திமுகவுக்கு 20 இடங்கள் கூட கிடைக்காது - எடப்பாடி பழனிசாமி பேச்சு

அதிமுக ஆட்சியமைத்தால் மக்களுக்கு என்னென்ன செய்யப்படும் என்பது குறித்தும், சேலம் மாவட்டத்தின் வளர்ச்சிக்காக வைத்துள்ள திட்டங்கள் குறித்தும் எடப்பாடி பழனிசாமி விளக்கினார்.

இறுதிகட்ட தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் பேசிய எடப்பாடி பழனிசாமி
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 21, 2026 at 5:13 PM IST

சேலம்: இந்த தேர்தலில் திமுகவுக்கு 20 இடங்கள் கூட கிடைக்காது என சேலத்தில் பேசிய எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான பிரச்சாரம் இன்று மாலை 6 மணியுடன் நிறைவடைகிறது. இதனையொட்டி, சேலம் மாவட்டத்தில் நடைபெற்ற பிரம்மாண்ட பொதுக்கூட்டத்தில் பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் உள்ளிட்டோருடன் எடப்பாடி பழனிசாமி கலந்து கொண்டு உரையாற்றினார்.

அவர் பேசுகையில், “இன்றோடு தேர்தல் பரப்புரை நிறைவு பெறுகிறது. நிறைவு விழாவை சேலம் மாநகரில் நடத்துகிறோம். தமிழகத்தை சுரண்டிப் பிழைக்கும் ஒரு குடும்பத்துக்கும், தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கும் நடக்கும் தேர்தல் இது. ஒரு குடும்பம் பிழைக்க 8 கோடி மக்களை வாட்டி வதைக்கிறார்கள். இந்த குடும்ப ஆட்சிக்கும் வாரிசு அரசியலுக்கும் முடிவுகட்டுங்கள். இந்த தேர்தல் கருணாநிதி குடும்பத்துக்கு மூடுவிழா நடக்கும் தேர்தலாக இருக்க வேண்டும்.

இப்போது தமிழ்நாட்டில் போதை, கொலை, கொள்ளை, பாலியல் வன்கொடுமை என சட்டம் ஒழுங்கு சந்தி சிரிக்கிறது. இதுபோன்ற குற்றங்கள் அதிகரிக்க காரணமே திமுக அரசு தான். இதையெல்லாம் சரி செய்ய அதிமுக ஆட்சி அமைய வேண்டும்” என்று கூறிய பழனிசாமி, திமுக அமைச்சர்களின் பெயர்களையும், ஊழல் விவகாரங்களையும் ஒப்பிட்டு பேசினார்.

தொடர்ந்து, “நான் முதலமைச்சரான போது எவ்வளவு சோதனைகள்? கட்சியை உடைக்க ஸ்டாலின் திட்டம் போட்டார். அதையெல்லாம் உடைத்து அதிமுகவும் பாமகவும் கூட்டணி வைத்தோம். எங்களை வீழ்த்த ஸ்டாலினால் மட்டுமல்ல, அவர் அப்பாவாலும் முடியவில்லை.

பத்து தோல்வி பழனிசாமி என்கிறார் ஸ்டாலின். திமுக 200 இடம் பெறும் என்கிறார்கள். ஆனால் அவர்கல் 20 இடம் பெறுவதே ஆச்சர்யம். 2011இல் கருணாநிதி இருக்கும்போதே எதிர்க்கட்சியாக வர முடியவில்லை. அப்போது பல்வேறு இடைத்தேர்தல்களிலும் தோல்வியடைந்தார்கள். அம்மா மறைவுக்கு பிறகும் இதே கூட்டணி பிரதான எதிர்க்கட்சியாக வந்தது.

இப்போது திமுக பலம் வாய்ந்த கூட்டணி என்கிறார். ஆனால் ஏற்கனவே இருந்த கூட்டணியில் ஒரு கட்சி தான் சேர்ந்திருக்கிறது. அன்புமணி சொன்னது போல் அவர் (ஓபிஎஸ்) அங்கு போய் நமக்காக பிரசாரம் செய்கிறார். எப்போதும் உண்மை உறங்காது, தர்மம் தோல்வியடையாது” என்றார்.

தொடர்ந்து அதிமுக ஆட்சியமைத்தால் மக்களுக்கு என்னென்ன செய்யப்படும் என்பது குறித்து எடுத்துரைத்தார். குறிப்பாக, சேலம் மாவட்டத்தின் வளர்ச்சிக்காக வைத்துள்ள திட்டங்கள் குறித்தும் விளக்கினார்.

சேலத்திலுள்ள 3 தொகுதிகளில் ஒன்றில் அதிமுகவும், இரண்டில் பாமகவும் போட்டியிடுகின்றன. சேலம் தெற்கு தொகுதியில் அதிமுக வேட்பாளர் வினோத், சேலம் மேற்கு தொகுதி பாமக வேட்பாளர் கார்த்திக், சேலம் வடக்கு தொகுதி பாமக வேட்பாளர் சதாசிவம் ஆகியோரை வெற்றி பெறச் செய்ய வேண்டும் என்றும் எடப்பாடி பழனிசாமி கேட்டுக் கொண்டார்.

