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அதிமுகவும், திமுகவும் கூட்டுக் களவாணிகளா? முதலமைச்சர் விஜய் பேச்சுக்கு இபிஎஸ் கண்டனம்

அதிமுக-திமுக கூட்டு வைப்பதாக சொல்வது கட்டுக்கதை என அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி கே.பழனிசாமி தெரிவித்தார்.

எடப்பாடி பழனிசாமி
எடப்பாடி பழனிசாமி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 15, 2026 at 4:10 PM IST

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சேலம்: அதிமுகவும், திமுகவும் கூட்டுக் களவாணிகள் என்று முதலமைச்சர் விஜய் கரூரில் பேசியதற்கு, அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

இதுதொடர்பாக சேலம் மாவட்டம் ஓமலூரில் உள்ள அதிமுக புறநகர் மாவட்ட கட்சி அலுவலகத்தில், அக்கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.

அப்போது, "இன்றைய தினம் தமிழகத்தில் ஆட்சி நடக்கிறதா, இல்லையா என்ற சந்தேகம் நிலவிக் கொண்டிருக்கிறது. ஏனென்றால், அதிமுக ஆட்சியில் பல்வேறு திட்டங்களை கொண்டு வந்து, தமிழகம் முழுவதும் வளர்ச்சியை ஏற்படுத்தினோம்.

சட்டம் - ஒழுங்கு பாதுகாக்கப்பட்டது. போதைப் பொருள் நடமாட்டம் கட்டுக்குள் இருந்தது. தேர்தல் வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றினோம். ஆட்சியில் இருந்தாலும், இல்லாவிட்டாலும் மக்கள் பிரச்சனைக்கு முதலில் குரல் கொடுத்தோம்.

காவிரி பிரச்சனை 50 ஆண்டுகாலம் தீர்க்கப்படவில்லை. எம்.ஜி.ஆர்., ஜெயலலிதா நடத்திய சட்டப் போராட்டத்தால், ஆண்டுக்கு 177.50 டி.எம்.சி வழங்க வேண்டும் என்ற தீர்ப்பை உச்சநீதிமன்றம் வழங்கியது. அந்த தீர்ப்பிற்கு குந்தகம் ஏற்பட்டுவிடுமோ என்ற அச்சம் தற்போது ஏற்பட்டுள்ளது” என்றார்.

மேலும், "கடந்த 10-ம் தேதி கரூரில் பேசிய முதலமைச்சர், திமுகவும் அதிமுகவும் கூட்டுக் களவாணிகள் என கூறியுள்ளார். அது எவ்வளவு பெரிய வார்த்தை. அவர் இருக்கும் பொறுப்புக்கு இது சரியா? என சிந்திக்க வேண்டும். முதலமைச்சராக இருப்பவர் எந்த வார்த்தையை பயன்படுத்த வேண்டும் என்று யோசித்துப் பேச வேண்டும். அதிமுக கூட்டுக்களவாணி அல்ல; தவெக தலைவர் விஜய்தான் களவாணி.

அதிமுக சார்பில் வெற்றி பெற்றவர்களை குதிரை பேரம் மூலம், ராஜிநாமா செய்ய வைத்து உடனடியாக தவெகவில் சேர்ப்பவர்கள்தான் களவாணிகள். முதலமைச்சர்தான் களவாணி. வெளிப்படையான ஆட்சி நடக்கவில்லை. இந்த ஆட்சியில் 60 நாட்களில் செய்த சாதனை எதுவும் இல்லை.

விஜய் முதலமைச்சர் போல பேசவில்லை. ஒரு நாலாந்தர பேச்சாளர் போல பேசுகிறார். பஞ்ச் டயலாக் பேசுவது முதலமைச்சருக்கு சரியாக இருக்காது. ஒரு கட்சியின் சார்பில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றவர்கள், இதுபோன்று ராஜிநாமா செய்துவிட்டு செல்வது தமிழக வரலாற்றிலேயே கிடையாது. பல விஷயங்களை வெளிப்படையாக சொல்ல முடியாது. ஆட்சிக்கு இரவல் கால்தான் உள்ளது. அந்த கால் இடறினால் ஆட்சி நிலைக்காது.

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தேர்தலுக்கு முன்பு திராவிட கட்சிகளை குறை சொன்னார். தேர்தலுக்குப் பிறகு திராவிட கட்சிகளின் கூட்டணியில் வெற்றி பெற்றவர்களை வைத்துத்தான் ஆட்சி செய்கிறார். அதிமுக-திமுக கூட்டு வைப்பதாக சொல்வது கட்டுக்கதை. எங்கள் கருத்துகளை நாங்கள் சொல்ல வேண்டும்.

அதிமுகவை எம்.ஜி.ஆர் தொடங்கியபோது, திமுகவை தீயசக்தி என்று சொன்னார். அந்த நிலைப்பாட்டில்தான் நாங்கள் இருக்கிறோம். திமுக அரசு செய்த தவறுகளை சுட்டிக்காட்டித்தான் பிரசாரம் செய்தோம். ஜெயிக்கும் வரை அமைதியாக இருந்துவிட்டு, ஆட்சியமைக்க முடியவில்லை என்றதும் வேறுமாதிரி பேசுகிறார்கள்.

வேறு இடத்திற்கு போனால் அமைச்சர் பதவி கிடைக்கும் என பேராசை படுகிறார்கள். கொள்கை கூட்டணி என்று சொல்லி. திமுக ஆதரவுடன் ஜெயித்தவர்கள், சுயலாபத்திற்காக சிதறிவிட்டனர்" என்று தெரிவித்தார்.

TAGGED:

எடப்பாடி பழனிசாமி
EDAPPADI PALANISWAMI
CM VIJAY
அதிமுக திமுக கூட்டுக் களவாணிகள்
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