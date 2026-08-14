த.வெ.க. அரசின் 100 நாள் ஆட்சியில் மக்களுக்கான புதிய திட்டங்கள் எதுவும் இல்லை - எடப்பாடி பழனிசாமி
தமிழ்நாடு அரசு விவசாயிகளின் பயிர் கடனை முழுமையாக தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் என எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார்.
Published : August 14, 2026 at 4:12 PM IST
தஞ்சாவூர்: த.வெ.க. அரசின் 100 நாள் ஆட்சியில் மக்களுக்கான புதிய திட்டங்கள் எதுவும் இல்லை என அ.தி.மு.க. பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.
மேகதாது அணை பிரச்சனையில் மெத்தனம் காட்டி வரும் த.வெ.க. அரசை கண்டித்தும், கர்நாடக அரசிடம் இருந்து காவிரி நீரை பெற்றுத் தராத தமிழ்நாடு அரசை கண்டித்தும் தஞ்சாவூரில் அ.தி.மு.க. சார்பில் அக்கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் இன்று (ஆகஸ்ட் 14) நடைபெற்றது.
இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் பேசிய அ.தி.மு.க. பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, “டெல்டா மாவட்டம் வறட்சியால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த அரசு மக்கள் நலனில் கவனம் செலுத்தி கர்நாடகாவில் இருந்து நமக்கு பெற்று தரவேண்டிய தண்ணீரை உடனடியாக வாங்கி கொடுக்க வேண்டும். தற்போது தமிழ்நாட்டில் நடைபெற்று வரும் ஆட்சி ரீல்ஸ் ஆட்சியாக உள்ளது.
கர்நாடகத்தில் இருந்து தண்ணீர் பெற்று தராததால் குறுவை சாகுபடி பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. நிலத்தடி நீரை பயன்படுத்தி சுமார் ஒரு லட்சம் ஏக்கரில் குறுவை சாகுபடி செய்த விவசாய நிலங்கள் தற்போது தண்ணீரின்றி கருகி உள்ளது. சேதமடைந்த பயிர்களை கணக்கிட்டு தமிழ்நாடு அரசு விவசாயிகளுக்கு நிவாரணம் வழங்க வேண்டும். பருவமழை பொய்த்துவிட்டதால், வேளாண் சாகுபடியும் முற்றிலும் பொய்த்துவிட்டது.
சட்டமன்ற கூட்டத்தொடரில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட வேளாண் நிதிநிலை அறிக்கையில், விவசாயிகளின் பயிர் கடன் தள்ளுபடி குறித்த எந்த அறிவிப்பும் இல்லை. த.வெ.க. அரசு ஆட்சிக்கு வந்த 100 நாட்களில் இதுவரை மக்களுக்கான எந்தவித திட்டமும் கொண்டுவரப்படவில்லை.
தமிழ்நாட்டில் தற்போது ஆட்சியில் உள்ள த.வெ.க. அரசு தேர்தல் அறிக்கையில் கூறியவாறு வேளாண் கடன்களை தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் என்பதுதான் விவசாயிகளின் நோக்கம். இரண்டு முறை விவசாய கடன்களை தள்ளுபடி செய்தது அ.தி.மு.க. அரசுதான். விவசாயிகள் பாதிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கும் நிலையில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் அறையை மாற்றி கொண்டு இருக்கிறார்” என்று கூறினார்.
|இதையும் படிங்க: தொகுதி மறுவரையறை: ஆதரிக்கும் அன்புமணி! எதிர்க்கும் கமல்ஹாசன்!
இதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த எடப்பாடி பழனிசாமியிடம், சட்டமன்றத்தில் தமிழ்நாட்டில் இருந்து பிரதமர் உருவாக்கப்பட வேண்டும் என்று அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா கூறியது குறித்த கேள்விக்கு, “அவர் கனவு காணலாம். கனவுதான் காண முடியும். ஆட்சிப் பொறுப்பேற்று முதல் 100 நாள்தான் மக்கள் தங்களுக்கு நல்லது நடக்கும் என்று எதிர்பார்ப்புடன் இருப்பார்கள். ஆனால், தற்போது தமிழ்நாட்டில் நடந்து கொண்டிருக்கும் ரீல்ஸ் ஆட்சியால் மக்களுக்கு என்று எந்த நல்லதும் கிடைக்கவில்லை” என்று தெரிவித்துள்ளார்.