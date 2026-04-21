அதிமுக, பாமக கட்சிகளை உடைக்க ஸ்டாலின் சூழ்ச்சி: எடப்பாடி பழனிசாமி பகிரங்க குற்றச்சாட்டு
Published : April 21, 2026 at 11:00 AM IST
சேலம்: அதிமுக, பாமக கட்சிகளை உடைக்க முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் சூழ்ச்சி செய்ததாக எடப்பாடி பழனிசாமி பகிரங்கமாக குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.
அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி நேற்று (ஏப்.20) தனது சொந்தத் தொகுதியான எடப்பாடியில் ஜலகண்டபுரம், செட்டிமாங்குறிச்சி, கொங்கணாபுரத்தில் ஆகிய பகுதிகளில் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார்.
அப்போது இபிஎஸ் பேசுகையில், ”அதிமுக, பாமக இரண்டு கட்சிகளையும் ஸ்டாலின் உடைக்கப் பார்த்தார். இரண்டு கட்சிகளும் அவரது சூழ்ச்சியை தூள் தூளாக நொறுக்கினோம். அதிமுகவில் இருந்து கொண்டே சிலர் நம் இயக்கத்தை காட்டிக் கொடுத்தார்கள். அதிமுகவை அழிக்க நினைத்தவர்கள், அழிந்துபோவார்கள். இது தெய்வ சக்தி உள்ள கட்சி.
எடப்பாடி தொகுதியில் உங்களுடைய ஆதரவினால், உங்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவன் நான். அதன்பிறகு கிடைத்த பதவிகள் அனைத்தும் நீங்கள் கொடுத்த வாய்ப்பு. அத்தனை புகழும் உங்களையே சேரும். உங்கள் நம்பிக்கைக்குப் பாத்திரமாக நடந்து கொண்டேன், விவசாயி ஒருவர் முதலமைச்சர் ஆகலாம் என்ற வாய்ப்பும் உங்களால்தான் கிடைத்தது” என்றார்.
அதிமுக ஆட்சியில் நிறைவேற்றப்பட்ட திட்டங்கள் குறித்து பேசிய ஈபிஎஸ், “என்னென்ன கோரிக்கைகளை நீங்கள் (மக்கள்) கொடுத்தீர்களோ, அத்தனையும் நிறைவேற்றி இருக்கிறேன். பாதுகாக்கப்பட்ட கூட்டுக்குடிநீர் திட்டத்தை நிறைவேற்றினோம். அரசு கலைக் கல்லூரி அமைத்துக் கொடுத்தோம்.
பிஎட் கல்லூரி, சிப்காட் தொழிற்பேட்டை, கால்நடை மருந்தகம், பள்ளி தரம் உயர்த்துதல், மாதிரிப் பள்ளி, பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி, திருச்செங்கோட்டில் இருந்து ஓமலூர் வரை நான்குவழிச் சாலை, மேம்படுத்தப்பட்ட ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் என அனைத்தையும் செய்து கொடுத்தேன். மீண்டும் வென்று வந்தால் எஞ்சிய பணிகள் அனைத்தையும் நிறைவேற்றித் தருவேன்” என உறுதியளித்தார்.
திமுக ஆட்சியில் கடன் அதிகரித்ததாக குற்றம்சாட்டிய ஈபிஎஸ், “திமுக ஊழல் செய்வதிலும் முதன்மை, கொள்ளையடிப்பதிலும் முதன்மை என்பதை நிரூபித்துள்ளது. கடன் வாங்குவதில் இந்தியாவிலேயே தமிழ்நாடுதான் முதல் மாநிலம். திமுகவின் 5 ஆண்டுகால ஆட்சியில் ரூ. 5 லட்சம் கோடி வரை கடன் வாங்கிவிட்டனர்.
இதனால்தான் ஸ்டாலின் தன்னை ’அப்பா’ என்று கூறிக்கொள்கிறார். அப்பா வாங்கிய கடனை பிள்ளைகள்தானே கட்ட வேண்டும். அதேபோல, ஸ்டாலின் வாங்கிய கடனை நாம்தான் கட்ட வேண்டும்" என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், “ஸ்டாலின் எதற்கு வெளிநாடு போனார்? முதலீடு பெறுவதற்கு இல்லை, முதலீடு செய்வதற்கு. அதிமுக ஆட்சியில் முதலில் வறட்சி, பின்னர் டெல்டாவில் புயல், அதன்பின் கொரோனா என தொடர்ந்து பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டது. ஆனால் கரோனா காலத்தில் மக்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுத்து, விலைமதிக்க முடியாத உயிர்களைக் காப்பாற்றினோம்.
நம் திட்டங்களை திறந்து வைத்தது தான் ஸ்டாலின் சாதனை. தினமும் ஃபோட்டோ ஷூட் நடத்துவது, திட்டம் அறிவிப்பது; குழு அமைப்பது மட்டுமே அவரது வேலையாக உள்ளது. அவர் அமைத்த 52 குழுக்கள் என்ன செய்கிறது என்று கேட்டேன். அதுதொடர்பான வெள்ளை அறிக்கையும் கேட்டேன்.
ஆனால் எதையும் கொடுக்கவில்லை. அத்தனையும் பொய் தான், பொய் பேசுவதற்கு ஸ்டாலினுக்கு டாக்டர் பட்டமே கொடுக்கலாம். 525 வாக்குறுதிகளை கொடுத்த திமுக, அவற்றில் நான்கில் ஒரு பங்கினை கூட நிறைவேற்றவில்லை” என்று தெரிவித்தார்.