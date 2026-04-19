ஜனநாயகத்திற்கும் பண நாயகத்திற்கும் இடையே நடக்கும் தேர்தல்: இபிஎஸ்
525 வாக்குறுதிகளை கொடுத்த திமுக அவற்றில் நான்கில் ஒரு பங்கு கூட நிறைவேற்றவில்லை என இபிஎஸ் குற்றச்சாட்டினார்.
Published : April 19, 2026 at 10:53 PM IST
கரூர்: இந்த சட்டமன்ற தேர்தல் ஜனநாயகத்திற்கும், பண நாயகத்திற்கும் இடையே நடக்கும் தேர்தல் என எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலை முன்னிட்டு அரசியல் கட்சியினர் சூறாவளி சுற்றுப்பயணம் செய்து தேர்தல் பரப்புரை செய்து வருகின்றனர். அந்தவகையில், அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று கரூர் பழைய பேருந்து நிலையம் ரவுண்டானா பகுதியில், அதிமுக கரூர் சட்டமன்ற தொகுதி வேட்பாளர் எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கர், கிருஷ்ணராயபுரம் வேட்பாளர் திவ்யா, குளித்தலை வேட்பாளர் கருணாகரன், அரவக்குறிச்சி வேட்பாளர் செல்வகுமார் ஆகியோரை ஆதரித்து பிரச்சாரம் செய்தார்.
அப்போது பேசிய அவர், "எதிரி நம்மை சற்று பலவீனமாக நினைக்கிறார். அவர் பலவீனப்பட்டு, ஊரை விட்டு, மாவட்டத்தை விட்டே ஓடிப் போய்விட்டார். தமிழ்நாட்டு மக்களை சுரண்டிப் பிழைக்கும் ஒரு குடும்பத்துக்கும், தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கும் தான் தேர்தலில் போட்டி. ஒரு குடும்பம்தான் சுரண்டுகிறது. யார் குடும்பம், ஸ்டாலின் குடும்பம்.
டப்பு வாங்குவதில் டாக்டர் பட்டமே கொடுக்கலாம்
எல்லோரும் இலாகாவை சிறப்பாக நடத்த எண்ணுவார்கள். ஆனால், இங்கிருப்பவர் மட்டும் என்னவெல்லாம் ஆட்டையைப் போடலாம் என்று சிந்திப்பார். போக்குவரத்துத் துறை கொடுத்தால் அதில் என்ன அடிக்கலாம், கலால்துறை கொடுத்தால் அதில் என்ன முறைகேடு செய்யலாம் என்று கொள்ளை அடிப்பவர்தான் இப்பகுதி நபர். மின்சாரத்துறையில் குற்றம் சாட்டப்பட்டு வழக்கு நிலுவை, போக்குவரத்துத் துறையில் வழக்கு நிலுவை, டாஸ்மாக் வழக்கு நிலுவையில் உள்ளது.
ஏதேதோ கண்டுபிடிப்புக்கு டாக்டர் பட்டம் கொடுக்கிறார்கள். டப்பு எப்படி வாங்குவது என்பதற்கு டாக்டர் பட்டம் செந்தில் பாலாஜிக்குக் கொடுத்தால் சரியாக இருக்கும். தம்பி… ஆட்டம் போடாதே, ஆட்டம் போட்டால் இருக்கும் இடம் தெரியாது. ஸ்டாலின் உங்களை வைத்து ஆட்டம் காட்டுகிறார், மயங்கிவிடாதே. 453 நாட்கள் சிறையில் இருந்ததை மறந்துவிடாதீர்கள். உங்களை யாரும் காப்பாற்ற மாட்டார்கள். போன தேர்தலில் போலி கொலுசு கொடுத்து வெற்றி பெற்றார். இந்த முறை ஸ்வீட் பாக்ஸ். எத்தனைக் கொடுத்தாலும் வேலையாகாது. தேர்தல் விதிமுறை இருப்பதால் மறைத்துப் பேசுறேன் புரிந்து கொள்ளுங்கள்.
ஜனநாயகத்திற்கும், பண நாயகத்திற்கும் நடக்கும் தேர்தல்
இந்த தேர்தல் தமிழ்நாட்டின் ஜனநாயகத்திற்கும், பண நாயகத்திற்கும் நடக்கும் தேர்தல். இந்த தேர்தலில் ஜனநாயகம் ஓங்க வேண்டும். இதற்கு நீங்கள் தேர்தலில் எடுக்கும் முடிவு, சரியான முடிவாக இருக்க வேண்டும். அதிமுக கூட்டணிக் கட்சியினர் மீது பொய் வழக்குப் பதிவு செய்தால் சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். திமுக-வுக்கு சாதகமாக நடந்துகொண்டால் அதிகாரிகள் நடவடிக்கைக்கு உட்படுத்தப்படுவார்கள். காவிரியாற்று மணல் ஆயிரக்கணக்கான லாரிகளில் கொள்ளை போவதை விஜயபாஸ்கர் தடுத்தார். ஆனால், அவர் மீது வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளீர்கள். அதிமுக ஆட்சி மலரும், இதற்கெல்லாம் பதில் சொல்லியாக வேண்டும்.
