அதிமுக பிரமுகர் வெட்டிக்கொலை - எடப்பாடி பழனிசாமி கண்டனம்

செந்தில் படுகொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் தொடர்புள்ள குற்றவாளிகள் மீது கடுமையான சட்ட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என எடப்பாடி பழனிசாமி வலியுறுத்துகிறார்.

கொலை நடந்த இடம்
கொலை நடந்த இடம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : February 6, 2026 at 5:11 PM IST

2 Min Read
மதுரை: அதிமுக பிரமுகர் இன்று அதிகாலை வெட்டிப் படுகொலை செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், எதிர்க்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

மதுரை மாவட்டம் திருப்பரங்குன்றம் ஊராட்சி ஒன்றியம் சாமநத்தம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த சக்தி மகன் செந்தில்குமார் (36 ). சாமநத்தம் முன்னாள் ஊராட்சி மன்ற துணைத் தலைவரான இவருக்கு திருமணமாகி மனைவி மற்றும் இரண்டு குழந்தைகள் உள்ளனர். செந்தில்குமார் சாமநத்தம் பள்ளிக்கூடம் அருகே டீக்கடை நடத்தி வருகிறார். இந்நிலையில் இன்று அதிகாலை 6 மணி அளவில் டீக்கடையை திறக்கச் சென்றபோது செந்தில்குமாரை நான்கு பேர் கொண்ட மர்ம கும்பல் கொடூரமான ஆயுதங்களால் வெட்டியது. படுகாயம் அடைந்த செந்தில்குமார் சம்பவ இடத்திலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.

அதனைத் தொடர்ந்து சிலைமான் போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. தகவலறிந்து வந்த போலீசார் செந்தில்குமாரின் உடலை கைப்பற்றி மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனைக்கு உடற்கூறாய்விற்காக அனுப்பி வைத்தனர். மேலும், செந்தில்குமார் கொலை தொடர்பாக வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை செய்து வருகின்றனர். போலீசாரின் முதல் கட்ட விசாரணையில் குடும்பப் பிரச்சனை காரணமாக உறவினர்களே கொலை செய்திருக்கலாம் என போலீசார் சந்தேகிக்கின்றனர். மேலும், இது குறித்து தீவிர விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.

இந்நிலையில் இந்த படுகொலை சம்பவத்தை கண்டித்து முன்னாள் முதல்வரும் தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை எதிர்க்கட்சித் தலைவருமான எடப்பாடி பழனிசாமி அவரது எக்ஸ் தளத்தில் கடும் கண்டனம் தெரிவித்து பதிவிட்டுள்ளார். அதில் அவர், "மதுரை திருப்பரங்குன்றம் அருகே உள்ள சாமநத்தம் பகுதியில் அஇஅதிமுக இளைஞர் மற்றும் இளம்பெண்கள் பாசறையின் ஒன்றிய தலைவர் செந்தில் தலை துண்டிக்கப்பட்டு கொடூரமாகப் படுகொலை செய்யப்பட்டிருப்பதாக வரும் செய்தி மிகுந்த அதிர்ச்சியையும் வேதனையையும் அளிக்கிறது. தனது டீக்கடையை திறக்கச் சென்ற போது, அங்கு போதையில் இருந்த ஆசாமிகளை இடையூறு செய்யாமல் செல்லுமாறு கூறியதை ஏற்காதவர்கள், அவரை கொடூரமான முறையில் தாக்கிப் படுகொலை செய்துள்ளதாக செய்திகள் வருகின்றன.

உயிரிழந்த அதிமுக பிரமுகர் செந்தில்குமார்
உயிரிழந்த அதிமுக பிரமுகர் செந்தில்குமார் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்த திமுக ஆட்சியில் எந்தவித குற்றத்தை செய்வதற்கும் குற்றவாளிகளுக்கு பயம் என்பது துளி கூட இல்லை. இப்படி கொடூரமாக தலை துண்டித்து கொலை செய்யும் அளவிற்கு எங்கிருந்து குற்றவாளிகளுக்கு தைரியம் வருகிறது? சட்டம் ஒழுங்கை நிலைநாட்ட கையாலாகாத பொம்மை முதல்வர் ஸ்டாலினின் திமுக ஆட்சி இங்கு நடப்பதால் தானே? தனது ஆட்சியில், ஒரு சாமானியர் காலையில் தனது டீக்கடையைப் பாதுகாப்புடன் திறக்க முடியவில்லை என்பது எவ்வளவு பெரிய வெட்கக்கேடான நிலை? இதற்கு உள்ளபடியே முதல்ல ஸ்டாலின் தலைகுனிய வேண்டும். உயிரிழந்த செந்தில் குடும்பத்தாருக்கு எனது ஆழ்ந்த இரங்கலையும் வருத்தங்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். செந்தில் படுகொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் தொடர்புள்ள குற்றவாளிகள் அனைவர் மீதும் மிகக் கடுமையான சட்ட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென திமுக அரசை வலியுறுத்துகிறேன்" என அந்த அறிக்கையில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

