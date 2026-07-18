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கரூர் இடைத்தேர்தலில் வெற்றி பெற்றே தீர வேண்டும்: நிர்வாகிகளுக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி உத்தரவு

அதிமுக என்ற கட்சியால் வளர்ந்து ஜாம்பவான் ஆகியவர்கள் எல்லாம், இன்றைக்கு மாற்றுக் கட்சிக்கு சென்று அங்கு மதிப்பை இழந்திருக்கிறார்கள் என எடப்பாடி பழனிச்சாமி கூறியுள்ளார்.

அதிமுக நிர்வாகிகள் கூட்டத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமி
அதிமுக நிர்வாகிகள் கூட்டத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 18, 2026 at 7:25 PM IST

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கரூர்: கரூர் இடைத்தேர்தலில் வெற்றி பெற்றே தீர வேண்டும் என்றும், இதை மனதில் வைத்து தீவிரமாக பணியாற்றுமாறு நிர்வாகிகளுக்கும் அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி உத்தரவிட்டுள்ளார்.

கரூர் சட்டமன்றத் தொகுதி எம்எல்ஏ பதவியை எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கர் (அதிமுக), ராஜினாமா செய்து தவெகவில் இணைந்தார். இதனால் கரூர் தொகுதி காலியாகவுள்ளது. இதன் தொடர்ச்சியாக, கரூர் தொகுதிக்கு விரைவில் இடைத்தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது.

இதையடுத்து, தவெக, திமுக, அதிமுக உள்ளிட்ட கட்சிகள் கரூர் இடைத்தேர்தலுக்கான பணிகளில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில் பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தலைமையில் கரூர் மற்றும் நீலகிரி மாவட்ட நிர்வாகிகளுடனான ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது. இந்தக் கூட்டத்தில், அந்தந்த மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த நிர்வாகிகள், மாவட்ட, ஒன்றிய மற்றும் பிற பொறுப்புகளில் உள்ள நிர்வாகிகள் பங்கேற்றனர்.

முன்னாள் அமைச்சரும், அதிமுக பொருளாளருமான திண்டுக்கல் சீனிவாசன், முன்னாள் அமைச்சர் கே.பி. முனுசாமி உள்ளிட்டோரும் இக்கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டனர்.

சட்டமன்றத் தேர்தல் தோல்வி, கட்சியை வலுப்படுத்தும் நடவடிக்கைகள், கரூர் இடைத்தேர்தல் ஆகியவை குறித்து இந்தக் கூட்டத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமி விரிவாக ஆலோசனை நடத்தினார்.

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வரவிருக்கும் இடைத்தேர்தலை முன்னிட்டு மேற்கொள்ள வேண்டிய பணிகள், தேர்தலுக்கான களப்பணிகளை தீவிரப்படுத்துவது உள்ளிட்டவை குறித்தும் கூட்டத்தில் ஆலோசிக்கப்பட்டது.

இந்தக் கூட்டத்தின் போது, அதிமுகவை மேலும் வலுப்படுத்தும் வகையில் நிர்வாகிகள் தீவிரமாக செயல்பட வேண்டும் என்றும், கரூர் இடைத்தேர்தலில் வெற்றி என்ற ஒன்றை மட்டுமே இலக்காக வைத்து பணியாற்ற வேண்டும் எனவும் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவுறுத்தியதாக நிர்வாகிகள் தெரிவிக்கின்றனர்.

அதிமுக என்ற கட்சியால் வளர்ந்து ஜாம்பவான் ஆகியவர்கள் எல்லாம், இன்றைக்கு மாற்றுக் கட்சிக்குச் சென்று அங்கு மதிப்பை இழந்திருக்கிறார்கள் எனவும் எடப்பாடி பழனிச்சாமி கூறியதாக தெரிகிறது.

மேலும், வெளியே சென்றவர்களை பற்றி பேசிக் கொண்டிருக்காமல், அனைவரும் நம்பிக்கையுடன் வெற்றிக்காகவும், கட்சி வளர்ச்சிக்காகவும் கடுமையாக உழைக்க வேண்டும் எனவும் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தெரிவித்ததாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

அதிமுக தொண்டர்கள் அனைவரும் ஒற்றுமையாக இருந்து, வரக்கூடிய இடைத்தேர்தல் மற்றும் உள்ளாட்சித் தேர்தல் வெற்றிக்கு உழைக்க வேண்டும் எனக் கூறிய எடப்பாடி பழனிசாமி, கட்சியில் சிறப்பாக பணியாற்றுபவர்களுக்கு உரிய முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படும் எனவும் உறுதியளித்ததாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

TAGGED:

கரூர் இடைத்தேர்தல்
எடப்பாடி பழனிசாமி
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