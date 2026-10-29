தவெக ஆட்சியில் வாழவும் முடியவில்லை; சாமி கும்பிடவும் முடியவில்லை: மதுரையில் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆவேசம்
"தமிழகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு சீர்குலைந்துள்ளது. ஒருபுறம், சிறைகளில் இருந்து கைதிகள் தப்பிச் செல்கின்றனர். மறுபுறம், குழந்தைகளும், சிறுமிகளும் காணாமல் போகின்றனர்"
Published : October 29, 2026 at 10:32 PM IST
மதுரை: தவெக ஆட்சியில் யாராலும் நிம்மதியாக வாழவும் முடியவில்லை, சாமி கும்பிடவும் முடியவில்லை என அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி விமர்சித்துள்ளார்.
பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத் தேவர் ஜெயந்தி மற்றும் குருபூஜை விழாவில் பங்கேற்பதற்காக அதிமுக பொதுச் செயலாளரும், முன்னாள் முதல்வருமான எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று மதுரை வருகை தந்தார். தொடர்ந்து, மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலுக்கு சாமி தரிசனம் செய்வதற்காக எடப்பாடி பழனிசாமி சென்றார். அவர் கோயிலுக்குள் நுழைந்த சில நிமிடங்களிலேயே மின்தடை ஏற்பட்டது.
இதனால் கோயிலுக்குள் இருந்த எடப்பாடி பழனிசாமி உள்ளிட்ட பக்தர்களும், பொதுமக்களும் கடும் சிரமத்திற்கு உள்ளாகினர். பின்னர் தரிசனத்தை முடித்துவிட்டு கோயிலில் இருந்து வெளியே வந்த எடப்பாடி பழனிசாமி, அங்கிருந்த செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அப்போது அவர், "தமிழகத்தில் நிலவும் மின்பற்றாக்குறைக்கு தற்போது மீனாட்சி அம்மன் கோயிலில் ஏற்பட்ட மின்தடையே சான்று.
இந்த ஆட்சியில் நிம்மதியாக வாழவும் முடியவில்லை; கோயிலுக்கு சென்று நிம்மதியாக சாமி கும்பிடவும் முடியவில்லை. கடந்த காலங்களில் மின்சாரக் கொள்முதலில் ஊழல் நடைபெற்றதாகக் கூறிய தவெக அரசு இப்பொழுது என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறது?
அதைவிட அதிக விலைக்கு மின்சாரத்தை கொள்முதல் செய்ய வேண்டிய நிலையை உருவாக்கியுள்ளது. ஒரு யூனிட் மின்சாரத்தை ரூ.41.50-க்கு வாங்கும் அளவுக்கு நிலைமை சென்றுள்ளது என்றால், இதில் அரசுக்கு ஏற்படும் இழப்பை ஆராய வேண்டும்.
|இதையும் படிங்க: நேற்று கைது; இன்று சந்திப்பு: முதல்வர் விஜய்யை தலைமைச் செயலகத்தில் சந்தித்த பேராசிரியர் கலையரசன்
தமிழகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு கடுமையாக சீர்குலைந்துள்ளது. ஒரு பக்கம், சிறைகளில் இருந்து கைதிகள் தப்பிச் செல்கின்றனர். மறுபக்கம், குழந்தைகளும், சிறுமிகளும் காணாமல் போகின்றனர். பெண்களுக்கும், பொதுமக்களுக்கும் பாதுகாப்பு இல்லாத சூழல் நிலவுகிறது. பட்டப்பகலில் நட்ட நடுரோட்டில் கொலைகள் நடக்கின்றன.
போதைப்பொருள் கலாச்சாரம் தலைவிரித்தாடுகிறது. நாகப்பட்டினத்தில் போதைப்பொருட்கள் கடத்தல் தொடர்பாக தவெகவை சேர்ந்த வழக்கறிஞர் ஒருவருக்கு தொடர்பு இருப்பதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. கடல் வழியாக இலங்கைக்குப் போதைப்பொருட்கள் கடத்தப்படுவதாகச் செய்திகள் வெளியாகியுள்ள நிலையில், இதுதொடர்பாக அரசு மேற்கொண்ட நடவடிக்கைகள் என்ன என்பது குறித்து முதல்வர் விஜய் விளக்கமளிக்க வேண்டும்.
தவெக அரசு பொறுப்பேற்ற பிறகு அத்தியாவசியப் பொருட்களின் விலை வான் அளவுக்கு உயர்ந்துள்ளது. அரிசி விலை கிலோவுக்கு ரூ.20 வரை அதிகரித்துள்ளது. பருப்பு வகைகளின் விலை 70 சதவீதமும், சமையல் எண்ணெய் விலை 50 சதவீதமும் உயர்ந்துள்ளன" என எடப்பாடி பழனிசாமி கூறினார்.