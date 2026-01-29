ஓபிஎஸ்-க்கு அதிமுகவில் இடமில்லை - எடப்பாடி பழனிசாமி திட்டவட்டம்
Published : January 29, 2026 at 8:06 PM IST
சேலம்: ஓபிஎஸ்-ஐ மீண்டும் அதிமுகவில் சேர்க்க வாய்ப்பே இல்லை என்று எடப்பாடி பழனிசாமி உறுதிபட தெரிவித்தார்.
2026 சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு, அனைத்து அரசியல் கட்சிகளிலும் கூட்டணி தொடர்பான பேச்சுவார்த்தை சூடு பிடித்துள்ளது. அந்த வகையில், சமீபத்தில் அதிமுக-பாஜக கூட்டணியில் டிடிவி தினகரன், அன்புமணி உள்ளிட்டோர் இணைந்தனர். மேலும் சில கட்சிகள் வரும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ள சூழலில், ஓ.பன்னீர்செல்வம் இன்று தனது நிலைப்பாட்டை தெரிவித்தார்.
அதாவது தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் ஓபிஎஸ்-யின் பண்ணை வீட்டில், நிர்வாகிகளுடனான ஆலோசனைக் கூட்டம் நடந்தது. தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ஓபிஎஸ், நான் அதிமுகவில் இணையத் தயார். என்னை சேர்க்க் எடப்பாடி பழனிசாமி தயாரா? என கேள்வியெழுப்பினார்.
இந்நிலையில், சேலம் மாவட்டம் ஓமலூரில் மாற்றுக் கட்சிகளிலிருந்து ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி முன்னிலையில், அக்கட்சியில் இணையும் நிகழ்ச்சி இன்று நடைபெற்றது. அதைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய எடப்பாடி பழனிசாமி, “என்டிஏ கூட்டணியில் இணைய மற்ற கட்சிகளுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகிறோம். அதன்படி, நிறைய கட்சிகள் வரவுள்ளன. அனைத்து கட்சிகளையும் ஒருங்கிணைத்த பின்னரே, யார் யாருக்கு எவ்வளவு சீட்டு என கூற முடியும். இந்த தேர்தலில் 234 தொகுதியிலும் எங்களது கூட்டணி தான் வெற்றி பெறும்.
ஓ.பன்னீர்செல்வம் இன்று நேற்றல்ல, கடந்த 4 ஆண்டுகளாகவே இதை தான் கூறி வருகிறார். ஓபிஎஸ் அதிமுகவின் அடிப்படை உறுப்பினரிலிருந்து நீக்கப்பட்டு விட்டார். அவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதனால், அவரை அதிமுகவில் சேர்ப்பதற்கான எந்த வாய்ப்பும் இல்லை. புதுக்கட்சி தொடங்க வாய்ப்பில்லை என்றால், அந்த கேள்வியை அவரிடம் தான் நீங்கள் கேட்க வேண்டும். ஓபிஎஸ்-ஐ அதிமுகவிலிருந்து நீக்க வேண்டும் என்பது நான் எடுத்த முடிவல்ல, 2,500-க்கும் மேற்பட்ட பொதுக் குழுவினர் ஒன்றாக கூடி எடுத்த நடவடிக்கை" என தெரிவித்தார்.
மேலும் பேசிய அவர், “இது ஜனநாயக நாடு யார் வேண்டுமானாலும் கட்சி ஆரம்பிக்கலாம். தவெக தலைவர் விஜய் மக்களுக்காக என்ன செய்தார்? கரோனா வந்த போது வீட்டை விட்டே வெளியே வரவில்லை. விளையும் பயிர் முளையிலேயே தெரியும் என்பார்கள், அதற்கு சான்று விஜய் தான். ரசிகர்கள் உள்ளார்கள் என்பதற்காக எதையும் பேசக் கூடாது. இது திரைப்படம் இல்லை. அரசியலில் அனுபவம் தேவை.
திட்டமிடாமல் சென்றதால் தான் கரூரில் 41 பேர் உயிரிழந்தனர். அவர்கள் விஜயை பார்க்க வேண்டும் என சென்றதால் தான் உயிரிழந்தனர். ஆனால் நேரடியாக சென்றாரா? நடிகர் என்றால் கூட்டம் வரத் தான் செய்யும். கூட்டம் கூடுவதை வைத்து ஆட்சி அமைக்க முடியாது. விஜய் ஒரு சிறந்த நடிகர் தான், அதை மறுக்க முடியாது. ஆனால், அரசியலில் சிறந்த கட்சி அதிமுக-தான். பல்லாயிரம் கோடி வருமானத்தை விட்டுவிட்டு, அரசியலுக்கு வந்ததாக விஜய் கூறுகிறார். அவர் யாருக்காக வந்தார்?” என கேள்வி எழுப்பினார்.
அதே போல, திமுக ஆட்சியில் தினமும் கொலை, கொள்ளை, பாலியல் வன்கொடுமை நடக்கிறது. இதையெல்லாம் சரி செய்வதற்கு திராணியற்ற அரசாக திமுக திகழ்கிறது. திமுக ஆட்சியை அகற்ற மக்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர். மீண்டும் அதிமுக வரவேண்டும் என எண்ணுகிறார்கள்.
அதே போல, எடப்பாடி பழனிசாமி டெல்லிக்கு அடிமை என்றார்கள். நாங்கள் அடிமை இல்லை திமுக தான் அடிமை. டெல்லிக்கு சென்று அங்கு கெஞ்சிக் கொண்டு இருக்கிறார்கள்” என்றார்.