மேகதாது அணை பிரச்சனையை முதல்வர் ஸ்டாலின் எளிதாகத் தீர்க்க முடியும் - அடித்துச் சொல்லும் இபிஎஸ்!
தனக்கு வேண்டியவர்களை டிஜிபி-யாக நியமனம் செய்ய வேண்டும் என்ற அடிப்படையில், நிரந்தர டிஜிபியை நியமிப்பதில் தமிழக அரசு தாமதம் செய்து வருகிறது என்று எடப்பாடி பழனிசாமி குற்றம்சாட்டினார்.
Published : November 21, 2025 at 8:57 PM IST
சேலம்: கர்நாடகத்தில் காங்கிரஸ் அரசுதான் உள்ளது. 'இண்டியா' கூட்டணி என்று மார்த்தட்டிக்கொள்ளும் ஸ்டாலின், மேகதாது அணை பிரச்னையை எளிதாகத் தீர்க்க வாய்ப்புள்ளது என்று எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்தார்.
சென்னையில் இருந்து சேலம் காமலாபுரம் விமான நிலையத்திற்கு வந்த எதிர்க்கட்சித் தலைவரும், அதிமுக பொதுச் செயலாளருமான எடப்பாடி பழனிசாமி செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்தார்.
அப்போது அவர், '' கோவை மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தில் பல்வேறு குளறுபடிகள் இருப்பதால் தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த திட்டத்தில், அரசு விதிகளின்படி 20 லட்சம் பேர் அந்த நகரத்தில் வசிக்க வேண்டும், ஆனால் தற்போது உள்ள மக்கள் தொகை கணக்கீடு படி குறைவாக உள்ளது. எனவே மத்திய அரசுக்கு தேவையான அறிக்கையை வழங்கி, திட்டத்தை செயல்படுத்த தமிழக அரசு நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும்'' என்றார்.
தமிழகத்தின் சட்ட ஒழுங்கை விமர்சித்து பேசிய எடப்பாடி பழனிசாமி, '' தனக்கு வேண்டியவர்களை டிஜிபி-யாக நியமனம் செய்ய வேண்டும் என்ற அடிப்படையில், நிரந்தர டிஜிபியை நியமிப்பதில் தமிழக அரசு தாமதம் செய்து வருகிறது. இந்த விஷயத்தில் அலட்சிய போக்கோடு தமிழக அரசு செயல்படக் கூடாது.
இதன் காரணமாக, தமிழகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கை பாதுகாக்காமல் அரசு கும்பகர்ணன் போன்று தூங்கிக்கொண்டு இருக்கிறது. பாலியல் வழக்கு, கள்ளச்சாராய மரண வழக்குகளை சிபிஜ விசாரிக்க தடையாக திமுக அரசு இருந்து வருகிறது. யார் விசாரித்தால் உண்மை வெளிவரும்? என்பதில்தான் அரசின் நோக்கமாக இருக்க வேண்டும். ஆனால், ஆம்ஸ்ட்ராங் கொலை வழக்கை சிபிஐ விசாரிக்கக்கூடாது என்று திமுக அரசு தொடர்ந்து எதிர்க்கிறது. அரசின் இந்த செயல் யாரோ தனக்கு வேண்டிய முக்கிய நபர்களை காப்பாற்ற வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் இருக்கலாம் என்றும் சந்தேகம் ஏற்பட்டுள்ளது.'' என கூறினார்.
'அலட்சியம் காட்டக்கூடாது'
மேகதாது விவகாரம் குறித்து பேசிய அவர், '' கர்நாடகா அரசு மேகதாதுவில் அணை கட்ட அதற்கான விரிவான திட்ட அறிக்கையை தயார் செய்து மத்திய நீர்வள ஆணையத்திடம் வழங்க தீவிர பணியில் ஈடுபட்டுள்ளது. மேகதாது அணை கட்டப்பட்டுவிட்டால் டெல்டா மாவட்டங்கள் பாலைவனமாகிவிடும். காவிரி நீரை நம்பித்தான் பல லட்சம் விவசாயிகள் வேளாண் பணிகளை செய்து வருகின்றனர். காவிரியின் குறுக்கே அணை கட்ட எவ்வித உரிமையும் கர்நாடகத்துக்கு இல்லை என்று ஏற்கனவே உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பு அளித்துள்ளது.
'இண்டியா' கூட்டணியில்தான் காங்கிரஸ் இடம் பெற்றுள்ளது, கர்நாடகத்தில் காங்கிரஸ் அரசுதான் உள்ளது. அதனால் காங்கிரஸ் தலைவர் சோனியா காந்தி, மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி ஆகியோரிடம் ஸ்டாலின் பேசி சுமூகமான சூழ்நிலையை உருவாக்க வேண்டும். இண்டியா கூட்டணி என்று மார்த்தட்டிக்கொள்ளும் ஸ்டாலின், இந்த பிரச்னையை எளிதாகத் தீர்க்க வாய்ப்புள்ளது. எனவே, ஸ்டாலின் அலட்சியம் காட்டாமல் உடனடியாக இவர்களைத் தொடர்புகொண்டு தீர்வு காணவில்லை என்றால் தமிழ்நாடு வஞ்சிக்கப்படும்.'' என்றார்.
அதனை தொடர்ந்து, "சென்னை தாம்பரத்தில் ஒரு வீட்டில் 300 வாக்குகளுக்கு மேல் இருப்பது தெரிய வந்துள்ளது. எஸ்.ஐ.ஆர் பணிகளில் அதிகாரிகள் முறையாக செயல்படவில்லை, திமுகவினர் அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி அதிகாரிகளுக்கு அழுத்தம் கொடுத்து குளறுபடி செய்கின்றனர். அரசு அழுத்தம் காரணமாக, எஸ்.ஐ.ஆர்., பணியை அதிகாரிகள் புறக்கணித்துள்ளனர். இந்த பணி மூலம் உண்மையான வாக்களர்கள் மட்டுமே தேர்வு செய்ய வேண்டும். நேர்மையாக தேர்தல் நடைபெற வேண்டும் என்ற நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
மழை வரும் என்று தெரிந்தும், 15 நாட்கள் தாமதமாக நெல் கொள்முதல் செய்த காரணத்தினால், நெல்மணிகள் வீணாகி போகின. காலதாமதத்திற்கு காரணம் குறித்து மத்திய அரசு விசாரித்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். அதிமுக ஆட்சிக்காலத்தில் சேலம் உருக்காலையில் 1,500 ஏக்கரில் ஜவுளி பூங்கா மற்றும் ராணுவ தளவாடம் அமைக்க மத்திய அரசுக்கு கடிதம் எழுதி வலியுறுத்தினோம். அதையெல்லாம் திமுக அரசு வந்த பிறகு பின்பற்றாமல், வேறு இடத்தை தேர்வு செய்து தனது விருப்பபடி நடந்து கொள்கிறது, அதன் காரணமாகவே விவசாயிகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.'' என்றார்.