’அ.தி.மு.க-வை எப்படி விழுங்கலாம் என முழு நேரத்தை செலவிடுகிறது த.வெ.க’ - கொந்தளித்த எடப்பாடி பழனிசாமி
அ.தி.மு.க அதிகாரத்திற்காக ஒன்றுகூடிய கூட்டமல்ல; இலட்சியத்தாய் ஒன்றிணைந்த இயக்கம். எத்தனை சோதனைகள் வந்தாலும் துவளாதவர்கள், எத்தனை சூழ்ச்சி அரங்கேறினாலும் வீழாதவர்கள் என எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார்.
Published : October 16, 2026 at 1:58 PM IST
சென்னை: அ.தி.மு.க சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை எவ்வாறு குதிரை பேரத்தின் மூலம் விலைக்கு வாங்கலாம்; எவ்வாறு கட்சியை விழுங்கலாம் என்பதிலேயே ஆட்சியாளர்கள் முழு நேரத்தையும் செலவிடுகிறார்கள் என அக்கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.
அ.தி.மு.க-வின் 55ஆவது ஆண்டு தொடக்க விழாவை முன்னிட்டு, தொண்டர்களுக்கு அக்கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி எழுதி உள்ள கடிதத்தில், ”இந்தியத் திருநாடு விடுதலை பெற்ற பிறகு, நாட்டின் பெரும்பாலான மாநிங்களில் காங்கிரஸ் ஆட்சி காலகட்டத்தில் தமிழக அரசியல் வரலாற்றி ஒரு மகத்தான அரசியல் புரட்சியை நிகழ்த்தில் காட்டியவர் அண்ணா.
மாநில உரிமைகளை உயர்த்திப் பிடித்து, சமூக நீதியை நிலைநாட்டி சாமானிய மக்களின் நனைக் காக்கும் நல்லரசை நிறுவிய அண்ணா மறைவிற்குப் பிறகு அவர் உருவாக்கிய இயக்கத்தைக் கபளிகரம் செய்து, எம்ஜிஆரை இயக்கத்தில் இருந்து வெளியேற்றியது தீய சத்தி.
தீய சக்தி பிடியில் இருந்து மீட்டு
அந்தத் தீய சக்தியின் பிடியில் இருந்து தமிழகத்தை மீட்டெடுக்க 1972-ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் 17-ஆம் நாள் "அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம்" எனும் மாபெரும் மக்கள் பேரியக்கத்தை உருவாக்கினார் எம்ஜிஆர்.
1977-ஆம் ஆண்டு முதன்முறையாக ஆட்சிப் பொறுப்பேற்ற அதிமுக, எம்ஜிஆரின் பொற்கால ஆட்சியில் சத்துணவுத் திட்டம் உள்ளிட்ட எண்ணற்ற மக்கள் நலத் திட்டங்களை நிறைவேற்றி ஏழை, எளிய மக்களின் வாழ்வில் ஒளியேற்றியது.
எம்ஜிஆர் மறைவிற்குப் பிறகு, அனைத்திந்திய அண்ணா திராவி முன்னேற்றக் கழகத்தைக் கட்டிக் காத்த ஜெயலலிதா, தொட்டில் குழந்தைத் திட்டம், 69 விழுக்காடு இடஒதுக்கீட்டிற்குச் சட்டப்பூரி பாதுகாப்பு, அம்மா உணவகம், மாணவர்களுக்கு விலையில்லா மடிக்கணினி உள்பட பல்வேறுத் திட்டங்களை செயல்படுத்தி அமைதி வளம் வளர்ச்சி என்ற மந்திரத்தின்படி தமிழகத்தை முன்னேற்றப் பாதையில் அழைத்துச் சென்றார்.
முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா மறைவிற்குப் பிறகு, அதிமுகவை சூழ்ந்த சோதனைகளுக்கும் சூழ்ச்சிகளுக்கும் மத்தியில் அதிமுகவினர் பேராதரவோடும், தமிழக மக்களின் நம்பிக்கையோடும், முதலமைச்சராகப் பதவியேற்று ஜெயலலிதாவின் நல்லாட்சியைத் தொடர்ந்து நடத்தும் பெரும் வாய்ப்பை பெற்றேன். அந்தப் பதவியை, மக்கள் பணியாற்றக் கிடைத்த மகத்தான வாய்ப்பாகக் கருதி மறைந்த முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா வழியில் எண்ணற்ற நலத் திட்டங்களை நிறைவேற்றினோம்.
சூழ்ச்சிகளை முறியடித்து கட்சி மீட்பு
பெருமைமிக்க சாதனைகளையும், அரை நூற்றாண்டுக்கும் மேலான தியாக வரலாற்றையும் கொண்ட அதிமுக , எத்தனையோ எதிரிகளும் துரோகிகளும் அழித்துவிடத் துடித்தபோதும், அதிமுக தொண்டர்கள், கட்சி நிர்வாகிகளின் அசைக்க முடியாத பேராதரவோடு, அத்தனை சூழ்ச்சிகளையும் முறியடித்து கட்சியை மீட்டெடுத்து, கம்பிரமாக விருநடை போடச் செய்திருக்கிறோம்.
