மேனா மினுக்கி பட்ஜெட்டுடன் திமுக ஆட்சிக்கு முடிவு கட்டப்படும் - எடப்பாடி பழனிசாமி கருத்து
கடந்த 5 ஆண்டுகளைப் போல இந்த ஆண்டும் இடைக்கால நிதிநிலை அறிக்கை வார்த்தை ஜாலங்கள் நிறைந்த, மேனா மினுக்கி உரையாக இருக்கிறதே தவிர உருப்படியாக எதுவும் இல்லை என்று எடப்பாடி பழனிசாமி விமர்சித்துள்ளார்.
Published : February 17, 2026 at 5:48 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு அரசின் இன்றைய மேனா மினுக்கி பட்ஜெட்டுடன் திமுக ஆட்சிக்கு முடிவு கட்டப்படும் என்று சட்டமன்ற எதிர்க்கட்சித் தலைவரும், அதிமுக பொதுச் செயலாளருமான எடப்பாடி பழனிசாமி கூறினார்.
தமிழ்நாடு அரசின் இடைக்கால பட்ஜெட்டை இன்று (பிப்.17) காலை 9.30 மணியளவில் சட்டப்பேரவையில் நிதியமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு தாக்கல் செய்தார். இதுகுறித்து பல்வேறு அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்கள் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர். அதன் விபரம் பின்வருமாறு:
எடப்பாடி பழனிசாமி (பொதுச் செயலாளர், அதிமுக):
இன்று திமுக அரசு 2026-27 ஆண்டுக்கான இடைக்கால நிதிநிலை அறிக்கையை சட்டமன்றத்தில் தாக்கல் செய்துள்ளது. கடந்த 5 ஆண்டுகளாக தமிழக மக்களை வாட்டி வதைத்த திராவிட மாடல் என்ற பெயரால் நடத்தப்பட்ட ஏமாற்று மாடல் திமுக அரசு தனது கடைசி பட்ஜெட்டை பேரவையில் தாக்கல் செய்துள்ளது.
இன்று காலை நாங்கள் தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்தில் மாபெரும் காதுகுத்து விழா அழைப்பிதழை அனைத்து ஊடக நண்பர்களுக்கும் அளித்து இருக்கின்றோம். அதை நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள். எந்த அளவுக்கு இந்த அரசு மக்களுக்கு காது குத்தியது என்பதை நாட்டு மக்களும் அறியவேண்டும் என்பதற்காக இந்த அழைப்பிதழ் கொடுத்திருக்கிறோம். மக்களிடம் கொண்டு போய் சேர்ப்பது உங்கள் கடமை.
2021-ம் ஆண்டு திமுக சட்டமன்றத் தேர்தலின் போது 525 அறிவிப்புகளை வெளியிட்டார்கள். இதுவரை நான்கில் ஒரு அறிவிப்பை கூட நிறைவேற்றவில்லை. இன்றைக்கு அரசு ஊழியர்களுக்கு பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை நிறைவேற்றுவோம் என கூறினார்கள். ஆனால் அதற்கு மாறாக பங்களிப்பு ஓய்வூதியத் திட்டத்தை அறிவித்துள்ளார்கள். அரசு ஊழியர்களை இந்த அரசு ஏமாற்றிவிட்டது.
அதோடு பல துறைகளில் பணிபுரிகின்ற அலுவலர்களுக்கு பல்வேறு உறுதிமொழி அளித்தார்கள். சத்துணவு அமைப்பாளர்களுக்கு வாக்குறுதி கொடுத்தார்கள். நிறைவேற்றவில்லை. பகுதி நேர ஆசிரியர்களுக்கு வாக்குறுதி கொடுத்தார்கள். நிறைவேற்றவில்லை. செவிலியர்களுக்கு வாக்குறுதி கொடுத்தார்கள் நிறைவேற்றவில்லை. மேலும், விவசாயிகளுக்கு வாக்குறுதிகளை கொடுத்தார்கள் நிறைவேற்றவில்லை. இப்படி பல துறைகளில் இருக்கிற அலுவலர்களுக்கு கொடுத்த வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றவில்லை என்று எல்லோருமே போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு தமிழகமே போராட்டக்களமாக இன்றைக்கு மாறியிருக்கிறது.
