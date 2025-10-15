ETV Bharat / state

'நள்ளிரவு 1 மணிக்கு பிரேதப் பரிசோதனை செய்யப்பட்டது ஏன்?' - கரூர் சம்பவம் குறித்து பேரவையில் முதல்வர் - இபிஎஸ் காரசார விவாதம்!

பிரேதப் பரிசோதனையில் எத்தனை மருத்துவர்கள் ஈடுபடுத்தப்பட்டனர்? அங்கு 2 மேஜைகள் மட்டுமே இருந்த நிலையில், எப்படி 39 பேருக்கு பிரேதப் பரிசோதனை செய்யப்பட்டது? என எடப்பாடி பழனிசாமி கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

எடப்பாடி பழனிசாமி - கோப்புப்படம்
எடப்பாடி பழனிசாமி - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 15, 2025 at 1:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: கரூர் சம்பவம் குறித்து சட்டப்பேரவையில் இன்று காரசார விவாதம் நடைபெற்றது. இச்சம்பவம் குறித்து விளக்கமளிக்க எதிர்க்கட்சிகள் கோரிக்கை விடுத்த நிலையில், அதனையேற்று முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் பேசினார்.

அப்போது தவெக கட்சியானது பரப்புரைக்கு அனுமதி பெற்றது முதல், அங்கு எதனால் அசம்பாவிதம் ஏற்பட்டது? அதன் பின்னர் தமிழக அரசு எடுத்திருக்கும் நடவடிக்கைகள் என்னென்ன? என்பது குறித்து முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் விளக்கமளித்தார்.

அவரைத் தொடர்ந்து பேசிய, எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி, உயிரிழந்த 39 பேருக்கும் 8 மணி நேரத்துக்குள் பிரேதப் பரிசோதனை செய்யப்பட்டது எப்படி? என கேள்வி எழுப்பினார்.

அதற்கு முதலமைச்சர் ஸ்டாலின், "கூட்டணிக்கு ஆள் சேர்ப்பதற்காக இபிஎஸ் இவ்வாறு பேசுகிறார்" என விமர்சிக்க, "கூட்டணிக்காக பேசவில்லை" என்று இபிஎஸ் பதிலளித்தார். தொடர்ந்து, "பிரேதப் பரிசோதனையில் எத்தனை மருத்துவர்கள் ஈடுபடுத்தப்பட்டனர்? அங்கு 2 மேஜைகள் மட்டுமே இருந்த நிலையில், எப்படி 39 பேருக்கு பிரேதப் பரிசோதனை செய்யப்பட்டது?" என கேள்வி எழுப்பினார்.

அதற்கு, "கரூர் மருத்துவமனையில் மொத்தம் 1,704 மருத்துவப் பணியாளர்கள் அப்போது பணியில் இருந்தனர். பிரேதப் பரிசோதனை விவகாரத்தில் தவறான தகவல் பரப்பப்படுகிறது. மொத்தம் 5 மேஜைகளில் 25 மருத்துவர்கள் பிரேதப் பரிசோதனை மேற்கொண்டனர்" என்று சுகாதாரத் துறை அமைச்சர் மா. சுப்பிரமணியன் பதிலளித்தார்.

மேலும், "மாவட்ட ஆட்சியரின் அனுமதியை பெற்று, விதிகளின்படிதான் உடற்கூராய்வானது அதிகாலை 1.45 மணிக்குத் தொடங்கி மறுநாள் பிற்பகல் 4 மணிவரை மொத்தம் 14 மணிநேரம் நடைபெற்றது. பிரேதப் பரிசோதனையில் சந்தேகம் கிளப்புவதும், அரசியல் செய்வதும் ஏற்புடையது அல்ல" என்றும் அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் கூறினார்.

இதையும் படிங்க: கரூர் தவெக பரப்புரையில் நடந்தது என்ன? சட்டப்பேரவையில் முதல்வர் ஸ்டாலின் விளக்கம்!

"இச்சம்பவம் குறித்து விசாரிக்க ஒரு நபர் கமிஷன் அமைத்தீர்கள்; ஆனால் அந்த ஆணையத்துக்கு அலுவலகமோ, உதவியாளரோ கொடுக்கப்படவில்லை. இந்த நிலையில், சம்பந்தப்பட்டவர்கள் கொடுக்கிற தகவல்களை அவர் எப்படி பதிவு செய்ய முடியும்? மேலும் ஒரு நபர் ஆணையம் அமைத்த பிறகு அதிகாரிகள் பேட்டியளித்தது ஏன்? இது ஆணையத்தை அவமதிக்கும் செயல் இல்லையா? 41 பேர் எப்படி உயிரிழந்தார்கள்? அதற்கான காரணம் என்ன? அதற்கு மட்டும் பதில் சொல்லுங்கள்" என்று இபிஎஸ் அடுத்தடுத்து கேள்விகளை முன்வைத்தார்.

"அருணா ஜெகதீசன் ஆணையம் அமைத்தபோது திட்டமிட்டு வதந்தி பரப்பப்பட்டதால் அதை முறியடிக்கவே அதிகாரிகள் பேட்டி அளித்தனர்" என்று இபிஎஸ்ஸின் கேள்விக்கு முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் விளக்கமளித்தார். மேலும் கொரோனா காலத்தில் அதிகாரிகள் பேட்டி கொடுக்கவில்லையா? என்றும் முதல்வர் ஸ்டாலின் கேள்வி எழுப்பினார்.

அதற்கு, "தமிழ்நாட்டில் அரசியல் கட்சிக் கூட்டத்தில் இதுபோல் நடந்தது இல்லை" என இபிஎஸ் கூற, "இபிஎஸ் பேசுவதை கேட்கவே அதிமுக பரப்புரை கூட்டத்திற்கு மக்கள் வருவார்கள். ஆனால் தவெக பரப்புரைக்கு விஜய்யை பார்க்கத்தான் கூட்டம் வந்தது" என்று திமுக சார்பில் பதிலளிக்கப்பட்டது.

மேலும், "இது எதிர்க்கட்சி தலைவர் கேட்ட கேள்விக்கான பதில் இல்லை என்றும், என்ன நடந்தது என்பதற்கு அரசு தரும் விளக்கம்தான்" என்றும் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் கூறினார்.

TAGGED:

TN ASSEMBLY
இபிஎஸ் ஸ்டாலின் விவாதம்
தமிழக சட்டப்பேரவை
EPS STALIN DEBATE
EPS ABOUT KARUR STAMPEDE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ரஜினி பட பாணியில்... சிட்டுக்குருவிகளை பாதுகாக்கும் 'ரியல் பட்சி ராஜன்'!

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.