லேப்டாப் திட்டத்தை பாதியிலேயே கைவிட்டவர் எடப்பாடி பழனிசாமி - உதயநிதி ஸ்டாலின் குற்றச்சாட்டு
வரும் பிப்ரவரி மாதத்திற்குள் 10 லட்சம் மாணவர்களுக்கு லேப்டாப்கள் வழங்கப்படும் என்று துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தெரிவித்தார்.
Published : December 18, 2025 at 4:25 PM IST
சென்னை: 2019-லேயே லேப்டாப் வழங்கும் திட்டத்தை பாதியிலேயே கைவிட்டு, மாணவர்களை ஏமாற்றியவர் தான் எடப்பாடி பழனிசாமி என துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின் விமர்சித்துள்ளார்.
எதிர்க்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி, ''திமுக அரசு நான்கரை ஆண்டுகளாக லேப்டாப் வழங்காமல், தற்போது கடைசி ஆண்டு கல்லூரி மாணவர்களுக்கு மட்டும் வழங்குவதன் காரணம் என்ன? ஏன் அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கு லேப்டாப் வழங்கவில்லை? தற்போது தேர்தல் வரப் போகிறது எனத் தெரிந்ததும், ஒரு நாடகத்தை அரங்கேற்றத் தயாராகி விட்டது'' என விமர்சித்து இருந்தார்.
இதற்கு எதிர்வினையாற்றியுள்ள துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின், ''கல்லூரி மாணவர்களுக்கான மடிக்கணினி திட்டத்தை முடக்க நினைக்கும் எடப்பாடி பழனிசாமியின் கனவு பலிக்காது'' என்று கூறியுள்ளார்.
இது குறித்து உதயநிதி ஸ்டாலின் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், ''தமிழ்நாட்டு மாணவர்கள் படித்து முன்னேறிவிடக் கூடாது என்ற பாசிச பாஜகவின் எண்ணத்தை, அவர்களின் வழிகாட்டுதலின்படி எடப்பாடி பழனிசாமி தொடர்ந்து வெளிப்படுத்தி வருகிறார்.
ஏற்கனவே அறநிலையத்துறை நிதியில் கல்லூரி ஆரம்பிக்கலாமா? என்று கேட்டு, தமிழ்நாட்டு மக்களிடமும் – மாணவர்களிடமும் வாங்கிக்கட்டிக் கொண்ட எடப்பாடி பழனிசாமி, இப்போது, “கல்லூரி மாணவர்களுக்கு கல்வி ஆண்டின் நடுவில் ஏன் லேப்டாப் கொடுக்கிறீர்கள்,” என்கிறார்.
ஏதோ தேர்தலுக்காக திடீரென லேப்டாப் கொடுக்கப்படுகிறது போன்ற ஒரு பொய் பிம்பத்தை ஏற்படுத்த எடப்பாடி பழனிச்சாமி முயல்கிறார். 2025-2026 நிதிநிலை கூட்டத் தொடரின் போதே இந்த திட்டம் அறிவிக்கப்பட்டது. அதாவது, “20 லட்சம் கல்லூரி மாணவர்களுக்கு லேப்டாப் வழங்கப்படும்” என்று தெளிவாக நிதிநிலை அறிக்கையில் உள்ளது.
பல தனியார் தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களே தங்களுடைய பணியாளர்களுக்கு இனி மேல் தான் Windows 11 Operating System-ஐ வழங்க நடவடிக்கை எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.
ஆனால் அரசு, ஒரு மென்பொருள் நிறுவனத்தில் பணிபுரியும் பொறியாளருக்கு வழங்கப்படக் கூடிய தரத்திலான Windows 11 OS இப்போதே நமது மடிக்கணினியில் வழங்க இருக்கிறது. இதற்கென ELCOT நிறுவனம் Microsoft நிறுவனத்துடன் நேரடியாக ஓர் ஒப்பந்தத்தை கையெழுத்திட்டு இருக்கிறார்கள். அரசின் லேப்டாப் மாணவர்களின் கரங்களுக்கு இனி தான் சென்ற சேர இருக்கிறது. அதற்குள்ளாக, நம்முடைய ‘கணினி நிபுணர்’ எடப்பாடி பழனிசாமி, லேப்டாப்பில் தொழில்நுட்பம் போதவில்லை – Configuration சரி இல்லை என்று கதைவிடுகிறார். கல்லூரி மாணவர்களுக்கு பயன்படும் வகையில், செயற்கை நுண்ணறிவுக்கு (AI) ஏற்றவாறு, அதிவேக Processor மற்றும் நீண்டநேரம் தாங்கும் Battery என அத்தனை நவீன தொழில்நுட்பங்களுடன் இந்த லேப்டாப் இருக்கிறது.
அமெரிக்காவின் Perplexity AI நிறுவனத்தோடு எல்காட் நிறுவனம் ஒரு சிறப்பு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தை மேற்கொண்டுள்ளது. அதன்படி 6 மாத காலத்திற்கு Perplexity Pro AI வசதி கல்லூரி மாணவர்களுக்கு இலவசமாக வழங்கப்பட உள்ளது. நாம் வாங்க கூடிய லேப்டாப்புகளும் சாதாரண நிறுவனங்களிடமிருந்து வாங்கவில்லை. உலக அளவில் தரத்திற்கும் நம்பகத்தன்மைக்கும் பெயர் பெற்ற DELL, ACER, HP ஆகிய நிறுவனங்களிடம் இருந்தே, எந்தவித இடையீட்டு நிறுவனங்களும் இன்றி நேரடியாக கொள்முதல் செய்து மாணவர்களுக்கு வழங்குகிறோம்.
இப்படி தரம், தொழில்நுட்பம், வசதி என அனைத்திலும் சிறப்பாக இருக்கக்கூடிய மடிக்கணினிகளை கல்லூரி மாணவர்களுக்கு நம் அரசு வழங்க இருக்கிறது. இவை படிப்படியாக மாவட்டங்களுக்கு அனுப்பப்பட்டு கல்லூரி மாணவர்கள் கிறிதுஸ்மஸ், புத்தாண்டு விடுமுறை முடிந்து கல்லூரிக்கு வந்தவுடன் அவர்களுக்கு வழங்கப்படும். வரும் பிப்ரவரி மாதத்திற்குள் 10 லட்சம் மாணவர்களுக்கு லேப்டாப்கள் வழங்கப்படும்.
அதிமுக ஆட்சியில் தான் லேப்டாப் வழங்கும் திட்டம் தொடங்கப்பட்டதாக எடப்பாடி பழனிசாமி கூறுகிறார். ஆனால், 2019-லேயே அந்த திட்டத்தை பாதியிலேயே கைவிட்டு, மாணவர்களை ஏமாற்றியவர் தான் எடப்பாடி பழனிசாமி என்பதை நாடறியும். அதற்கு 2021-லேயே தமிழ்நாட்டு மக்கள் பாடம் புகட்டினார்கள்'' என அதில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.