கடந்த 5 ஆண்டுகளைப் போல இந்த ஆண்டும் இடைக்கால நிதிநிலை அறிக்கை வார்த்தை ஜாலங்கள் நிறைந்த, மேனா மினுக்கி உரையாக இருக்கிறதே தவிர உருப்படியாக எதுவும் இல்லை. 2025-26 நிதிநிலை அறிக்கையில் வருவாய் வரவுகளில் மாநிலத்தின் சொந்த வருவாய் 2.58 லட்சம் கோடி என்று எதிர்பார்த்த நிலையில் திருத்திய மதிப்பீட்டின்படி மாநிலத்தின் சொந்த வருவாய் 2.32 லட்சம் கோடியாக குறைந்துள்ளது. அதாவது சுமார் 26 ஆயிரம் கோடி வருவாய் குறைந்துள்ளது.
மத்திய அரசு மீது குற்றம்சாட்டும் நிதியமைச்சர் மாநிலத்தின் சொந்த வருவாய் 26 ஆயிரம் கோடி குறைவு பற்றி எந்த விளக்கமும் சொல்லவில்லை. 2025-26-ம் ஆண்டு வரவு செலவு 66,753 கோடி செலவிடப்படும் என்று கணித்த நிலையில், திருத்திய மதிப்பீட்டில் 51,442 கோடியாக குறைந்துள்ளதற்கு நிதியமைச்சர் எந்த காரணமும் விளக்கவில்லை.
நிதிப்பற்றாக்குறை 2024-25-ல் 96 ஆயிரம் கோடி என்று கணித்த நிலையில் இந்த கணக்கின்படி 1 லட்சத்து 1 ஆயிரம் கோடியாக அதாவது 5 ஆயிரம் கோடி அதிகரித்துள்ளது. 2025-26-ம் ஆண்டு 1 லட்சத்து 8 ஆயிரம் கோடியாக நிதி பற்றக்குறை இருக்கும் என கணிக்கப்பட்ட நிலையில் திருத்திய மதிப்பீட்டில் ரூ.1 லட்சத்து 24 ஆயிரம் கோடியாக உயர்ந்துள்ளது. அதாவது நிதி பற்றக்குறை சுமார் 16 ஆயிரம் கோடியாக அதிகரித்துள்ளது.
2026-27 இடைக்கால பட்ஜெட்டில் நிதி பற்றாக்குறை 1 லட்சத்து 22 ஆயிரம் கோடியாக இருக்கும் என்று குறிப்பிட்ட நிலையில் திருத்திய மதிப்பீட்டில் கண்டிப்பாக இது உயரும். 2026-27ல் 1 லட்சத்து 22 ஆயிரம் கோடி பற்றக்குறை என்று சொல்கிறார்கள். திருத்தி அமைக்கும்போது இது இன்னும் உயரும். இவ்வாறு பற்றாக்குறை உயர்ந்துகொண்டே சென்றால் ஈடுசெய்ய மக்களின் வரிச்சுமை மற்றும் கடன் வாங்கும் அளவு கூடும். இது, மாநில வளர்சிக்கு உகந்ததல்ல.
மு.க.ஸ்டாலின் ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் ரகுராம் ராஜன் தலைமையில் நிதி மேலாண்மைக் குழு அமைத்து மாநில நிதி நிலைமை சீர்செய்யப்படும் என சொன்னார்கள். இதற்காக நிபுணர் குழு அமைத்தார்கள். நிபுணர் குழு அமைத்த பிறகுதான் அதிக கடன் வாங்கியிருக்கிறார்கள். மாநிலத்தின் கடன் உயர்ந்தும், மக்கள் மீது கடன் மற்றும் வரிச்சுமை அதிகரித்துள்ளது. இந்த அரசுக்கு சாதனை என எதுவுமில்லை. எனவே தான் ஸ்டாலினை பொம்மை முதலமைச்சர் என்றும், நிதி நிர்வாக திறனற்ற அரசு என்றும் குற்றம்சாட்டுகிறோம்.
இன்றைய மாநில நிதிலை அறிக்கையிலும், வேளாண்துறை நிதிநிலை அறிக்கையிலும் சுமார் 5 மணிநேரம் 2 அமைச்சர்களும் உரை நிகழ்த்தினார்களே தவிர வரவு, செலவு திட்டம் பற்றி உருப்படியாக எதுவும் இல்லை. இதில், குறிப்பாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் 5 ஆண்டு காலத்தில் இந்த அரசு என்ன பணிகளை செய்தார்களோ? அதை வரிசைப்படுத்தி அடுக்கு வார்த்தைகளுக்கு அழகுகூட்டி சாதனை என்று படித்தார்களே தவிர வேறு ஒன்றும் இல்லை.