அதற்குச் சான்றாகத்தான். 2026-ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற தமிழ்நாடு சட்டமன்றப் பொதுத்தேர்தலில், அசாதாரணமான அரசியல் சூழலிலும், அரசியலின் மாயத் தோற்றங்கள் மேலோங்கிய நிலையிலும், அவற்றையெல்லாம் கடந்து அதிமுக கூட்டணி சுமார் ஒரு கோடியே முப்பத்தைந்து இலட்சம் மக்களின் வாக்குகளைப் பெற்றது.
அதிமுக 47 சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை வென்றெடுத்து தனது அசைக்க முடியாத மக்கள் செல்வாக்கை மீண்டும் ஒருமுறை நிரூபித்திருக்கிறது.
குதிரைப் பேர அரசியல்
கவர்ச்சி அரசியல் என்பது நீர்க்குமிழியைப் போன்றது. அது எந்த நேரத்திலும் உடைந்து சிதறிவிடும். ஆனால், கொள்கையாலும், தியாகத்தாலும் கட்டமைக்கப்பட்ட அதிமுக காலத்தால் அழிக்க முடியாத மாபெரும் மக்கள் பேரியக்கம்.
கவர்ச்சி அரசியலால் மக்களை ஏமாற்றி குதிரை பேர அரசியின் துணையோடு தமிழகத்தில் ஆட்சி அமைத்திருக்கும் இன்றைய ஆட்சியாளர்கள், ஜனநாயகத்தின் மாண்புகளைப் படுகுழியில் தள்ளியதோடு ஏழை எளிய மக்களின் வாழ்வாதாரத்தையும் கேள்விக்குறியாக்கி இருக்கிறார்கள்.
தமிழகத்தில் சட்டம்-ஒழுங்கு சந்தி சிரிக்கிறது. கொலைகள், கொள்ளைகள், பாலியல் வன்கொடுமை என சாதாரண மக்கள் அச்சமின்றி வாழ முடியாத சூழல் உருவாகி இருக்கிறது. இவற்றை இரும்புக் கரம் கொண்டு ஒடுக்க வேண்டிய முதலமைச்சரோ, வேடிக்கை பார்த்துக்கொண்டிருப்பது வினோதத்திலும் வினோதம்.
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அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலை வாசி விண்ணை முட்டுகிறது. ஏழை எளிய மக்களும், நடுத்தரக் குடும்பங்களும் அன்றாட வாழ்க்கையை நடத்துவதற்கே திண்டாடுகிறார்கள் தமிழகத்தின் உரிமைகள் ஒவ்வொன்றாக கொடுக்கப்படுகின்றன. ஆட்சியமைத்த சில மாதங்களிலேயே அனைத்து நிலைகளிலும் தோல்வியடைந்த அரசாக இந்த அரசு மாறி இருக்கிறது.
முழுநேரத்தையும் அதிமுகவை விழுங்க செலவிடும் ஆட்சியாளர்கள்
மக்களின் பிரச்சினைகளுக்கும் தீர்வு காண்பதைவிட அதிமுகவை எவ்வாறு பலவினப்படுத்தலாம், அதன் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை எவ்வாறு குதிரை பேரத்தின் மூலம் விலைக்கு வாங்கலாம், அதிமுகவை எவ்வாறு விழுங்கிவிடலாம் என்பதிலேயே ஆட்சியாளர்கள் முழு நேரத்தையும் செலவிட்டு வருகிறார்கள்.
அவர்களுக்கு ஒன்றை மட்டும் அழுத்தமாக சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன். அதிமுக அதிகாரத்திற்காக ஒன்றுகூடிய கூட்டமல்ல. அது இலட்சியத்தாய் ஒன்றிணைந்த இயக்கம். எத்தனை சோதனைகள் வந்தாலும் துவளாதவர்கள், எத்தனை சூழ்ச்சி அரங்கேறினாலும் வீழாதவர்கள்.
ஒற்றுமையோடும், உறுதியோடும் களமிறங்கிட அறைகூவல்
அதிமுக 54 ஆண்டுகாலப் பெருமைமிகு வரலாற்றை நிறைவு செய்து 55-ஆம் ஆண்டில் அடியெடுத்து வைக்கும் இந்தப் பொன்னான தருணத்தில் அதிமுகவினர் அனைவருக்கும் எனது இதபூர்வமான நல்வாழ்த்துகளை தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.
இதற்கு முன்பு எத்தனையோ எதிரிகளையும் துரோகிகளையும் எதிர்கொண்டு வெற்றிகண்ட அதிமுகவினர், இன்றைக்கு நம் முன்னால் எழுந்திருக்கும் புதிய அரசியல் சவால்களையும் ஜனநாயக விரோத சக்திகளையும், மக்கள் விரோத ஆட்சியையும் ஜனநாயக வழியில் எதிர்கொண்டு வீழ்த்தி ஒற்றுமையோடும், உறுதியோடும் களமிறங்கிட வேண்டும் என்று அறை கூவல் விடுகிறேன்” என அதில் பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி கூறியுள்ளார்.