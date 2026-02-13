ETV Bharat / state

திமுகவின் "Patchwork" வேலை - மகளிர் உரிமைத் தொகை உயர்வு அறிவிப்பு குறித்து எடப்பாடி பழனிசாமி விமர்சனம்

திமுக அரசால் தமிழ்நாட்டில் வழங்கப்பட்டு வரும் மகளிர் உரிமைத் தொகை ரூ. 2 ஆயிரமாக உயர்த்தப்படுவதாக முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளார்.

எடப்பாடி பழனிசாமி (கோப்புப்படம்)
எடப்பாடி பழனிசாமி (கோப்புப்படம்)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 13, 2026 at 1:55 PM IST

2 Min Read
சென்னை: மகளிருக்கான உரிமைத் தொகை ரூ.1000 உயர்த்தி வழங்கப்படும் என்ற தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஸ்டாலினின் அறிவிப்புக்கு எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி விமர்சனம் செய்துள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டம் திமுக அரசால் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. அதன்படி, கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் முதல் குடும்ப தலைவிகளுக்கு மாதந்தோறும் அவர்களுடைய வங்கிக் கணக்கில் ரூ.1000 வரவு வைக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த திட்டம் மூலம் தற்போது வரை 1.31 கோடி பெண்கள் பயனடைந்து வருகின்றனர்.

இந்நிலையில் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் இன்று வெளியிட்ட அறிவிப்பில், பிப்ரவரி, மார்ச், ஏப்ரல் மாதங்களுக்கான மகளிர் உரிமைத்தொகையை முன் கூட்டியே கணக்கில் வரவு வைத்திருப்பதாக தெரிவித்துள்ளார். மேலும், கோடைக்கால சிறப்பு பணமாக ரூ. 2 ஆயிரமும் சேர்த்து மொத்தம் ரூ. 5 ஆயிரம் வரவு வைக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் தெரிவித்துள்ளார். அதுமட்டுமின்றி திராவிட மாடல் 2.0-இல் மகளிர் உரிமைத்தொகை ரூ. 2 ஆயிரமாக உயர்த்தப்படும் என்றும் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளார். இந்த அறிவிப்பை திமுக கூட்டணி கட்சிகள் பாராட்டி வரும் நிலையில், எதிர்கட்சியினர் விமர்சித்து வருகின்றனர்.

அதிமுக பொதுச் செயலாளரும், எதிர்க்கட்சித் தலைவருமான எடப்பாடி பழனிசாமி தனது சமூக வலைதள பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், “தேர்தல் தோல்வி பயம், பொம்மை முதல்வரை என்னவெல்லாம் செய்ய வைக்கிறது என்று பார்த்தீர்களா?

28 மாதங்களாக "1000 ரூபாய்" கொடுக்காமல் இழுத்து அடித்த ஸ்டாலின் அரசு, தற்போது மூன்று மாதத் தொகையோடு சேர்த்து "கோடைக்கால சிறப்புத் தொகை" கொடுக்கிறாராம். 2024, 2025 ஆண்டுகளில் நமக்கு கோடைக்காலமே வரவில்லையா?

சிறுமி முதல் மூதாட்டி வரை எந்தவொரு பெண்ணுக்கும் பாதுகாப்பு இல்லாத மாநிலமாக தமிழ்நாட்டை சீர்குலைத்துவிட்டு, இப்போது "தேர்தல் நேரத்து பணம்" வரவு வைக்கும் இந்த "Patchwork" வேலையை தமிழ்நாட்டுப் பெண்கள் நம்பி விடுவார்களா என்ன?

செப்டம்பர் 2023 முதல் இதுவரை உங்கள் அரசு கொடுத்த தொகை ரூ. 34,000 ஆனால், உங்கள் ஆட்சியால் ஒவ்வொரு குடும்பமும் இழந்த குறைந்தபட்சத் தொகையே "ரூ.3,50,000" இதை விடியா ஆட்சி என்று அதிமுக வீடு வீடாக சென்று அம்பலப்படுத்தி வருவதைக் கண்ட பயத்தில் வருவது தானே இந்த அறிவிப்பு?

இப்போது "மாதம் 2000 ரூபாய்" என்று நான் அளித்த அதிமுக தேர்தல் வாக்குறுதியைக் கண்டதும் , வருகின்ற 2026 சட்டமன்ற தேர்தல் பயத்தில், இந்த அறிவிப்பு வெளியில் வருகிறது பாருங்கள் மக்களே... யாரும், எந்தவொரு திட்டத்தையும், தடுக்காத போதிலும், நீங்களாக வந்து "ஐயையோ முடக்கப் பார்க்கிறார்கள்" என்று சொல்வதைப் பார்த்ததால் வேடிக்கையாக இருக்கிறது.

"அனைத்து குடும்ப அட்டைக்கும்" என்று வாய் கிழிய அளித்த வாக்குறுதியை 5 ஆண்டுகளாக நிறைவேற்றாமல், தகுதியானவர்களுக்கு மட்டும் என சொல்லி , 1 கோடி தமிழ்ப் பெண்களை நிராகரித்துள்ளீர்கள். தமிழ்நாட்டு மக்களின் பேராதரவுடன் இன்னும் மூன்று மாதங்களுக்குள் அமையவுள்ள அதிமுக ஆட்சியில், தமிழ்நாட்டுப் பெண்களுக்கு "குல விளக்குத் திட்டம்" முலம் அனைத்து குடும்பத் தலைவிக்கும் "மாதம் ரூ.2000" என்று நான் அளித்த வாக்குறுதியானது, அதிமுக ஆட்சி அமைந்தவுடன் அமல்படுத்தப்படும்” என கூறியுள்ளார்.

அதே போல் முன்னாள் ஆளுநர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன் வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் பதிவில், “திமுக அரசு பெண்களுக்கான தொலைநோக்கு திட்டம் எதுவும் இல்லாமல் தொல்லை நோக்கு திட்டத்தை தான் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறது" என திமுக அரசை விமர்சித்து பதிவிட்டுள்ளார்.

இதனிடையே மகளிர் உரிமைத்தொகை உயர்த்தப்பட்டுள்ளதற்கு காங்கிரஸ் எம்.பி ஜோதிமணி வரவேற்று பதிவிட்டுள்ளார். அவரது பதிவில், ”5000 ரூபாய் மகளிர் வங்கிக் கணக்கில் வரவு வைக்கப்பட்டிருப்பதும், எதிர்காலத்தில் மகளிர் உரிமைத் தொகை ரூபாய் 2000 ஆக உயர்த்தி வழங்கப்பட இருப்பதும் மகிழ்ச்சியான செய்திகள்” என கூறியுள்ளார்.

அதே போல் எம்.பி கார்த்தி சிதம்பரம் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், “இதனிடையே மகளிர் உரிமைத்தொகை உயர்த்தப்பட்டுள்ளதை முழு மனதுடன் வரவேற்கிறேன். இந்த அறிவிப்பு உள்ளூர் பொருளாதாரத்தை வளர்ப்பதற்கான சிறந்த வழியாகும்” என தெரிவித்துள்ளார்.

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

