தமிழ்நாட்டில் நடைபெறும் சம்பவங்களை சரி என்று ஆளுநர் வாசிக்க மாட்டார் - எடப்பாடி பழனிசாமி

ஆளுநர் எவ்வாறு செயல்படுவார் என்பதை அறிந்து முன்கூட்டியே முதல்வர் தீர்மானத்தை தயாரித்து பேரவையில் வாசித்துள்ளார் என்று எடப்பாடி பழனிசாமி குற்றம் சாட்டினார்.

எடப்பாடி பழனிசாமி
எடப்பாடி பழனிசாமி (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 20, 2026 at 10:50 PM IST

2 Min Read
சென்னை: தமிழக சட்டப்பேரவைக் கூட்டத்தொடரில் ஆளுநர் உரையை வாசிக்காமல் வெளியேறியதை குறித்த கேள்விக்கு, தமிழ்நாட்டில் நடைபெறும் சம்பவங்களை சரி என்று ஆளுநர் வாசிக்க மாட்டார் என்று எடப்பாடி பழனிசாமி கூறினார்.

2026-ஆம் ஆண்டுக்கான முதல் தமிழக சட்டப்பேரவைக் கூட்டத்தொடர் இன்று துவங்கியது. கூட்டத்தொடரின் முதல்நாளில், ஆளுநர் ரவி, தமிழ்நாடு அரசு தயாரித்த உரையை வாசிக்காமல் புறக்கணித்து வெளியேறினார். அதனை தொடர்ந்து அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் தமிழ்நாட்டின் சட்ட ஒழங்கு சரி இல்லை என்று கூறி வெளிநடப்பு செய்தனர். தமிழ்நாடு அரசுக்கு எதிராக அதிமுகவினர் பேரவை வளாகத்தில் கோஷங்களை எழுப்பி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

இதனை தொடர்ந்து எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர் பேசுகையில், '' கடந்த நான்கு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தமிழ்நாட்டில் தொழில் முதலீடு 4வது இடத்தில் இருந்து தற்போது 6வது இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது. போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் தமிழ்நாடு மிகவும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. பெண்களுக்கான பாலியல் தொல்லை 33 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது. போதை பழக்கத்திற்கு அடிமையாகி 2,000 பேர் பாதிக்கப்பட்டு தற்கொலை செய்யப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

நாள் ஒன்றுக்கு 65 பேர் என்ற வீதம் ஆண்டுக்கு 20 ஆயிரம் பேர் தமிழ்நாட்டில் தற்கொலை செய்துள்ளனர். ''இந்தியாவின் தற்கொலை தலைநகரம் தமிழ்நாடு'' என்று அழைக்கப்படும் அளவிற்கு தற்கொலை அதிகரித்துள்ளது. மாநிலத்தின் திருக்கோயிலுக்கு இன்னும் அறங்காவலர்கள் நியமிக்கப்படவில்லை. சிறு, குறு, நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களில், தொழில் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு குறைந்துள்ளது. இந்த ஆட்சியின் அலட்சியத்தால் நமக்கு வரவேண்டிய தொழிற்சாலைகள் எல்லாம் அண்டை மாநிலத்திற்கு சென்று கொண்டிருக்கிறது.

அதிமுக ஆட்சியில் சட்டம் ஒழுங்கு பேணிக்காக்கப்பட்டு சட்டத்தின் ஆட்சி நடைபெற்றது. கடந்த நான்கரை ஆண்டுகளில் சட்ட ஒழுங்கு அடியோடு சீரழிந்து உள்ளது. தமிழ்நாடு போதைப்பொருள் நிறைந்த மாநிலமாக உருவெடுத்துள்ளது. தமிழ்நாட்டில் மாணவர்கள், இளைஞர்கள், பொதுமக்கள் போதைக்கு அடிமையாகி தற்கொலை செய்யும் சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது. அப்படிப்பட்ட மோசமான ஆட்சி அகற்றப்பட வேண்டும். முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் பதவி விலக வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி அதிமுக இன்று வெளிநடப்பு செய்துள்ளது.

ஆளுநர் எவ்வாறு செயல்படுவார் என்பதை அறிந்து முன்கூட்டியே முதல்வர் தீர்மானத்தை தயாரித்து பேரவையில் வாசித்துள்ளார். ஆளுநர் உரையில் ஆளுநர் உரை மட்டும்தான் இடம் பெற வேண்டும். இதுதான் மரபு. ஆனால் முதல்வர் தன்னுடைய கருத்தை திணித்து பேசி வருகிறார். தமிழ்நாட்டில் நடைபெறும் சம்பவங்களை சரி என்று ஆளுநர் வாசிக்க மாட்டார். ஆளுநரை பற்றி விமர்சனம் செய்வது முறை அல்ல. மக்களின் பிரச்சனைகளை பேசுவதற்காகவே நாங்கள் பேரவைக்கு வந்துள்ளோம்.'' என்றார்.