இன்றைக்கு வேளான் பட்ஜெட் என விவசாயிகளை ஏமாற்றும் ஒரு பட்ஜெட் போட்டிருக்கிறார்கள். பால்வளத்துறை, கால்நடைத் துறை, மீன்வளத்துறை, கூட்டுறவு துறை, கிராமப்புற சாலைகள் இப்படி பல துறைகள் உள்ளன. ஒவ்வொரு துறைக்கும் அந்தந்த அமைச்சர் மானியக் கோரிக்கை வரும்போது ஒரு கருத்து சொல்லுவார். இதையெல்லாம் உள்ளடக்கி தான் வேளாண்மை துறை.
வேளாண்மை துறை ஒரு தனி துறையாக இருக்க வேண்டும். அதில் நீர்வளத் துறையை சேர்த்துக்கொண்டனர். இப்படியெல்லாம் விவசாயிகளை ஏமாற்றுகிற பட்ஜெட் தான் வேளாண் பட்ஜெட் என்பதை தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். மொத்தத்தில் விடியா திமுக அரசின் நிதிநிலை அறிக்கை அத்திப்பழம் போல உள்ளது. வெளியே அழகாக இருக்கும். பிட்டு பார்த்தால் உள்ளே சொத்தையாக இருக்கும் அத்திப்பழமாக நிதிநிலை அறிக்கை உள்ளது. இவ்வாறு எடப்பாடி பழனிசாமி கூறினார். இதன் பிறகு செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விகளுக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி அளித்த பதில்கள்:
கேள்வி: ஆண்டுக்கு நூறு நாட்கள் சட்டமன்ற நிகழ்ச்சி நடைபெறும் என்று சொன்னார்களே?
எடப்பாடி பழனிசாமி: இதுகுறித்து சட்டமன்றத்தில் பேசலாம் என்று இருந்தேன். நீங்களே கேட்டுவிட்டீர்கள். இது போன்று ஒன்றிரண்டு அல்ல. 525 அறிவிப்புகள் வெளியிட்டார்கள். அதில் நான்கில் ஒரு பகுதியை தான் நிறைவேற்றி உள்ளார்கள். எஞ்சிய அறிக்கை வெளியிடப்படவில்லை. இதற்கு வெள்ளை அறிக்கை வெளியிட வேண்டும் என்று கேட்டதற்கும் பதில் இல்லை.
ஆனால் முதல்வரும், திமுக அமைச்சர்களும் 95 சதவீத அறிவிப்புகள் நிறைவேற்றப்பட்டதாக சொல்கிறார்கள். அத்தனையும் பொய். நீங்கள் கேட்டது போல் ஆண்டுக்கு 100 நாள் சட்டமன்ற நிகழ்ச்சி நடக்கும் என சொன்னார்கள். ஆனால், 5 ஆண்டுகளுக்கும் சேர்த்து மொத்தமே 140 நாட்கள் தான் சட்டமன்றம் நடந்திருக்கிறது என்று கருதுகிறேன்.
கேள்வி: தமிழ்நாட்டில் தொடர்ந்து பல்வேறு தரப்பினர் போராட்டம் நடத்தி வருகிறார்கள். கறிக்கோழி விவசாயிகள், கிராம உதவியாளர்கள், சத்துணவு அமைப்பாளர்கள் என போராடுகிறார்கள். கறிக்கோழி விவசாயிகள் போராட்டம் முடியவில்லை. சட்டமன்றக் கூட்டத்தொடரில் ஒவ்வொரு முறையும் வாக்குறுதி கொடுக்கிறார்கள். பேச்சுவார்த்தை நடத்துகிறார்கள். எதிர்க்கட்சி சார்பாக போராட்டத்தில் ஈடுபடுகிறவர்களுக்கு என்ன ஆதரவு தரப்போகிறீர்கள்?
