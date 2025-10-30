ETV Bharat / state

ஓபிஎஸ், செங்கோட்டையன் ஒரே காரில் பயணம்! என்ன சொல்கிறார் ஈபிஎஸ்?

பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத் தேவரின் 118-வது ஜெயந்தி விழா இன்று கொண்டாடப்படுகிறது.

எடப்பாடி பழனிசாமி
எடப்பாடி பழனிசாமி (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : October 30, 2025 at 4:16 PM IST

ராமநாதபுரம்: ஓபிஎஸ் மற்றும் செங்கோட்டையன் ஒரே காரில் பயணித்தது குறித்து அதிமுக பொதுச் செயலாளர் ஈபிஎஸ் பதிலளித்தார்.

ராமநாதபுரம் மாவட்டம் கமுதி அருகே அமைந்துள்ள பசும்பொன் கிராமத்தில், பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத் தேவரின் 118வது ஜெயந்தி மற்றும் 63வது குருபூஜை விழா இன்று வெகுசிறப்பாகக் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. இந்த விழாவைக் முன்னிட்டு, தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் உள்ளிட்ட முக்கிய பிரமுகர்கள் பொதுமக்கள் எனப் பலரும் அங்கு வருகை தந்து அஞ்சலி செலுத்தி வருகின்றனர்.

இந்த முக்கிய நிகழ்வில், அதிமுக பொதுச் செயலாளரும், தமிழ்நாடு சட்டமன்ற எதிர்க்கட்சித் தலைவருமான எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று காலை பசும்பொன் கிராமத்திற்குச் சென்றார். அங்கு முத்துராமலிங்கத் தேவரின் நினைவிடத்தில் மாலை அணிவித்தும், மலர் தூவியும் தனது மரியாதையைச் செலுத்தினார்.

தேவரின் திருவுருவச் சிலைக்கு முன்பு சில நிமிடங்கள் மௌனமாக நின்று மரியாதை செலுத்திய பின்னர், அவர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.

தேவர் சிலைக்கு மரியாதை செலுத்திய எடப்பாடி பழனிசாமி
தேவர் சிலைக்கு மரியாதை செலுத்திய எடப்பாடி பழனிசாமி (ETV Bharat Tamil Nadu)

அப்போது அவர், "எம்ஜிஆர் முதலமைச்சராக இருந்த காலகட்டத்தில் தான் தேவர் ஜெயந்தி விழா அரசு தரப்பில் கொண்டாடப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டது. மேலும் அவருக்கு புகழ் சேர்க்கும் விதமாக சட்டமன்ற வளாகத்தில் அவரது முழு உருவப்படத்தை எம்ஜிஆர் அப்போது திறந்து வைத்தார்.

தேசியத்தையும், தெய்வீகத்தையும் தன் இரு கண்களாகக் கொண்டு வாழ்ந்தவர் தேவர். ஜெயலலிதா முதலமைச்சராக இருந்தபோது சுமார் 13 கிலோ தங்கத்தில் தேவர் நினைவிடத்தில் இருக்கும் அவரது சிலைக்கு கவசம் சாத்தினார். அதுமட்டுமன்றி தேவருக்கு சென்னை நந்தனத்தில் முழு உருவச் சிலையை நிறுவினார்.

தேவர் தன் வாழ்நாளில் மக்களுக்காக பல்வேறு போராட்டங்களில் பங்கேற்று சுமார் 4,000 நாட்கள் சிறையில் இருந்தவர். அருப்புக்கோட்டை நாடாளுமன்றத் தேர்தல், முதுகுளத்தூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் ஆகிய 2 தேர்தல்களிலும் போட்டியிட்டு, வென்று மக்கள் செல்வாக்கை நிரூபித்து காட்டியவர்.

மேலும் புகழ் சேர்க்கும் விதமாக அவருக்கு பாரத ரத்னா விருது கொடுக்க வேண்டும் என்று அதிமுக சார்பாக மத்திய உள்துறை அமைச்சரிடம் கடிதம் கொடுத்திருக்கிறோம்” என்று ஈபிஎஸ் கூறினார்.

இதனையடுத்து ஓபிஎஸ், செங்கோட்டையன் ஆகிய இருவரும் ஒரே காரில் இன்று பசும்பொன்னுக்கு பயணித்தது பற்றி கேட்டதற்கு, “அவர்கள் ஒரே காரில் வருவது பற்றி எனக்கு தெரியாது. தெரிந்தால் பிறகு பதில் சொல்கிறேன்” ஈபிஎஸ் பதிலளித்தார்.

தேவர் சிலைக்கு மரியாதை செலுத்திய குடியரசு துணைத் தலைவர் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் (ETV Bharat Tamil Nadu)

பசும்பொன்னில் குடியரசு துணைத் தலைவர்

குடியரசு துணைத் தலைவராக பொறுப்பேற்ற பிறகு, சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் முதல்முறையாக பசும்பொன் கிராமத்திற்கு இன்று வருகை தந்தார். அங்கு முத்துராமலிங்கத் தேவரின் நினைவிடத்தில் மலர் வளையம் வைத்து மரியாதை செலுத்தினார். பின்னர் தேவரின் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து, சுதந்திரப் போராட்டத்தில் அவரது பங்களிப்பை புகழ்ந்து உரையாற்றினார்.

அவர் பேசுகையில், "தேவரின் தேசபக்தி, தன்னம்பிக்கை, சமூக ஒற்றுமை குறித்த சிந்தனைகள் இன்றைய தலைமுறைக்கும் வழிகாட்டியாக உள்ளன" என்றார்.

அவரது வருகையையொட்டி பசும்பொன் முழுவதும் சிறப்பு பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருந்தன. மாவட்டம் முழுவதும் 4,000க்கும் மேற்பட்ட காவலர்கள் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டனர்.

