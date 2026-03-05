தொகுதி பங்கீடு குறித்து விரைவில் அறிவிப்பு வெளியாகும்: எடப்பாடி பழனிசாமி உறுதி
மாநிலங்களவை தேர்தலில் போட்டியிட அதிமுக கூட்டணி சார்பில் தம்பிதுரை மற்றும் பாமகவின் அன்புமணி ராமதாஸ் வேட்புமனு தாக்கல் செய்தனர்.
Published : March 5, 2026 at 3:27 PM IST
சென்னை: சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான அதிமுக கூட்டணியின் தொகுதி பங்கீடு குறித்து விரைவில் அறிவிப்பு வெளியாகும் என அக்கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்தார்.
தமிழ்நாட்டில் திருச்சி சிவா, என்.ஆர்.இளங்கோ, அந்தியூர் செல்வராஜ், என்.வி.என். கனிமொழி சோமு, தம்பிதுரை, ஜி.கே.வாசன் ஆகியோரின் மாநிலங்களவை பதவிக்காலம், வரும் ஏப்ரல் 2ஆம் தேதியுடன் நிறைவடைகிறது. அந்த இடங்களை நிரப்புவதற்கான தேர்தல், வரும் 16ஆம் தேதி நடைபெறுகிறது. இதற்கான வேட்புமனு தாக்கல் செய்ய இன்றே கடைசி நாளாகும்.
இதையடுத்து, திமுக கூட்டணி சார்பில் திருச்சி சிவா, கான்ஸ்டன்டைன் ரவீந்திரன், தேமுதிக சார்பில் சுதீஷ், காங்கிரஸ் சார்பில் கிறிஸ்டோபர் திலக் ஆகியோர் வேட்புமனு தாக்கல் செய்தனர். இந்நிலையில், இன்று தலைமைச் செயலகத்தில் அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி முன்னிலையில் அக்கட்சி சார்பில் தம்பிதுரையும், பாமகவிற்கு ஒதுக்கப்பட்ட இடத்திற்கு அன்புமணி ராமதாஸும் வேட்புமனு தாக்கல் செய்தனர்.
தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அன்புமணி ராமதாஸ், “மாநிலங்களவை தேர்தலில் போட்டியிட இன்று வேட்புமனுத் தாக்கல் செய்துள்ளேன். அதிமுக கூட்டணியின் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி உள்ளிட்ட கூட்டணிக் கட்சி தலைவர்கள், பாமக அனைத்து நிலை நிர்வாகிகளுக்கும் என் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். சட்டமன்ற தேர்தல் களம் எங்களுக்கு சாதகமாக உள்ளது.
கடந்த 5 ஆண்டுகால கொலை, கொள்ளை, கஞ்சா, மது, ஊழல், பெண்களுக்கு எதிரான கொடுங்கோல் ஆட்சிக்கு தமிழக மக்கள் முற்றுப்புள்ளி வைப்பார்கள். அதன்படி, குறைந்தது 200 தொகுதிகளிலாவது எங்களது கூட்டணி வெற்றி பெறும். அதேபோல, தொகுதிப் பங்கீடு விரைவில் நடத்தப்படும்.
அன்றாடம் ஒவ்வொரு அமைப்பினரும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். ஏனென்றால், திமுக அதன் வாக்குறுதிகளில் 66 சதவீதத்தைதான் நிறைவேற்றியுள்ளது. ஆனால், முதலமைச்சர் 98% நிறைவேற்றியுள்ளதாக தெரிவிக்கிறார்” என குற்றம் சாட்டினார்.
தொடர்ந்து பேசிய தம்பிதுரை, “அதிமுக சார்பில் மீண்டும் நாடாளுமன்றத்தில் பணியாற்ற எனக்கு வாய்ப்பளித்த எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு நன்றி தெரிவித்து கொள்கிறேன். மாணவ பருவத்தில், எம்ஜிஆரின் தீவிர விசுவாசியாக இருந்து அதிமுகவிற்காக பணியாற்றியவன். 1984ஆம் ஆண்டு துவங்கிய எனது நாடாளுமன்ற பணி, தொடர்ந்து ஜெயலலிதா மத்திய அமைச்சர் பொறுப்பை பாஜக அமைச்சரவையில் கொடுத்தார். அப்போது தான்
நான்கு வழிசாலை திட்டத்தை கொண்டுவந்தோம்.
2010ஆம் ஆண்டு ஸ்பெக்ட்ரம் ஊழலை நாட்டு மக்கள் முன் கொண்டு வந்து, நாடாளுமன்றத்தை முடக்கினோம். 40 ஆண்டுகால டெல்லி அரசியலில் பயணித்து வருகிறேன். அதிமுகவுக்கும், எடப்பாடி பழனிசாமிக்கும் விசுவாசமாக இருப்பேன். இயக்கத்தை நம்பியவர்கள் கெட்டுப்போவதில்லை. மீண்டும் அதிமுக ஆட்சிக்கு வரும். எடப்பாடி பழனிசாமி தமிழ்நாட்டில் ஆட்சி அமைப்பார்” என்றார்.
இறுதியாக எடப்பாடி பழனிசாமியிடம் தொகுதிப் பங்கீடு குறித்து நிருபர் கேட்ட கேள்விக்கு, "தொகுதி பங்கீடு குறித்து விரைவில் அறிவிக்கப்படும்" எனத் தெரிவித்தார்.