எடப்பாடி பழனிசாமி: நான் ஏற்கனவே இது குறித்து சட்டப்பேரவையில் கவன ஈர்ப்புத் தீர்மானம் கொண்டு வந்தேன். அப்படி இருந்தும் இந்த அரசு, கறிக்கோழி வளர்க்கின்ற விவசாயிகளுக்கு எந்த உதவியும் செய்யவில்லை. நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை. கறிக்கோழி கொள்முதல் செய்கிற நிறுவனத்திற்கு தான் இவர்கள் உதவியாக இருக்கிறார்கள். பல்லாயிரக்கணக்கான விவசாயிகள் கறிக்கோழி வளர்ப்பில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள். போராட்டம் நடத்தியவர்களை கைது செய்திருக்கிறார்கள். இப்போது தான் அவர்கள் ஜாமீனில் வந்திருக்கிறார்கள். அவர்கள் எல்லாம் சாதாரண விவசாயிகள். இது அவர்களின் வாழ்வாதாரம். கறிக்கோழி வளர்த்துத் தான் குடும்பம் நடத்த வேண்டிய சூழல் இருக்கிறது.
இன்று கறிக்கோழி வளர்ப்பதற்கான செலவு அதிகரித்து விட்டது. அதை புள்ளி விவரமாக கொடுக்கிறார்கள். அதற்கு உண்டான தொகையை அதிகரித்து தான் கேட்கிறார்கள். அதைக் கூட இந்த அரசு சரியான முறையில் நிறுவனத்தை அணுகி, கறிக்கோழி வளர்க்கிறவர்களையும் அணுகி பேச்சுவார்த்தை நடத்தி சுமூகமாக முடித்திருக்க வேண்டும். ஆனால் அதை பற்றி எல்லாம் இந்த அரசுக்கு கவலையே கிடையாது. எதைப்பற்றியும் கவலை கிடையாது. எவ்வளவு போராட்டங்கள் நடத்தினாலும் கவலைப்படுவது இல்லை. விவசாயிகள், பொதுமக்கள் உள்ளிட்ட ஒட்டுமொத்த மக்களை பற்றியும் கவலைப்படாத அரசு திமுக தான்.
கேள்வி: சட்டமன்ற நிகழ்வுகள் நேரலை செய்யப்படும் என்று சொல்லி இருந்தார்கள். ஆனால் பகுதி நேரமாக தான் நேரலை செய்கிறார்களே?
எடப்பாடி பழனிசாமி: அதாவது நான் பேசுவது மட்டும் வராது. அவர்கள் பேசினால் மட்டும் லிங்க் வரும். நான் என்ன கேள்வி கேட்கிறேனோ அதை ஒளிப்பரப்பினால் தான், அவர்கள் சொல்லும் பதில் சரியா, தவறா என்று மக்கள் புரிந்து கொள்வார்கள். பலமுறை சட்டமன்றத்தில் பேசி இருக்கிறோம். நீதிமன்றம் வரையும் போனோம். அங்கேயும் இதுவரை பெண்டிங்கில் தான் உள்ளது.
இதற்கு எல்லாம் விரைவில் விடிவு காலம் வரும். இன்று அலுவல் ஆய்வுக் கூட்டத்தில் இன்னும் எத்தனை நாட்கள் சட்டப்பேரவை நடக்கும் என்பதை தீர்மானிப்பார்கள். அந்த நாட்களுடன் இந்த ஆட்சிக்கு முடிவு கட்டப்படும். மீண்டும் அதிமுக தலைமையிலான என்டிஏ கூட்டணி இணைந்து வலுவான கூட்டணி அமைத்து இருக்கிறோம். எங்களது கூட்டணி அதிக இடங்களில் வெற்றி பெற்று அதிமுக ஆட்சி அமைக்கும்.
செல்வப்பெருந்தகை (தலைவர், தமிழ்நாடு காங்கிரஸ்):
இடைக்கால நிதிநிலை அறிக்கை எல்லோரையும் கவர்ந்த வரலாற்று சிறப்புமிக்க நிதிநிலை அறிக்கை. நிதிநிலை அறிக்கை எவ்வாறு இருக்க வேண்டும்? என நிர்மலா சீதாராமனும், ஒன்றிய சகாக்களும் இதனை பார்த்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். கே.சி.வேணுகோபால், முதல்வரை சந்திப்பதற்கான வாய்ப்பு இல்லை. ஒரு நாள் பயணமாகவே அவர் தமிழ்நாடு வந்துள்ளார்.
