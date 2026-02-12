ETV Bharat / state

ஒரே மேடையில் என்னுடன் நேருக்கு நேர் விவாதிக்க ஸ்டாலின் தயாரா? இபிஎஸ் சவால்

"எப்போது பார்த்தாலும் எங்களை பாஜகவுக்கு அடிமை என ஸ்டாலின் சொல்கிறார். கூட்டணி அமைத்தால் நாங்கள் அடிமையா? அப்படியென்றால், கடந்த காலத்தில் பாஜகவோடு திமுக கூட்டணி அமைத்ததை என்னவென்று சொல்வது?"

அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி (கோப்புப்படம்) (ETV Bharat Tamil Nadu)
சென்னை: ஒரே மேடையில் என்னுடன் விவாதிக்க முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் தயாரா? என்று அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி நேரடியாக சவால் விடுத்தார்.

ஓர் ஆங்கில இதழ் சார்பில் சென்னையில் நடைபெற்ற அரசியல் கருத்தரங்கத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமி கலந்துகொண்டார். அப்போது அங்கு கேட்கப்பட்ட பல்வேறு கேள்விகளுக்கு அவர் பதிலளித்தார். இவ்வாறு அவர் பதிலளித்து பேசியதை ஒரு தொகுப்பாக இங்கு பார்க்கலாம். எடப்பாடி பழனிசாமியின் பேச்சு விவரம்:

ஒவ்வொரு கட்சியும் கூட்டணி அமைக்கும் பணியில் மும்முரமாக உள்ளது. அதிமுகவும் என்.டி.ஏ கூட்டணியை அமைத்து தேர்தலுக்கு தயாராகிவிட்டோம். ஏற்கனவே 185 தொகுதிகளில் எழுச்சிப்பயணத்தை முடித்துவிட்டேன். 2026ல் தமிழகத்தில் அதிமுகதான் ஆட்சிக்கு வரவேண்டும் என்று மக்கள் முடிவு செய்துவிட்டார்கள்.

திமுக ஆட்சியை அகற்ற மக்கள் முடிவு

கருத்துக் கணிப்புகளின் கணக்குகள் வேறு மாதிரி இருக்கலாம். ஆனால், மக்களுடைய கணக்கு வேறு மாதிரி இருக்கிறது. திமுக ஆட்சி அகற்றப்பட வேண்டும் என்ற முடிவுக்கு மக்கள் வந்துவிட்டனர். இந்த தேர்தலில் அதிமுக தலைமையிலான கூட்டணி 210 தொகுதிகளில் வெற்றி பெறும். அதிமுக தனிப்பெரும்பான்மையுடன் ஆட்சி அமைக்கும். இந்த 5 ஆண்டு திமுக ஆட்சியில் மக்களுக்கு எந்த நன்மையும் கிடைக்கவில்லை. துன்பத்தைதான் அனுபவித்துள்ளனர். அதனால் எங்களுக்கு இந்தத் தேர்தலில் வெற்றி வாய்ப்பு பிரகாசமாக இருக்கிறது.

தினகரனுடன் இணையக் கூடாதா?

தேர்தலில் வெற்றி பெற வேண்டும் என்பதற்காகவே அரசியல் கட்சிகள் கூட்டணி வைக்கின்றன. வாக்குகள் சிதறாமல் இருக்கவே கூட்டணி. அப்படித்தான் டிடிவி தினகரனுடனும் கூட்டணி அமைத்துள்ளோம். காங்கிரஸும் திமுகவும் பிரிந்து, பின்னர் ஒன்றாக இணையவில்லையா? 2011 தேர்தலுக்கு முன்பாக, அறிவாலயத்தின் முதல் மாடியில் ரெய்டும், கீழ் தளத்தில் கூட்டணி பேச்சுவார்த்தையும் நடந்து கொண்டிருந்தது. அப்படி இருக்கும் கட்சிகள் எல்லாம் கூட்டணி அமைக்கின்றன. ஆனால், எங்களுக்கும் தினகரனுக்கும் மோதல் போக்கே இல்லை; கருத்து வேறுபாடுதான், அதுவும் களையப்பட்டுவிட்டது. இப்போது இணைந்து விட்டோம். கண்டிப்பாக வெற்றி பெறுவோம்.

