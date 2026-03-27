25 நாளாக கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை நடக்கிறது; ஆனால் இன்னும் இழுபறிதான்... திமுகவை விமர்சித்த இபிஎஸ்
இந்த ஐந்தாண்டு காலத்தில் 5 லட்சம் கோடி ரூபாயை திமுக அரசு கடன் பெற்றுள்ளது. கடன் வாங்குவதில் முதன்மையான முதலமைச்சராக ஸ்டாலின் திகழ்கிறார் என எடப்பாடி பழனிச்சாமி சாடினார்.
Published : March 27, 2026 at 8:00 PM IST
சென்னை: திமுக கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை 25 நாள்களாக நடைபெற்று வருகிறது. ஆனால் இன்னும் இழிபறிதான் நீடிக்கிறது என்று திமுகவை எடப்பாடி பழனிச்சாமி விமர்சித்தார்.
அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆலந்தூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் உள்ள நங்கநல்லூர் எம்ஜிஆர் சாலையில் பொதுமக்கள் மத்தியில் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார்.
அப்போது பேசிய அவர், "ஆலந்தூர் தொகுதி அதிமுகவின் கோட்டை. மக்கள் வெள்ளத்தில் நீந்தி வந்துள்ளேன். 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் வெற்றி பெற உங்களின் ஆதரவு தேவை" என அவர்களின் மனதைத் தொடும் வகையில் தன்னுடைய பேச்சை ஆரம்பித்தார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "25 நாட்களாக திமுக கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை நடந்து வருகிறது. ஆனால் இன்னும் இழிபறிதான் நீடிக்கிறது. நாங்கள் நான்கு நாட்களில் பேச்சுவார்த்தையை முடித்துவிட்டோம்" என திமுகவை விமர்சித்தார்.
மேலும் பேசிய அவர், "நான் மயிலாப்பூரில் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டபோதே முதலமைச்சர் ஸ்டாலினுக்கு பயம் வந்துவிட்டது. அதிக இடங்களில் அதிமுக கூட்டணி வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைக்கும். திமுக கூட்டணி கட்சி தலைவர்கள் அழுது கொண்டே சிரிப்பதாக கூறுகிறார்கள். இன்னும் கூட்டணி கட்சிகளுக்கு எந்த தொகுதிகள் என முடிவு செய்யவில்லை.
பத்து ஆண்டுகாலம் துணையாக இருந்த கூட்டணி கட்சிகளுக்கு குறைந்த தொகுதிகளை திமுக வழங்கியிருக்கின்றது. ஆனால் இப்போது சேர்ந்த கட்சிக்கு அதிக தொகுதிகளை கொடுத்துள்ளது" என தேமுதிக-விற்கு அதிக இடங்களை திமுக ஒதுக்கியிருப்பதை மறைமுகமாக விமர்சித்தார்.
தொடர்ந்து, "திமுக தலைமையில் உள்ள கூட்டணி கட்சிகள் மக்கள் பிரச்சினைகளில் கவனம் செலுத்தவில்லை" என சுட்டிக்காட்டினார்.
மேலும், "தம்மை பத்து தோல்வி பழனிசாமி என விமர்சிக்கும் ஸ்டாலின், 2011க்கு பிறகு 2021 வரை நீங்கள் வெற்றி பெற முடியவில்லை. 2011-ல் எதிர்க்கட்சியாக கூட உங்களால் வர முடியவில்லை" என திமுகவிற்கு பதிலடி கொடுத்தார்.
அத்துடன், "திமுகவின் ஐந்தாண்டு கால ஆட்சியில் மக்கள் கடுமையாக அவதி அடைந்துள்ளனர். திமுக ஆட்சியில் அனைத்தும் விலை ஏற்றம் மட்டுமே அடைந்துள்ளன. ஜெயலலிதா இறந்த பிறகு அதிக பிரச்சினைகளை எதிர்கொண்டோம். எங்கள் கட்சிக்குள் இருந்த விஷமிகள் யார் என்பது குறித்து இப்போது அடையாளம் காண்டுள்ளோம். சிறந்த ஆட்சியை அதிமுகதான் தமிழகத்தில் கொடுத்துள்ளது. நல்ல அரசு என்ற பெயரை மக்கள் கொடுத்துள்ளனர்" என்றும் அவர் சுட்டிக்காட்டினார்.
மேலும், "இந்த ஐந்தாண்டு காலத்தில் 5 லட்சம் கோடி ரூபாயை திமுக அரசு கடன் பெற்றுள்ளது. கடன் வாங்குவதில் முதன்மையான முதலமைச்சராக ஸ்டாலின் திகழ்கிறார். அனைத்திலும் திமுக ஊழலில் ஈடுப்பட்டுள்ளது. குடிநீர் வழங்கல் தொடங்கி பல்வேறு துறைகளில் அவர்கள் ஊழல் செய்துள்ளனர். அதிமுக ஆட்சியில் இவை அனைத்தும் தோண்டி எடுத்து நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்" என்றும் அவர் வாக்குறுதி அளித்தார்.
இறுதியாக, "போதைப்பொருள் புழக்கம் தமிழகத்தில் அதிகரித்துள்ளது. மக்கள், சிறுமிகள், மூதாட்டிகள் வெளியில் செல்ல முடியாத நிலை உள்ளது. அவ்வளவு கேவலமான ஆட்சி தமிழகத்தில் தற்போது நடைபெறுகிறது" என விமர்சித்த அவர், திமுக ஆட்சியில் மின் கட்டனம் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது என்கிற குற்றச்சாட்டையும் முன் வைத்தார்.
"வாரிசு அரசியலுக்கு முற்றுபுள்ளி வைக்க வேண்டும்" என்றும் இபிஎஸ் வேண்டுகோள் விடுத்தார்.