யாரும் பொதுவெளியில் தேர்தல் குறித்தோ அல்லது கூட்டணி குடித்தோ பேசக்கூடாது என அகில இந்திய காங்கிரஸ் கமிட்டி தெரிவித்துள்ளது. இதை நாங்கள் கடைபிடித்து வருகிறோம். அகில இந்திய தலைமை என்ன வழிகாட்டுகிறதோ? அதை தான் நாங்கள் பின்பற்றுகிறோம். அதையும் மீறி கருத்து தெரிவிப்பவர்களை அகில இந்திய காங்கிரஸ் கமிட்டி பார்த்துக்கொண்டு இருக்கிறது. அண்ணன், தம்பி சண்டை எங்களுக்குள் இல்லை. நான் யாரிடமும் சண்டை போடுவது இல்லை.
ஜி.கே. மணி (சட்டமன்ற உறுப்பினர், ராமதாஸ் ஆதரவு பாமக):
புதுமையான எந்த திட்டமும் இதில் இல்லை. இது வெற்று திட்டம். ஐந்து ஆண்டுகள் திமுக செய்த சாதனைகளை பட்ஜெட்டில் சொல்லி இருக்கிறார்கள். ஆனால் இன்றைய நிதிநிலை அறிக்கையில் புதிய அறிவிப்புகள் ஏதும் இல்லை. வேளாண் துறைக்கு தனி நிதிநிலை அறிக்கை வேண்டும் என்று 18 ஆண்டுகளாக பாமக போராடி வந்தது. அதன் வழியிலேயே வேளான் நிதிநிலை அறிக்கை வெளியிடப்பட்ட வருகிறது.
சமூக நீதியின் தொட்டில் என்று சொல்லும் தமிழ்நாட்டில் சமூக நீதிக்கான அறிவிப்புகள் வரவில்லை. சாதிவாரியான மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு குறித்து எந்த அறிவிப்பும் இந்த பட்ஜெட்டில் இல்லை. தமிழ்நாட்டில் உள்ள ஆறுகளில் நீர் வீணாக செல்கிறது. முறையான நீர் மேலாண்மையை செய்திருந்தால் நீர் பாதுகாக்கப்பட்டு இருக்கும்.
92.54 லட்சம் பேர் வேலை வாய்ப்புக்காக பதிவு செய்துள்ளனர். 5 ஆண்டுகளில் மதுக்கடைகளை மூடுவதற்கு எந்த வித நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. போதைப் பொருள் ஒழிப்பதற்கான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று நிதி அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார். அதை நாங்கள் வரவேற்கிறோம். ஆனால் அதை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும். கூட்டணி குறித்து அனைத்து கட்சிகளிடமும் பேசப்பட்டு வருகிறது. எல்லா கட்சி தலைவர்களிடமும் பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்று வருகிறது. கூட்டணி குறித்து ராமதாஸ் இறுதி முடிவை அறிவிப்பார்.
வெங்கடேஸ்வரன் (சட்டமன்ற உறுப்பினர், அன்புமணி ஆதரவு பாமக):
இடைக்கால நிதிநிலை அறிக்கை வெற்று பேப்பராக உள்ளது. நீர்நிலை குறித்து எந்தவித அறிவிப்பும் இன்றைய பட்ஜெட்டில் வெளியிடப்படவில்லை. தமிழ்நாட்டில் உள்ள அரசு பள்ளிகளில் பாதுகாக்கப்பட்ட குடிநீர், முழுமையான கழிப்பிடம் இல்லை. இது போன்ற வளர்ச்சி திட்டங்கள் பட்ஜெட்டில் இடம் பெறவில்லை.
தளி ராமச்சந்திரன் (சட்டமன்ற உறுப்பினர், சிபிஐ):
மத்திய அரசின் நிதி பங்களிப்பை வழங்காமல் வஞ்சித்து வந்தாலும் தமிழ்நாடு கடந்த 22 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவு பொருளாதாரத்தில் 11.19 விழுக்காடு அதிகரிதுள்ளது. அதிக தொழிற்சாலை கொண்ட மாநிலமாக தமிழகம் இருக்கிறது. முதியோர் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு கூடுதல் நிதி ஒதுக்கபட்டுள்ளது. ஒரு கோடியே 31 லட்சம் மகளிருக்கு உரிமை தொகை 5000 வழங்கப்பட்டுள்ளது. இது, பொதுமக்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வரும் அரசு ஊழியர்கள் போராட்டத்துக்கு அரசு செவிசாய்க்க வேண்டும். போக்குவரத்து டாஸ்மாக் ஊழியர்களுக்கு பணி நிரந்தரம், ஊதிய உயர்வு அளிக்க வேண்டும்.