நாங்கள் அடிமையா?

கடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் 2 லட்சம் வாக்குகள் குறைந்ததால்தான் எதிர்க்கட்சியாக இருக்கிறோம். நாங்கள் பாஜகவிடம் அடிமையாக இருப்பதாக திமுக சொல்கிறது. உண்மையில், திமுகதான் காங்கிரஸிடம் அடிமையாக இருக்கிறது. 2024-இல் நாங்கள் தனியாகத் தானே நின்றோம். அடிமை என்றால் எப்படி தனியே சென்றிருக்க முடியும்? எங்களை விமர்சிக்க ஒவ்வொன்றாக தேடித்தேடி பார்த்துச் சொல்கிறார் ஸ்டாலின்.

எப்போது பார்த்தாலும் பாஜகவுக்கு அடிமை என்கிறார். எந்த விதத்தில் அடிமை? நாங்கள் கூட்டணி அமைத்ததால் அடிமையாம். அப்படியென்றால், 1999, 2001-இல் பாஜகவோடு திமுக கூட்டணி அமைத்ததை என்னவென்று சொல்வது? முதலமைச்சர் ஸ்டாலினுக்கு அவ்வளவுதான் அரசியல் ஞானம்.

'பாஜக பல திட்டங்களை கொடுத்துள்ளது'

12 ஆண்டு கால பாஜக ஆட்சியில் தமிழகத்துக்கு பல்வேறு திட்டங்கள் கிடைத்துள்ளது. கோவை, மதுரை மெட்ரோ ரயில் திட்டத்துக்கான தெளிவான அறிக்கையை திமுக அரசு கொடுக்கவில்லை. அதனால்தான் அந்த திட்டங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டன. திமுக கூட்டணியில் 39 எம்பிக்கள் உள்ளனர். அவர்கள் நாடாளுமன்றத்தில் பேசி என்ன திட்டத்தை தமிழகத்துக்கு வாங்கிக் கொடுத்துள்ளார்கள்? மத்திய அரசோடு இணக்கமான இருந்து மக்களுக்குத் தேவையான திட்டங்களைப் பெற்றுக் கொடுப்பது தான் ஒரு சிறந்த ஆட்சி.

ஒரே மேடையில் சந்திக்க தயாரா?

திமுகவின் குடும்ப ஆட்சியையும், வாரிசு அரசியலையும் மக்கள் வெறுக்கின்றார்கள். அவர்களின் கோபத்தை இந்தத் தேர்தலில் பார்க்க முடியும். தமிழகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு சீராக இல்லை. போதைப் பொருள் நிறைந்த மாநிலமாக மாறிவிட்டது. இந்தியாவிலேயே கடன் வாங்குவதில் முதல் மாநிலம் என்ற பெயரை தமிழ்நாடு பெற்றுள்ளது. திறமையற்ற ஒருவர் முதலமைச்சராக இருப்பதே இதற்கு காரணம்.

ஸ்டாலினிடம் பொது விவாதத்திற்க்கு நான் பலமுறை சவால் விட்டுவிட்டேன். அவர்தான் அதற்கு வரவில்லை. ஸ்டாலின் எங்கே கூப்பிட்டாலும் விவாதத்திற்கு வர நான் தயார். என்னுடன் ஒரே மேடையில் நேருக்கு நேர் விவாதம் செய்ய அவர் தயாராக இருக்கிறாரா?

விஜய் பேச்சு ஒரு பொருட்டே அல்ல

திமுகவுக்கும், தவெகவுக்கும் இடையேதான் போட்டி என விஜய் கூறுகிறார். விஜய் பேசுவதை எல்லாம் நாங்கள் ஒரு பொருட்டாகவே பார்க்கவில்லை. பிறகு எப்படி அவருக்கு பதில் சொல்ல முடியும்? களத்தில் இறங்கினால்தான் யார் பலசாலி என்பது தெரியவரும்.

