எடப்பாடி பழனிசாமி 'கிங்' ஆகவே இருப்பார்- முன்னாள் அமைச்சர் செம்மலை பேட்டி
அனைத்து அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியின் பேச்சுக்கு கட்டுப்பட்டவர்கள் என்று முன்னாள் அமைச்சர் செம்மலை தெரிவித்துள்ளார்.
Published : May 7, 2026 at 1:48 PM IST
சென்னை: அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி என்றைக்கும் 'கிங்' ஆக மட்டுமே இருப்பார் என்று அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செம்மலை தெரிவித்துள்ளார்.
தனிப் பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்துள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகத்தை ஆட்சியமைக்க வருமாறு தமிழ்நாடு பொறுப்பு ஆளுநர் இதுவரை அழைப்பு விடுக்கப்படாத நிலையில் தமிழ்நாடு அரசியலில் அசாதாரணமான சூழல் நிலவுகிறது.
இந்த நிலையில் திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின், விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் தொல்.திருமாவளவன், இடதுசாரி கட்சிகளின் தலைவர்களை நேரில் அழைத்து பேசியிருப்பது அரசியலில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகப் பார்க்கப்படுகிறது.
மற்றொருபுறம், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தினர் அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்களைத் தொடர்புக் கொள்ளக் கூடும் என்பதால் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அனைவரும் புதுச்சேரியில் உள்ள நட்சத்திர விடுதியில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர். அங்கேயே அவர்கள் சில நாட்கள் தங்கியிருப்பார்கள் என்று தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
இந்த சூழலில் சென்னை பசுமை வழிச் சாலையில் உள்ள இல்லத்தில் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியை அதிமுக அமைப்புச் செயலாளரும், முன்னாள் அமைச்சருமான செம்மலை இன்று (மே 07) நேரில் சந்தித்துப் பேசினார்.
பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த முன்னாள் அமைச்சர் செம்மலை, "எங்கள் கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் நல்ல முடிவுகளை எடுப்பார். அவர் தேர்ந்த அரசியல் தலைவர். எதை எப்போது எப்படி செய்ய வேண்டும் என்பதில் கச்சிதமான அரசியல் நிலைப்பாட்டைக் கொண்டவர். அவர் என்ன நினைக்கிறாரோ? என்ன முடிவு எடுக்கிறாரோ? அது நிச்சயமாக நடைபெறும்.
அவர் எடுக்கும் முடிவு, நல்ல முடிவாகவே இருக்கும். செங்கோட்டையனிடம் சில சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் செல்வார்கள் என்ற பேச்சுக்கே இடமில்லை. எங்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையை ஏற்று நடப்பவர்கள், அப்படியெல்லாம் நடக்காது. அனைத்து அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் அதிமுக பொதுச் செயலாளரின் பேச்சுக்கு கட்டுப்பட்டவர்கள். எடப்பாடி பழனிசாமி 'கிங் மேக்கர்' அல்ல - என்றைக்குமே அவர் 'கிங்' ஆக மட்டுமே இருப்பார்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் அபரிமிதமான வாக்குகளைப் பெற்று சரித்திரம் படைத்த தமிழக வெற்றிக் கழகம், அடுத்து என்ன முடிவுகளை எடுக்கப் போகிறது? என்ற எதிர்பார்ப்பில் தமிழ்நாட்டு மக்கள் உள்ளனர். தமிழ்நாட்டு அரசியல் சூழலை டெல்லி மட்டுமின்றி இந்தியாவே உற்றுநோக்கி வருகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.