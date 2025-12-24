ETV Bharat / state

2026 இல் மீண்டும் அதிமுக ஆட்சி - எம்ஜிஆர் நினைவிடத்தில் இபிஎஸ் உறுதி

அதிமுக குரங்கு கையில் கிடைத்த பூமாலை இல்லை, கட்டி முடிக்கப்பட்ட பூமாலை என்று அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தெரிவித்தார்.

எம்ஜிஆர் நினைவிடத்தில் அஞ்சலி செலுத்திய அதிமுகவினர்
எம்ஜிஆர் நினைவிடத்தில் அஞ்சலி செலுத்திய அதிமுகவினர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
சென்னை: 2026 இல் தமிழகத்தில் மீண்டும் அதிமுக ஆட்சி அமையும் என்று அக்கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, எம்ஜிஆர் நினைவிடத்தில் உறுதிபட தெரிவித்தார்.

அதிமுகவின் நிறுவனத் தலைவர் எம்.ஜி.ஆரின் 38 வது நினைவு நாளை முன்னிட்டு, சென்னை மெரினா கடற்கரையில் உள்ள அவரது சமாதியில் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி மலர்தூவி மரியாதை செலுத்தினார். அதனைத் தொடர்ந்து அவரது தலைமையில் அதிமுகவினர் உறுதிமொழி ஏற்றனர்.

அப்போது, "அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழக நிறுவனத் தலைவர், ஏழை, எளிய மக்களின் உயர்வுக்காகவும், தாய்மார்களின் முன்னேற்றத்திற்காகவும், தமிழக மக்களின் வளர்ச்சிக்காகவும் பொற்கால ஆட்சியைத் தந்தவர். 'பொன்மனச் செம்மல்' சத்துணவு தந்த சரித்திர நாயகர், மகத்தான மக்கள் ஆட்சியைத் தந்த மானுடப் பற்றாளர். தமிழ்நாட்டில் குடும்ப ஆட்சியை ஒழித்திடவும், ஜனநாயகத்தைக் காப்பாற்றிடவும், புதிய எழுச்சியைத் தந்தவர் எம்.ஜி.ஆர். மக்கள் துணையோடு உருவாக்கிய, உண்மையான ஜனநாயகத்தை எந்நாளும் காப்போம்.

எம்.ஜி.ஆர். ஜெயலலிதா ஆகிய இருபெரும் தலைவர்களின் முத்தான திட்டங்கள் தொடர்ந்திட, மீண்டும் அதிமுக ஆட்சி மலர வேண்டும். அதற்காக அயராது உழைப்போம் என உளமார உறுதி ஏற்கிறோம். பொய்யான வாக்குறுதிகள் பல தந்து ஆட்சிக்கு வந்த, விடியா திமுக ஆட்சியில் நீட்டுக்கு விலக்கு இல்லை. கல்விக் கடன் ரத்து இல்லை, சிலிண்டருக்கு மானியம் இல்லை, பெட்ரோல், டீசல் விலை குறைப்பு இல்லை, தமிழக மக்களின் கேள்விகளுக்கு முதலமைச்சர் ஸ்டாலினிடம் பதில் இல்லை.

போட்டோ ஷூட் நடத்தும், பொம்மை முதலமைச்சரை வீட்டுக்கு அனுப்புவோம்‌‌. அதிமுக ஆட்சியை அமைத்து, கோட்டையிலே கொடி ஏற்றுவோம் ‌ 2026, சட்டமன்றத் தேர்தலில், அதிமுக வெற்றி என்பதே நமது இலக்கு" என்று எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் அக்கட்சியின் மூத்த தலைவர்கள், நிர்வாகிகள் மற்றும் தொண்டர்கள் உறுதிமொழி ஏற்றனர்.

அதனைத் தொடர்ந்து அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் செய்தியாளர்களிடம் கூறும்போது, " அதிமுக குரங்கு கையில் கிடைத்த பூமாலை அல்ல; கட்டி முடிக்கப்பட்ட பூமாலை. 100 நாள் வேலை திட்டத்தில் மகாத்மா காந்தி பெயரை மாற்ற கூடாது என்பது எங்கள் நிலைப்பாடு. இதில் கிராம மக்கள் பாதிக்காத வகையில் ஏற்கெனவே உள்ள நடைமுறையை செயல்படுத்த வேண்டும்" என்றார்.

பாஜக மூத்த தலைவர் தமிழிசை சௌந்தர்ராஜன் செய்தியாளர்களிடம் கூறும்போது, "எம்ஜிஆர் நினைவிடத்தில் சொல்கிறேன்.. தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலில் என்டிஏ கூட்டணி 200 இடங்களில் வெற்றி பெறும். அதனை ஆண்டவரும் ஆள்பவரும் பார்த்துக் கொள்வார்கள். ஆண்டவர்கள் என்று அதிமுகவையும், ஆள்பவர்கள் என்று பிரதமர் மோடியையும் கூறுகிறேன். திமுகவிற்கு உண்டியல் வேண்டும், ஆனால் ஆண்டவர் வேண்டாம்" என்று தெரிவித்தார்.

