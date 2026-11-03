விண்ணை முட்டும் விலைவாசி - தவெக அரசு மீது எடப்பாடி பழனிசாமி பகிரங்க குற்றச்சாட்டு
நிர்வாகத் திறனற்ற அரசாங்கம் தற்போது செயல்பட்டு வருவதால், மாநிலத்திற்கு வருவாய் இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது என எடப்பாடி பழனிசாமி குற்றம்சாட்டி உள்ளார்.
Published : November 3, 2026 at 6:24 PM IST
சென்னை: தவெக ஆட்சியில் விண்ணை முட்டும் அளவிற்கு அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலை உயர்ந்துள்ளது என அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி பகிரங்கமாக குற்றம்சாட்டி உள்ளார்.
அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி சென்னை விமான நிலையத்தில் இன்று செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார். அப்போது அவர், "தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் 234 சட்டமன்றத் தொகுதிகள் உள்ளன. இந்த 234 தொகுதிகளுக்கும் விஜய் தான் முதலமைச்சர். எனவே அனைத்து தொகுதிகளுக்கும் சென்று, அங்குள்ள மக்களைச் சந்திக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு தொகுதியிலும் இருக்கக்கூடிய மக்களின் பிரச்சனைகளைக் கேட்டறிந்து அவற்றைத் தீர்ப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும்.
ஆனால் அதற்கு மாறாக எங்கெங்கு எல்லாம், இடைத்தேர்தல் வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறதோ, அந்தத் தொகுதிகளுக்குச் சென்று நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்குகிறார். இது தேர்தலை நோக்கமாகக் கொண்டு மேற்கொள்ளப்படும் பிரச்சாரமாகவே பார்க்கப்படுகிறது.
ஏற்கெனவே ஜி.எஸ்.டி. வரிகள் குறைக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், நாட்டின் பல்வேறு மாநிலங்களில் பொருளாதார வளர்ச்சி குறையாமல் அதிகரித்து வருகிறது. ஆனால், தமிழ்நாட்டில் 3 சதவீதம் மட்டுமே வளர்ச்சி கிடைத்துள்ளதாகத் தகவல் கிடைத்துள்ளது. இதற்கு நிர்வாகக் கோளாறு தான் காரணம்,
நிர்வாகத் திறனற்ற அரசாங்கம் தற்போது செயல்பட்டு வருவதால், மாநிலத்திற்கு வருவாய் இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. அரசின் வருவாய் பாதிக்கப்படுவதால் மக்களுக்குச் செயல்படுத்த வேண்டிய நலத்திட்டங்களும் கடுமையாகப் பாதிக்கப்படும்” என்றார்.
மேலும் தமிழ்நாட்டில் விலைவாசி உயர்ந்துள்ளதாக குற்றம்சாட்டிய ஈபிஎஸ், “தமிழ்நாட்டில் விலைவாசி தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. இதுகுறித்து ஏற்கெனவே ஊடகங்கள் வாயிலாகவும், பொதுக்கூட்டங்களிலும் அதிமுக சார்பில் தொடர்ந்து பேசி வருகிறோம். தவெக ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு ஜோசப் விஜய் முதலமைச்சரான கடந்த ஆறு மாத காலத்தில் அத்தியாவசியப் பொருட்களின் விலை விண்ணை முட்டும் அளவுக்கு உயர்ந்துள்ளன.
ஒரு கிலோ அரிசி விலை 20 ரூபாயிலிருந்து, 25 ரூபாய் வரை உயர்ந்துள்ளது. அதேபோல், ஒரு கிலோ சர்க்கரை விலை 25 ரூபாய் உயர்ந்துள்ளது. பருப்பு வகைகளின் விலை, சமையல் எண்ணெய் விலை, புளி விலை என அத்தியாவசியப் பொருட்கள் அனைத்தின் விலையும் அதிகரித்துள்ளது. மளிகைப் பொருட்களின் விலையும் சுமார் 40 சதவீதம் வரை உயர்ந்துள்ளது.
தற்போது தீபாவளி பண்டிகை நெருங்கி வருகிறது. இதனால் ஆவினில் தயாரிக்கக் கூடிய பொருட்களை மக்கள் பெரும்பாலானோர் வாங்குவார்கள், அதன் விலையும் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. இதனால் ஏழை, நடுத்தர மக்கள் பெரும் பாதிப்படைந்துள்ளனர்.
விலைவாசி விண்ணை முட்டும் அளவிற்கு இந்த ஆட்சியில் உயர்ந்துள்ளது. இதனை கட்டுப்படுத்த முடியாத திறனற்ற அரசாங்கமாக தவெக அரசு இருக்கிறது. இந்த கோளாறை சரி செய்வதை பார்க்காமல் ஏதேதோ தேவையில்லாத விஷயங்கள் பற்றி பேசி காலத்தை வீணடிக்கின்றன. அனைவருக்கும் இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள்” என்று இபிஎஸ் கூறினார்.