பெண்களுக்குப் பாதுகாப்பில்லை
திமுக ஆட்சியில் பெண்களுக்குப் பாதுகாப்பில்லை. இந்த ஆட்சியில் 24 ஆயிரம் பாலியல் வழக்குகள் பதிவாகியுள்ளன. குறிப்பாக 6,999 வழக்குகள் சிறுமிகளுக்கு எதிரான போக்சோ வழக்குகள் என்று சமூகநலத்துறை அமைச்சரே சொல்லியிருக்கிறார். அதற்கு ரூ.84 கோடி ரூபாய் நிவாரணம் கொடுத்ததை பெருமையாகப் பேசுகிறார். இந்த ஆட்சி நல்லாட்சியா? சிறுமி முதல் பாட்டி வரை பெண்களுக்குப் பாதுகாப்பில்லை. கொங்குப் பகுதியில் முதியோர்களைத் தாக்கி சொத்துகளை அபகரித்து, கொலை செய்கின்றனர்.
பெண்களை உதாசீனப்படுத்திவிட்டனர்
நாடாளுமன்றத் தொகுதி மறுவரையறையில், பெண்களுக்கு 33 சதவீத இடஒதுக்கீடு கொண்டு வரப்பட்டது. ஆனால் இந்தியா கூட்டணியினர் பெண்களை உதாசீனப்படுத்தி, மசோதாவை தோற்கடித்தனர். பெண்கள் இதைச் சிந்தித்துப் பார்த்து, தேர்தல் மூலம் தகுந்த பாடம் புகட்டுங்கள். அவர்கள் மசோதாவை தோற்கடிக்கவில்லை, பெண்களின் உரிமையை தோற்கடித்தனர்.
கே.சி. பழனிசாமி நிலை தான் உங்களுக்கும்
திமுக-வில் கே.சி. பழனிசாமி என ஒருவர் இருந்தார். அவர் திமுக-வுக்காக உழைத்தார். நன்கொடையை வாரி வாரி கொடுத்தார். கருணாநிதி இங்கு வரும்போதெல்லாம் அவர் இல்லத்தில் தான் தங்குவார். அவர் மனைவி இறந்தபோது ஸ்டாலின் வந்து பார்க்கவில்லை. ஒரு வருடம் கழித்து தேர்தல் வந்ததால், இப்போது கே.சி. பழனிசாமி இல்லத்துக்கு சென்று துக்கம் விசாரிக்கிறார். இதுதான் திமுக-வின் லட்சணம். கட்சிக்காக உழைப்பவர்களுக்கு வாய்ப்பில்லை. திமுக-வினர் இதனைப் புரிந்துக் கொள்ளவில்லை என்றால் கே.சி. பழனிசாமி நிலை தான் உங்களுக்கும் ஏற்படும்.
விவசாயிகள் மீதான வழக்குகள் தள்ளுபடி செய்யப்படும்
அதிமுக மக்களை நம்பி நிற்கிறது. திமுக-வோ கூட்டணியை நம்பி இருக்கிறது. அதனால்தான் திமுக தலைமையிலான கூட்டணி வலிமையானது என்று ஸ்டாலின் சொல்கிறாரே தவிர, திமுக வலிமையானது என்று சொல்லவில்லை. இந்த ஐந்தாண்டுகளில் விவசாயிகள் மீது பல வழக்குகளைப் போட்டுள்ளனர். அதிமுக ஆட்சிக்கு வந்ததும் அந்த வழக்குகள் குறித்து விசாரித்து அவை தள்ளுபடி செய்யப்படும்.
மும்முனை மின்சாரம் 24 மணிநேரம் வழங்கப்படும்
அதிமுக ஆட்சிக்கு வந்ததும் மும்முனை மின்சாரம் 24 மணிநேரம் வழங்கப்படும். திமுக ஆட்சியில் மின்கட்டணம் கடுமையான உயர்ந்துவிட்டது. போதாக்குறைக்கு குப்பைக்கும் வரி போட்டுவிட்டனர். 2021 தேர்தல் அறிக்கையில் மாதம் ஒருமுறை மின் கணக்கீடு செய்யப்படும் என்று சொல்லியிருந்தார்கள். அதை செய்யவில்லை.
ஏற்கனவே கொடுத்த வாக்குறுதிகளே தொங்கிக் கொண்டிருக்கிறது
525 வாக்குறுதிகளை கொடுத்த திமுக அவற்றில் நான்கில் ஒரு பங்கு கூட நிறைவேற்றவில்லை. கல்விக் கடன் ரத்து செய்வதாகச் சொல்லி செய்யவில்லை, கேஸ் மானியம் கொடுப்பதாகச் சொல்லி கொடுக்கவில்லை, ரேஷன் கடையில் கூடுதல் சர்க்கரை கொடுப்பதாகச் சொல்லி கொடுக்கவில்லை, பெட்ரோல்-டீசல் விலை குறைப்பதாக சொல்லிக் குறைக்கவில்லை, 100 நாள் வேலைத்திட்டத்தை 150 நாட்களாக உயர்த்துவதாகச் சொல்லி உயர்த்தவில்லை.
ஏற்கனவே கொடுத்த வாக்குறுதிகளே தொங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. இப்போது மீண்டும் புதிய அறிவிப்புகளை வெளியிட்டுள்ளனர். விலைவாசி உயர்வு, அரிசி பருப்பு எண்ணெய் விலை உயர்வு, ஏழை மக்கள் பாதிப்பு, தடுத்து நிறுத்த எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை இப்படிப்பட்ட அரசு தேவையா?" என்றார்.