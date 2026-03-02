'தொடரும் தொகுதி பங்கீடு இழுபறி' டெல்லியில் இபிஎஸ்; அமித்ஷாவை சந்திக்க திட்டம்
பாஜகவுடன் தொகுதி பங்கிட்டை இறுதி செய்த பிறகு, மற்ற கட்சிகளுடன் தொகுதி பங்கீட்டை முடித்து, அதிமுக வேட்பாளர் பட்டியலை வெளியிட இபிஎஸ் திட்டமிட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
Published : March 2, 2026 at 8:08 PM IST
சென்னை: மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவை சந்திக்க அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி டெல்லி புறப்பட்டு சென்றார்.
மதுரையில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பங்கேற்ற தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி பொதுக்கூட்டம் நேற்று நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி உள்ளிட்ட தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் அங்கம் வகிக்கும் அனைத்து தலைவர்களும் கலந்து கொண்டனர். அதைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற ஆலோசனை கூட்டத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமி, மத்திய அமைச்சர் பியூஸ் கோயல், அன்புமணி, டி.டி.வி.தினகரன் உள்ளிட்ட தலைவர்கள் கலந்து கொண்டனர்.
இந்த கூட்டத்தில் தொகுதி பங்கீடு தொடர்பாகவும், வரக் கூடிய சட்டமன்றத் தேர்தலை எதிர்கொள்வது தொடர்பாகவும் ஆலோசனை நடத்தப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. இந்நிலையில் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று திடீரென டெல்லி புறப்பட்டு சென்றுள்ளார். இன்று இரவு மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவை அவர் சந்திக்கவுள்ளார்.
இந்த சந்திப்பின் மூலம் பாஜகவிற்கு எத்தனை தொகுதிகள், எந்தெந்த தொகுதிகள் ஒதுக்குவது என்பது குறித்த இறுதி முடிவு எடுக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மேலும் இந்த சந்திப்பின் வாயிலாக தொகுதி பங்கீட்டுக்கான இறுதி ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
சட்டப் பேரவை தேர்தலுக்கு இன்னும் குறைந்த நாட்களே உள்ள நிலையில், சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான தேதி விரைவில் அறிவிக்கப்பட உள்ளது. இந்த சூழலில் அதிமுக தனது கூட்டணி கட்சிகளுடன் தொகுதி பங்கீட்டை உறுதி செய்யும் பணியில் மும்முரம் காட்டி வருகிறது. முதலாவதாக பாஜகவுடன் தொகுதி பங்கிட்டை இறுதி செய்த பிறகு, மற்ற கட்சிகளுடன் தொகுதி பங்கீட்டை முடித்து, அதிமுக வேட்பாளர் பட்டியலை வெளியிட எடப்பாடி பழனிசாமி திட்டமிட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. அமித் ஷாவை சந்திப்பதற்காக டெல்லி சென்ற எடப்பாடி பழனிசாமியை டெல்லி விமான நிலையத்தில் அதிமுக மற்றும் பாஜக உள்ளிட்ட கூட்டணி கட்சியின் நிர்வாகிகள் பூங்கொத்து கொடுத்து வரவேற்றனர்.
கறார் காட்டும் காங்கிரஸ்
திமுகவில் தொகுதி பங்கீடு ஒப்பந்தம் தொடர்பாக கூட்டணியில் இடம் பெற்றுள்ள அனைத்து கட்சி தலைவர்களுடன் அக்கட்சி முதற்கட்ட பேச்சுவார்த்தையை நிறைவு செய்துள்ளது. ஐயூஎம்எல், மமக உள்ளிட்ட கட்சிகளுக்கு தலா இரண்டு தொகுதிகள் என்று தொகுதி பங்கீடு ஒப்பந்தமும் கையெழுத்தாகியுள்ளது. ஆனால், காங்கரஸ் கட்சி அதிகப்படியாக தொகுதிகளை தொடர்ந்து கேட்டு வருவதால், இதுவரை தொகுதி பங்கீடு பேச்சுவார்த்தை நிறைவு பெறவில்லை. காங்கிரஸ் கட்சி 35 தொகுதிகளாவது குறைந்தபட்சம் வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கும் நிலையில், இதற்கு திமுக செவி சாய்க்கவில்லை என்று கூறப்படுகிறது.
குறிப்பாக 25 சீட், ஒரு மாநிலங்களவை இடம் மட்டுமே தங்களால் தர முடியும் என திமுக கூறியதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது. காங்கிரஸ் நிலைபாடு குறித்து நாளைக்குள் தங்களிடம் தெரிவிக்க வேண்டும் எனவும் திமுக 'டைம்' கொடுத்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
திமுகவுக்கு எவ்வளவு அழுத்தம் கொடுத்தாலும் இறங்கி வர வாய்ப்பில்லை என்பதை தெரிந்து கொண்ட காங்கிரஸ், இறுதி நேரத்தில் திமுக கொடுக்கும் இடங்களை வாங்கிக் கொள்ளும் என்றே தெரிகிறது. காங்கிரஸ் எம்எல்ஏக்கள் பெரும்பாலும் திமுக கூட்டணியில் தொடர வேண்டும் என்ற மனநிலையில் இருப்பதால், நாளைக்குள் காங்கிரஸ்-திமுக கூட்டணி இழுபறிக்கு ஒரு முடிவு கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.