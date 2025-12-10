தமிழ்நாட்டில் அதிமுக - பாஜக கூட்டணி ஆட்சியா? அமித்ஷா பேச்சுக்கு 'நறுக்' பதிலடி கொடுத்த இபிஎஸ்

தமிழ்நாட்டில் அதிமுக - பாஜக கூட்டணி ஆட்சியா? அமித்ஷா பேச்சுக்கு 'நறுக்' பதிலடி கொடுத்த இபிஎஸ்
"பாஜகவுக்கு அதிமுக அடிமை என சொல்கிறார்கள். அதிமுக யாருக்கும் அடிமை இல்லை. யாருக்கும் அடிமையாக இருந்ததும் இல்லை" என எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார்.
Published : December 10, 2025 at 7:31 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் அதிமுக - பாஜக கூட்டணி ஆட்சி அமையும் என அமித் ஷா பேசியதற்கு நேரடியாக பதிலடி வைத்துள்ளார் எடப்பாடி பழனிசாமி.
கடந்த 2021 சட்டமன்றத் தேர்தலில் இணைந்து களம் கண்ட அதிமுக - பாஜக கூட்டணி பெரும் தோல்வியை சந்தித்தது. தமிழக வரலாற்றிலேயே இதுவரை இல்லாத வகையில், தொடர்ந்து 2011, 2016 என இரு சட்டமன்றத் தேர்தல்களில் ஜெயலலிதா தலைமையிலான அதிமுக வெற்றிக் கொடி நாட்டியது. அவரது மறைவுக்கு பின்னர், எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான அதிமுக, பாஜகவுடன் கூட்டணி அமைத்தது.
இனி பாஜகவுடன் எந்த காலத்திலும் அதிமுக கூட்டணி வைக்காது என ஜெயலலிதா ஆணித்தரமாக கூறிய நிலையிலும், இந்த கூட்டணியை சாத்தியமாக்கினார் எடப்பாடி பழனிசாமி. ஆனால், தேர்தலில் அக்கூட்டணிக்கு மக்கள் கொடுத்த பரிசு, அதிமுகவை எதிர்க்கட்சி வரிசையில் அமர வைத்தது.
அண்ணாமலையால் பிரிந்த கூட்டணி
அதன் பிறகு, அப்போதைய பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலையால் தொடர் சீண்டலுக்கு உள்ளானது அதிமுக. ஒரு கட்டத்தில், அண்ணாவும், ஜெயலலிதாவும் கூட அண்ணாமலையின் விமர்சனத்தில் இருந்து தப்பவில்லை. இது, கட்சிக்குள்ளேயே பெரும் புயலாக கிளம்ப, பாஜகவுடனான கூட்டணியை முறித்துக் கொண்டார் எடப்பாடி பழனிசாமி.
மேலும், ஜெயலலிதா பாணியில் இனி பாஜகவுடன் ஒருபோதும் கூட்டணி இல்லை என பிரகடனம் செய்தார் எடப்பாடி பழனிசாமி. இதையடுத்து, பாஜகவை அதிமுக இரண்டாம்கட்ட தலைவர்கள் கடுமையாக வசைபாடினர். "பாஜகவுடன் கூட்டணி வைத்ததால்தான் சிறுபான்மையினரின் வாக்குகள் இல்லாமல் தேர்தலில் தோற்றோம்" என பகிரங்கமாக குற்றம்சாட்டினர் அதிமுக தலைவர்கள்.
சலசலப்பை ஏற்படுத்திய 'கூட்டணி ஆட்சி'
ஆனால், இத்தனைக்கு பிறகும், அரசியலில் எதுவும் நடக்கலாம் என்கிற விதியின்படி, அதிமுக - பாஜக கூட்டணி மீண்டும் மலர்ந்துள்ளது. இது ஒருபுறம் இருக்க, கூட்டணி அமைந்தது முதலாகவே கூட்டணி ஆட்சி என்கிற சொல்லாடலை பாஜக தலைவர்கள் அதிகம் பயன்படுத்தி வருகின்றனர். குறிப்பாக, அண்மையில் பேசிய மத்திய அமைச்சர் அமித்ஷா, தமிழ்நாட்டில் அதிமுக - பாஜக கூட்டணி ஆட்சி அமையும் என தெரிவித்திருந்தார்.
இது, அதிமுகவில் ஒருவித சலசலப்பை ஏற்படுத்திய நிலையில், இன்று நடைபெற்ற அதிமுக பொதுக்கூட்டத்தில் அமித்ஷா பேச்சுக்கு தீர்மானம் மூலமாகவும், தனது உரையின் மூலமாகவும் எடப்பாடி பழனிசாமி பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.
பதிலடி கொடுத்த எடப்பாடி பழனிசாமி
அதிமுக பொதுக்குழு - செயற்குழுக் கூட்டத்தில் இன்று 16 தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன. இதில், முதல் தீர்மானமே அமித்ஷாவுக்கு பதில் அளிக்கும் வகையில் இருந்தது. அந்த தீர்மானத்தில், "தமிழ்நாட்டில் நிலவி வரும் அரசியல் சூழலுக்கேற்ப, பொது எதிரியை வீழ்த்துவதற்காக ஒத்த கருத்துடைய கட்சிகள் ஒன்றிணைவது அவசியமாகிறது. அதன்படி, திமுக அரசை ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருந்து அகற்றுவதற்காக, திமுகவை பொது எதிரியாக பாவிக்கும் மனநிலையில் உள்ள அரசியல் கட்சிகளை ஒருங்கிணைத்து வருகிறோம்.
அப்பொழுது தான், திமுக எதிர்ப்பு வாக்குகள் சிந்தாமல், சிதறாமல் ஒன்றிணையும். ஆதலால், ராஜதந்திரத்தோடு வெற்றிகரமான தேர்தல் வியூகம் வகுத்து, மத்தியில் ஆளும் கட்சியான பாஜகவை அதிமுக கூட்டணியில் இணைத்திருக்கிறார் எடப்பாடி பழனிசாமி" எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
இதில் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னவென்றால், தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி என்று கூறாமல் அதிமுக தலைமையிலான கூட்டணியில் பாஜகவை இணைத்துள்ளோம் என தெரிவிக்கப்பட்டிருப்பதுதான். இதிலிருந்து, கூட்டணி ஆட்சியை அதிமுக விரும்பவில்லை என்பதை பாஜகவுக்கு உணர்த்தி இருக்கிறார் எடப்பாடி பழனிசாமி.
தனித்து ஆட்சி - அழுத்தமாக சொன்ன இபிஎஸ்
அதே போல, பொதுக்குழுக் கூட்டத்தில் பேசிய எடப்பாடி பழனிசாமி , "2026 சட்டமன்றத் அதிமுக பெரும்பான்மையான இடங்களில் வென்று தனித்து ஆட்சியமைக்கும். பாஜகவுக்கு அதிமுக அடிமை என்கிறார்கள். அதிமுக யாருக்கும் அடிமை இல்லை. யாருக்கும் எப்போதும் அடிமையாக இருந்ததும் இல்லை. 210 இடங்களில் வென்று அதிமுக ஆட்சியமைக்கும். இதை எந்த கொம்பனாலும் தடுக்க முடியாது" என பேசினார். எடப்பாடி பழனிசாமியின் இந்த பேச்சும், பாஜகவினரின் கூட்டணி ஆட்சி என்ற பேச்சுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைப்பது போல இருந்ததாக அரசியல் நிபுணர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.