய் கிள்ளிப் போடவில்லை; ரீல் விட்டுக்கொண்டே இருக்கிறார், இது ரியல் ஆட்சி இல்லை. ரீல் ஆட்சி" என எடப்பாடி பழனிசாமி பேசினார்.