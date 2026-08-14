சீப்பை ஒளித்து விட்டால் திருமணம் தடைபடுமா? - எஸ்.பி வேலுமணி, நத்தம் விஸ்வநாதன் குறித்து ஈபிஎஸ் கருத்து
நூறு நாள் ஆட்சியில் மக்களுக்கான புதிய திட்டம் எதுவும் இல்லை. எல்லாம் ரீல்ஸ் மற்றும் ரீல் விடும் ஆட்சியை தான் பார்க்க முடிகிறது என தவெக அரசை ஈபிஎஸ் விமர்சித்துள்ளார்.
Published : August 14, 2026 at 4:59 PM IST
தஞ்சாவூர்: தமிழக அரசை கண்டித்து நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்டத்தில் எஸ்.பி வேலுமணி, நத்தம் விஸ்வநாதன் பங்கேற்காதது தொடர்பான கேள்விக்கு, 'திருமணத்தில் சீப்பை எடுத்து ஒளித்து வைத்தால் திருமணம் தடைபடுமா?' என எடப்பாடி பழனிசாமி பதிலளித்துள்ளார்.
தமிழ்நாடு விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கும் வகையில், கர்நாடக அரசு காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே மேகதாதுவில் அணைக்கட்ட தீவிர முயற்சி மேற்கொண்டு வருவதைக் கண்டித்தும், தமிழகத்தில் புதிதாக பொறுப்பேற்றுள்ள தவெக அரசு தனது தேர்தல் வாக்குறுதியில் கூறியபடி விவசாயிகள் பயிர்க்கடனை முழுமையாக ரத்து செய்யாமல் சில விதிமுறைகள் விதித்துள்ளதை கண்டித்தும் அதிமுக சார்பில் தமிழகம் முழுவதும் இன்று கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
தஞ்சாவூரில் நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமை தாங்கினார். ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு பிறகு செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்தார். அவரிடம் செய்தியாளர்கள் பல்வேறு கேள்விகளை முன்வைத்தனர்.
தமிழ்நாட்டிலிருந்து ஒரு பிரதமர் வர வேண்டும் என ஆதவ் அர்ஜுனா கூறியது தொடர்பாக கேட்டதற்கு, “அவர் கனவு தான் காண முடியும்” என்றார்.
நூறு நாள் தவெக ஆட்சி எப்படி இருக்கிறது? என்று கேட்டதற்கு, “நூறு நாள் ஆட்சியில் மக்களுக்கான புதிய திட்டம் எதுவும் இல்லை. எல்லாம் ரீல்ஸ் மற்றும் ரீல் விடும் ஆட்சியை தான் பார்க்க முடிகிறது. ஒரு ஆட்சி பொறுப்பேற்றவுடன் முதல் நூறு நாளில் தான், அந்த ஆட்சியில் திட்டங்கள் எவ்வாறு வகுக்கப்படுகின்றன? அதனால் மக்களுக்கு கிடைக்கும் நன்மைகள் என்ன? என்பதை மக்கள் பார்ப்பார்கள்.
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ஆனால் தவெக ஆட்சி பொறுப்பேற்றதிலிருந்து விவசாயிகள், செவிலியர்கள், மருத்துவர்கள் என தொடர் போராட்டங்களை தான் பார்த்துக்கொண்டிருக்கிறோம். இந்த ஆட்சியில் மக்களுக்கான திட்டங்கள் எதையுமே பார்க்க முடியவில்லை. இது தான் தவெக ஆட்சியின் நிலை.
அதுமட்டுமல்லாமல், பட்ஜெட்டிலும், வேளாண் பட்ஜெட்டிலும் ஏற்கனவே உள்ள திட்டங்களுக்கு ‘வெற்றி’ என பெயர் மாற்றியதே இந்த ஆட்சியின் சாதனையாக பார்க்கமுடிகிறது” என்றார்.
எஸ்.பி.வேலுமணி, நத்தம் விஸ்வநாதன் ஆகியோர் இன்று நடைபெறும் அவர்களது பகுதி போராட்டத்தை புறக்கணித்தது தொடர்பாக கேட்டதற்கு, “திருமணத்தில் சீப்பை எடுத்து ஒளித்து வைத்துவிட்டால் திருமணம் தடைபட்டு விடுமா?” என்று கேள்வி எழுப்பினார்.
சொத்து வரி உயர்வு குறித்து கேட்டபோது, “இது தான் ஆரம்பம். இனிமேல் எந்தெந்த வரிகள் வரி உயரப்போகிறது என்பதை பொறுத்திருந்து பாருங்கள். இந்த அரசாங்கத்தில் பல பிரச்சனைகள் உள்ளன” என்று பதிலளித்தார்.