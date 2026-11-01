தேர்தலுக்கு முன் 'ஜனநாயகன்' வெளியாகி இருந்தால் த.வெ.க வெற்றி பெற்றிருக்காது - இபிஎஸ் விமர்சனம்
தமிழ்நாட்டை முதலமைச்சர் விஜய் ஆளவில்லை, வேறு மூன்று பேர் தான் ஆட்சி செய்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் என அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார்.
Published : November 1, 2026 at 8:30 AM IST
செங்கல்பட்டு: தேர்தலுக்கு முன்பு ஜனநாயகன் படம் வெளிவந்திருந்தால் த.வெ.க தேர்தலில் வெற்றி பெற்றிருக்காது என அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார்.
அதிமுகவின் 55-வது ஆண்டு தொடக்க விழாவை முன்னிட்டு, செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மறைமலைநகரில் நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்தில் அக்கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி பங்கேற்று பேசினார். அப்போது, “சில கட்சிகள் ரீல்ஸ் விடும் கட்சிகள். ரியலாக இருப்பது அதிமுக தான். அதிமுக கட்சியை பலர் உடைக்கவும், முடக்கவும் பார்க்கின்றனர். அதிமுகவை தொட்டுக்கூட பார்க்க முடியாது.
தவெக ஆட்சிக்கு வந்திருக்காது
அதிமுக ஆட்சி அதிகாரத்தை நம்பி இல்லை. இப்போது தமிழ்நாட்டில் ஆட்சியில் இருப்பவர்கள் மக்களுக்கு என்ன செய்தார்கள்? த.வெ.க கட்சி ஆட்சிக்கு வந்து ஆறு மாதங்கள் ஆகின்றன. இந்த ஆறு மாதத்தில் மக்களுக்கு கிடைத்த பரிசு அரிசி விலை உயர்வுதான்.
ஆட்சியில் ஊழல் இல்லை என கூறுகின்றனர் அது உன்மையா? எந்த அலுவலகம் சென்றாலும் பணம் இல்லாமல் வேலை நடைபெறுகின்றதா? முதலமைச்சர் விஜய் தான் படத்தில் நடித்ததற்குக் கிடைத்த வருமானத்தை விட அதிகமாக சம்பாதிக்க அரசியலுக்கு வந்துள்ளாரா?
முதலமைச்சர் விஜய் நடித்த ஜனநாயகன் படம் தேர்தலுக்கு முன்பு வெளியாகி இருந்தால், தவெக ஆட்சிக்கு வந்து இருக்காது. திரைப்படம் மூலம் 14 ஆயிரம் கோடி சம்பாதித்த முதலமைச்சர் விஜய், அதற்கு வரி செலுத்தினாரா? கரூர் சம்பவத்தில் விஜய் அவசர அவசரமாக சென்னைக்கு வந்தார். அங்கு என்ன சம்பவம் நடந்தது என விஜய்க்கு தெரியாதா? உயிரிழந்தவர்கள் குடும்பத்திற்கு முதலமைச்சர் விஜய் ஆறுதல் தெரிவித்தாரா?
கரூர் சம்பவத்தில் பாதிக்கட்டவர்களுக்கு நேரில் சென்று ஆறுதல் தெரிவிப்பதை தவிர்த்து அவர்களை சென்னைக்கு வரவைத்து ஆறுதல் தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழ்நாட்டை முதலமைச்சர் விஜய் ஆளவில்லை
நேற்று முன் தினம் மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலுக்கு சென்றால் மின் தடை ஏற்பட்டது. துணை குடியரசுத் தலைவர் சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் சென்ற போதும் மின் தடை ஏற்பட்டுள்ளது. தமிழ்நாட்டின் மின்சார துறை அமைச்சர் இதுவரை ஏழு கட்சிக்கு சென்று வந்துள்ளார். 20-ரூபாய்க்கு வாங்கும் மின்சாரத்தை 40-ரூபாய்க்கு வாங்குகின்றார்கள். தமிழ்நாட்டில் சட்டம், ஒழுங்கு சரியில்லை. பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை. குழந்தைகள் அடிக்கடி காணாமல் போகின்றனர். செஞ்சியில் குழந்தை காணாமல் போய் பல நாட்கள் ஆகியும் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை.
போதை பொருட்கள் விற்பனையால், கொலை, கொள்ளை சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருகின்றன. சிறையில் இருந்து கைதிகள் தப்பி செல்வது தொடர் கதையாக உள்ளது. முதலமைச்சர் விஜய் தமிழ்நாட்டை ஆளவில்லை. அவர் டம்மி முதலமைச்சர். மூன்று பேர் தான் தமிழ்நாட்டை ஆட்சி செய்து வருகின்றனர். முதலமைச்சர் விஜய் எங்கு சென்றாலும் தனி விமானம் தான். ஆனால், நாங்கள் மக்களோடு மக்களாக இருந்தோம்.
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பதவி இல்லை என்பதால் தவெகவிற்கு சென்ற அமைச்சர் ஆதவ்
தவெக கட்சிக்கு பெரிய தியாகம் செய்தது போல் பேசி வருகின்றார்கள். அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜூனா, திமுக, விசிக கட்சிக்கு பிறகு அதிமுகவில் பதவி கேட்டார். பதவி கொடுக்கப்படவில்லை என்பதால் தவெக கட்சிக்கு சென்றார். தார், ஜல்லி, கூலி, எம்.சாண்டு விலை ஆகியவை தொடர்ந்து உயர்ந்து வருகிறது. மின்சார துறை அமைச்சர் நிர்மல்குமார் போல் பொதுப்பணிதுறை அமைச்சரும் எதுவும் தெரியாமல் இருந்து வருகிறார்.
உங்கள் வீட்டில் நான் ஒருவனாக இருப்பேன் என தெரிவித்த முதலமைச்சர் விஜய். ஆனால், தற்போது எப்படி இருக்கிறார் என்பதை மக்கள் கவனித்துக்கொண்டு இருக்கிறார்கள். தற்போது தமிழ்நாடு முழுவதும் போராட்டகளமாக மாறியுள்ளது. வேறு யாரும் இந்த ஆட்சியை கவிழ்க்க தேவையில்லை. தவெக கட்சியை சேர்ந்தவர்களே இந்த கட்சியை கவிழ்த்து விடுவார்கள்” என தெரிவித்தார்.