மீத்தேன் திட்டத்தால் டெல்டா பகுதிகளை பாழாக்க நினைத்தவர் தான் ஸ்டாலின் - இபிஎஸ் பரபரப்பு குற்றச்சாட்டு!
மத்திய அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் தேர்வு செய்து பட்டியல் அனுப்பியும் டிஜிபி-யை இன்னமும் நியமனம் செய்யாமல் இருப்பது ஏன்? என தமிழக அரசுக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
Published : November 24, 2025 at 6:25 PM IST|
Updated : November 24, 2025 at 7:53 PM IST
சேலம்: மீத்தேன் திட்டத்திற்கு அனுமதி வழங்கி டெல்டா பகுதிகளை பாழாக்க நினைத்தவர் ஸ்டாலின். ஆனால், அதை பல்வேறு போராட்டங்களால் தடுத்து நிறுத்தினோம் என்று எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்தார்.
சேலத்தில் இருந்து சென்னைக்கு புறப்பட்ட அதிமுக பொதுச் செயலாளரும், சட்டமன்ற எதிர்க்கட்சித் தலைவருமான எடப்பாடி பழனிசாமி காமலாபுரம் விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.
அப்போது அவர், '' மத்திய அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் தேர்வு செய்த மூன்று பேரில் ஒருவரை டிஜிபி-யாக நியமிக்க வேண்டும் என்பது நடைமுறை. அவ்வாறு தேர்வு செய்து அனுப்பிய மூவரில் யாரையும் திமுக அரசு தேர்வு செய்யாததன் காரணம் என்ன?. மாநில தேர்வாணையம் பரிந்துரைத்த பட்டியலை தான் மத்திய தேர்வாணையம் மாநில அரசுக்கு அனுப்பியது. ஆனால் மத்திய தேர்வாணையம் பரிந்துரைத்த நபர்கள் தங்களுக்கு கைப்பாவையாக இருக்கமாட்டார்கள் என்பதால், புதிய டிஜிபி-யை இன்னமும் திமுக அரசு நியமிக்காமல் உள்ளது. டிஜிபி நியமனம் தொடர்பாக சட்டத்துறை அமைச்சர் ரகுபதி வெளியிட்ட கருத்து வெக்கக்கேடானது.'' என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், '' திமுக அரசு மெத்தனமாக இருந்த காரணத்தினாலேயே காவிரி டெல்டா மாவட்டங்களில் ஆயிரம் டன் கணக்கிலான நெற்பயிற்கள் வீணானது. ஏற்கெனவே கொள்முதல் செய்த நெல் பாதுகாக்கப்படாத காரணத்தால், புதிதாக நெல் கொள்முதல் செய்யவில்லை. நெல் மூட்டைகள் எடை போட ஆட்கள் இல்லை. கொள்முதல் நிலையங்களில் இருந்து கிடங்கிற்கு கொண்டுச் செல்ல வாகனங்களுக்கு வாடகை கொடுக்கவில்லை.
|இதையும் படிங்க: குஜராத் அகர்பத்தி முதல் தஞ்சாவூர் தலையாட்டி பொம்மை வரை: மதுரை மக்களை குஷிப்படுத்தும் எக்ஸ்போ!
விவசாயிகளுக்கு விரோதமான அரசாக திமுக அரசு செயல்படுகிறது. விவசாயிகளின் பிரச்சனைகளை சரிசெய்யாமல் முதல்வர் ஸ்டாலின் சினிமா பார்த்துக் கொண்டிருந்தார். மீத்தேன் திட்டத்திற்கு அனுமதி வழங்கி டெல்டா பகுதிகளை பாழாக்க நினைத்தவர் தான் ஸ்டாலின். ஆனால், அதை பல்வேறு போராட்டங்களால் தடுத்து நிறுத்தினோம்.
22 விழுக்காடு ஈரப்பதம் உள்ள நெல்லை கொள்முதல் செய்ய மத்திய அரசு ஏன் மறுத்துள்ளது? என்ற விபரத்தை மாநில அரசு வெளியிட்டால் தான் அதற்கான காரணங்களை புரிந்துக்கொள்ள முடியும். விவசாயிகளுக்கும், விற்பனையாளருக்கும் இடையே உள்ள பிரச்சனைகளை களைந்து விவசாயிகள் பாதிக்கப்படாத அளவுக்கு திட்டத்தின் மூலம் வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது.'' என்று தெரிவித்தார்.