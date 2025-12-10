அதிமுக கூட்டணி 210 இடங்களில் வெல்வதை எந்தக் கொம்பனாலும் தடுக்க முடியாது - எடப்பாடி பழனிசாமி சூளுரை
"மகளிருக்கு ரூ.1,000 கொடுக்கிறோம் என மார்தட்டி சொல்கிறார் முதல்வர் ஸ்டாலின். இதற்கு யார் காரணம்? அதிமுக கொடுத்த அழுத்தத்தால் தான் வேறு வழியில்லாமல கொடுத்தீர்கள்" என எடப்பாடி பழனிசாமி கூறினார்.
Published : December 10, 2025 at 5:25 PM IST
சென்னை: வரும் 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் அதிமுக தலைமையிலான கூட்டணி 210 இடங்களில் வெற்றி பெறும் என்றும், இதனை எந்தக் கொம்பனாலும் தடுக்க முடியாது எனவும் அக்கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்தார்.
சென்னை வானகரத்தில் அதிமுக பொதுக்குழு மற்றும் செயற்குழுக் கூட்டம், பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் இன்று நடைபெற்றது. சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கு இன்னும் ஒருசில மாதங்களே உள்ளதால், பெரும் எதிர்பார்ப்புக்கு மத்தியில் இந்த கூட்டம் நடைபெற்றது.
கூட்டத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமி பேசுகையில், “மக்களுக்கு நன்மை பயக்கும் திட்டங்களை வழங்கியதால் தான், இன்றைக்கும் அதிமுகவை எவராலும் தொட்டுப் பார்க்க கூட முடியவில்லை. எனது தலைமையிலான அதிமுக ஆட்சியை உடைக்க எத்தனையோ சதித்திட்டங்கள் தீட்டப்பட்டன. பொய் வழக்குகள் போடப்பட்டன. அதையெல்லாம் தாண்டித்தான், நாம் சிறப்பான ஆட்சி கொடுத்தோம்.
எனவே, இன்றைக்கு கூட திமுகவால் நமது ஆட்சியைப் பற்றி விமர்சிக்க முடியவில்லை. இப்போது நடக்கும் திமுக ஆட்சியின் அவல நிலையை பார்த்து, எப்போது மீண்டும் அதிமுக ஆட்சி மலரும் என மக்கள் ஏங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள்" எனக் கூறினார்.
'எந்த கொம்பனாலும் தடுக்க முடியாது'
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "அதிமுக நிர்வாகிகள் அனைவரும், பல்வேறு தேர்தலில் களம் கண்டவர்கள். நாடாளுமன்றம், சட்டமன்றம், உள்ளாட்சிகளில் களப்பணியாற்றி வேட்பாளர்களாக வெற்றி பெற்றவர்கள். அனுபவம் வாய்ந்தவர்கள் திறமையானவர்கள். எப்படி வாக்கு சேகரிக்க வேண்டும் என்று அரசியல் பாடம் கற்றவர்கள்.
ஆகவே, உங்கள் அனுபவம் அத்தனையையும் இந்தத் தேர்தலில் பயன்படுத்துங்கள். நிச்சயம் 100% வெற்றி பெறுவோம். மீண்டும் தமிழ்நாட்டில் அதிமுக ஆட்சி மலரும். இதை எந்தக் கொம்பனாலும் தடுக்க முடியாது.
கடந்த முறை அதுவும் சூழ்ச்சியால் நாம் வீழ்த்தப்பட்டோம். துரோகத்தால் வீழ்த்தப்பட்டோம். இந்த முறை துரோகிகள் வெளியேறி விட்டதால், நிச்சயம் வெற்றி பெறுவோம்" என்றார்.
பலம் வாய்ந்த கூட்டணி
அதிமுக - பாஜக கூட்டணி குறித்து பேசிய அவர், "இப்போது பாஜக, அதிமுக கூட்டணி மீண்டும் மலர்ந்திருக்கிறது. இது மிக சக்தி வாய்ந்த கூட்டணி. கடந்த நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் அதிமுகவும், பாஜகவும் தனித்தனியே போட்டியிட்டன. இரு கட்சிகளும் வாங்கிய மொத்த வாக்குகள் 41.33%. அதன்படி, 84 சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் அதிக வாக்குகளை இரு கட்சிகளும் வாங்கி இருக்கின்றன. எனவே, வரும் தேர்தலில் இந்த 84 தொகுதிகளிலும் வெற்றி உறுதியாகிவிட்டது.
மேலும், 15 சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் அதிமுக, பாஜக பெற்ற வாக்குகள், திமுகவை விட 1% குறைவு. 18 சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் 1 முதல் 2% வாக்குகள் தான் குறைவு. இதை வைத்து கணக்கு போட்டு பார்த்தால், வரும் 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் 210 இடங்களில் அதிமுக - பாஜக கூட்டணி அபார வெற்றியை பெறும்" என உறுதிபட தெரிவித்தார்.
'மகளிர் உரிமைத்தொகை - அதிமுகவே காரணம்'
பின்னர் மகளிர் உரிமைத் தொகை குறித்து பேசிய எடப்பாடி பழனிசாமி, "கடந்த தேர்தலில், கவர்ச்சிகரமான 525 அறிவிப்புகளை வெளியிட்டு திமுக ஆட்சிக்கு வந்தது. ஆனால், நான்கில் ஒரு பங்கு வாக்குறுதிகளை கூட திமுக நிறைவேற்றவில்லை. அதே நேரத்தில், குடும்பத் தலைவிகளுக்கு 1000 ரூபாய் கொடுத்தோம் என முதல்வர் ஸ்டாலின் அடிக்கடி கூறுகிறார். யாரால் கொடுத்தீர்கள்? அதிமுகவின் அழுத்தத்தால் வேறு வழியின்றி கொடுத்தீர்கள். அதுவும், 28 மாதங்கள் கழித்துதான் கொடுத்தீர்கள். இந்த உண்மையை மக்கள் தெரிந்துகொள்ள வேண்டும்" எனக் கூறினார்.
தோல்வி பயம்
தொடர்ந்து பேசிய அவர், நீங்கள் (திமுக) எவ்வளவு பணம் கொடுத்தாலும், மக்கள் வாங்கிக் கொள்வார்கள். ஆனால் ஓட்டு மட்டும் அதிமுகவுக்குத்தான் போடுவார்கள். 2026 தேர்தலில் அதிமுக தலைமையில் வலிமையான கூட்டணி அமையும். வழக்கமாக, எல்லா தேர்தல்களின் போதும், தேர்தல் அறிவிப்புக்கு ஒரு மாதம் முன்புதான் கூட்டணி அமைப்போம். அதேபோல் இப்போதும் அமைக்கபப்டும். பெரும்பான்மை இடங்களில் அதிமுக வென்று தனித்து ஆட்சி அமைக்கும் என எடப்பாடி பழனிசாமி பேசினார்.