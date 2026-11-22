காவிரியில் தமிழகத்திற்கு உரிய நீரை பெற்றுதர முடியாத தவெக அரசு - எடப்பாடி பழனிசாமி விமர்சனம்
முதலமைச்சர் விஜய் மேகதாது விவகாரம் குறித்து விவசாயிகளுக்கு தெளிவுபடுத்த வேண்டும் என்று எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார்.
Published : November 22, 2026 at 9:14 PM IST
தஞ்சாவூர்: காவிரி விவகாரத்தில் முதலமைச்சர் விஜய் இதுவரை எந்த பதிலும் கொடுக்கவில்லை என்று அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார்.
தஞ்சாவூர் அதிமுக மேற்கு ஒன்றிய செயலாளரின் இல்ல திருமண விழாவானது, தஞ்சாவூர் புதிய பேருந்து நிலையம் அருகே உள்ள தனியார் திருமண மண்டபத்தில் இன்று நடைபெற்றது. இதில் அதிமுக பொதுச்செயலாளர் கலந்து கொண்டு மணமக்களை வாழ்த்தினார்.
பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய எடப்பாடி பழனிசாமி, “தவெக ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு காவிரி டெல்டா பகுதியில் உள்ள விவசாயிகள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். குறுவை சாகுபடிக்கு தேவையான தண்ணீர் வழங்கவில்லை. அதனால் குறுவை சாகுபடி பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. சம்பா சாகுபடிக்காக மேட்டூர் அணைக்கு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் நேரில் சென்று 45 நாட்களுக்கு தண்ணீர் திறக்கப்படும் என்று அறிவிப்பு கொடுத்தார்.
45 நாட்கள் என்பது எப்படி போதுமானதாக இருக்கும்? சம்பா விளைச்சல் முழுமையாக நடைபெற வேண்டும் என்றால் ஜனவரி மாதம் இறுதிவரை காவிரியில் தண்ணீர் திறக்க வேண்டும். அப்படி இருந்தால் தான் சம்பா சாகுபடியில் விளைச்சல் முழுமையாக நடைபெற முடியும்.
தமிழ்நாட்டில் தவெக ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு காவிரி நதிநீர் விவகாரத்தில் அவர்கள் கவனம் செலுத்தவில்லை. பலமுறை ஆணையம் தண்ணீர் திறக்க உத்தரவிட்டது. அந்த உத்தரவையும் பெறுவதற்கு தவெக அரசு முயற்சி எடுக்கவில்லை. அதில் அக்கறையும் செலுத்தவில்லை.
தமிழ்நாட்டிற்கு உரிய தண்ணீரை பெறுவதற்கு உச்ச நீதிமன்றத்தில் தீர்ப்பை பெற்றுக் கொடுத்தது அதிமுக அரசு. அந்த தீர்ப்பைக் கூட நடைமுறைப்படுத்த முடியாத கையாளாகாத அரசு தவெக அரசு. காவிரியில் அணை கட்டுவோம் என கர்நாடக முதலமைச்சர் தினந்தோறும் அறிக்கை வெளியிட்டு வருகிறார்.
தமிழ்நாடு விவசாயிகள் இதனால் அதிர்ச்சியில் உள்ளனர். ஆனால், அதற்கு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் பதில் கொடுக்கவில்லை. முதலமைச்சர் விஜய் மேகதாது விவகாரம் குறித்து விவசாயிகளுக்கு தெளிவுபடுத்த வேண்டும். காவிரி விவகாரத்தில் எந்த கட்டுமானமும், தண்ணீரும் தேக்கக்கூடாது என்ற அற்புதமான தீர்ப்பை அதிமுக பெற்று கொடுத்துவிட்டது.
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அதனை தவெக அரசு நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும். கர்நாடக அரசு, தமிழ்நாட்டிற்கு உரிய தண்ணீரை திறக்கவில்லை என நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடந்தனர். அந்த வழக்கு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது. அந்த அளவிற்கு இருக்கிறது அவர்களது நிர்வாகம். நமக்குரிய பங்கு நீரைத்தான் நாம் கேட்கிறோம் அவர்கள் சும்மா ஒன்றும் கொடுக்கவில்லை.
நமக்கு உரிய நீரை பெறமுடியாத கையாளாகாத அரசு தவெக அரசு. இதனால் டெல்டா விவசாயிகள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இதனை நம்பியுள்ள விவசாயத் தொழிலாளர்கள் அதிகளவில் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். கொளத்தூர் இடைத்தேர்தல் குறித்து உரிய நேரத்தில் அறிவிப்போம்” என்று கூறினார்.