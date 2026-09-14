திமுக - அதிமுக - பாஜக அறிவிக்கப்படாத கூட்டணி - துரை வைகோ விமர்சனம்
"எங்களுக்காவது மக்கள் பிச்சைப் போட்டனர்; கொளத்தூரில் அந்த பிச்சையைக்கூட திமுக தலைவருக்கு மக்கள் போடவில்லை" என திமுகவுக்கு துரை வைகோ பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.
Published : September 14, 2026 at 3:54 PM IST
திருச்சி: அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியும், திமுக தலைவர் மு,க.ஸ்டாலினும் பங்காளிகள்; திமுக - அதிமுக - பாஜக அறிவிக்கப்படாத கூட்டணி என துரை வைகோ எம்.பி. கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.
திருச்சியில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த மதிமுகவின் தலைமை நிலையச் செயலாளரும், நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான துரை வைகோ, "தமிழ்நாட்டுக்கு முதலீடுகளை ஈர்க்கவும், வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்கவும், பன்னாட்டு நிறுவனங்களின் அதிகாரிகளைச் சந்திப்பதற்காகவும் முதலமைச்சர் விஜய் லண்டன் சென்றுள்ளார். தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த நட்சத்திர நடிகர் அஜித்குமார், லண்டன் கார் ரேஸில் பங்கேற்பது பெருமைக்குரிய விஷயம். இதுபோன்ற உலகளாவிய போட்டிகளை சென்னைக்கு கொண்டு வருவது சுற்றுலாத் துறையை மேம்படுத்துவதுடன், மோட்டார் விளையாட்டுத் துறைக்கும் ஒரு வலுவான அடித்தளமாக அமையும்.
எம்எல்ஏக்களை விலைக்கு வாங்கும் குதிரைப் பேர அரசியலைத் தொடங்கியதே திமுகதான். பாஜக, அதிமுக, திமுக கூட்டணி குறித்த நகர்வு ஏற்படும்போதே நாங்கள் கூட்டணியைவிட்டு வெளியேறிவிட்டோம். அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியும், திமுக தலைவர் மு,க.ஸ்டாலினும் பங்காளிகள். அதிமுகவில் எடப்பாடி பழனிசாமி, திமுகவுடன் இணக்கமான போக்கை மேற்கொண்டதைக் கண்டித்தே பல தொண்டர்களும், நிர்வாகிகளும் அதிருப்தியடைந்து அதிமுகவில் இருந்து வெளியேறி தவெகவில் இணைந்தனர். திமுக- அதிமுகவில் இணைந்தால் அனைத்து உண்மைகளும் வெளியே வந்துவிடும். அவர்கள் ஏற்கனவே சேர்ந்துவிட்டனர். பாஜகவுடன் டீலிங் பேசுவது உள்ளிட்ட எல்லா விஷயங்களும் நடந்து வருகிறது.
தொகுதி மறுவரையறை சட்ட மசோதா எப்போது வேண்டுமானாலும் கொண்டு வரப்படலாம். அந்த மசோதாவை வெற்றி பெற வைப்பதற்கு மத்திய அரசு என்ன முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகிறது என்பது தெரியும். திமுக - அதிமுக - பாஜக ஒரு அறிவிக்கப்படாத கூட்டணி. எந்த கூட்டணி வந்தாலும் மக்கள் கூட்டணி எங்களுடன் தான் உள்ளது. வருகின்ற இடைத்தேர்தலில் மதச்சார்பற்ற சமூகநீதி கூட்டணி மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பெறும்.
மக்கள் தான் எஜமானர்கள்; யாருடைய தயவிலும் யாரும் வெற்றி பெறவில்லை. திமுக கூட்டணியில் இருந்த கட்சிகள் வெளியேறியதற்கு திமுகவின் பண்ணையார் தன்மையும், பெரிய இடத்து மனப்பான்மையுமே முக்கியக் காரணம். அறிஞர் அண்ணா கொண்டு வந்த சமத்துவக் கொள்கைக்கு இது எதிரானது. எங்களுக்காவது மக்கள் பிச்சைப் போட்டனர். திமுக தலைவருக்கு கொளத்தூரில் அந்த பிச்சையைக்கூட மக்கள் போடவில்லை.
பருவமழைப் பொய்த்ததன் காரணமாக மின்சாரத் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது. கடந்த ஆட்சியிலும் இந்த நிலை இருந்தது. கடந்த 30 முதல் 40 ஆண்டுகளாக மின்சாரத் துறையில் முறையான கட்டமைப்புப் பணிகள் செய்யப்படாததே மின்சார தட்டிப்பாட்டிற்கு காரணம். காவல்துறையில் 28,000 காலிப்பணியிடங்கள் நிரப்பப்படாமல் உள்ளது. இதுபோன்ற பிரச்சனைகளுக்கு அரசு, தீர்வை எட்ட முயன்று வருகிறது.
காங்கிரஸ், மதிமுக, விசிக உள்ளிட்ட அனைத்துக் கூட்டணிக் கட்சிகளின் விவகாரத்திலும் திமுக உள்நுழைந்து கைப்பற்ற நினைத்தது. காங்கிரஸ் கட்சி விவகாரத்தில் திமுக நுழைந்தது, ராகுல் காந்திக்கு மிகப்பெரிய கோபத்தை ஏற்படுத்தியது. கடந்த காலத்தில் 360 டிகிரி தாக்குதல் என் மீது தொடுக்கப்பட்டது. சொந்த கூட்டணிக் கட்சிக்காரர்கள் இடையே நியாயம், சமத்துவத்தைக் கடைப்பிடிப்பதில்லை. திமுக கூட்டணியில் இருந்து வெளியேறியது குறித்து திருமாவளவன் கூறியது நூற்றுக்கு நூறு உண்மை.
திமுகவினர் அவர்களது அடுத்த தலைமுறை கட்சிக்காரர்களுக்கு நாகரிகத்தை கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும். அரசியல் ரீதியாக விமர்சனங்களை எதிர்கொள்ள வேண்டும். அநாகரிகமாகப் பேசக்கூடாது. மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சித் தலைவர்களுடன் தனக்கு நீண்டக் காலமாக நல்லுறவு உண்டு. பொதுவுடைமைச் சித்தாந்தத்தின் மீது தனக்கு அதிக ஈடுபாடு உள்ளது. இது முழுக்க முழுக்க ஒரு மரியாதை நிமித்தமான சந்திப்பே தவிர, தேர்தல் கூட்டணி சார்ந்த சந்திப்பு அல்ல. கம்யூனிஸ்ட் தோழர்கள் கொள்கை உறுதியில் சமரசம் செய்துக் கொள்ளாதவர்கள்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.