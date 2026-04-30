திருச்செந்தூர் முருகன் கோயிலில் எடப்பாடி பழனிசாமி மனைவி சாமி தரிசனம்

எடப்பாடி பழனிசாமி மனைவி கோயிலுக்கு வந்த நேரத்தில், சண்முக விலாச மண்டபத்திற்குள் செல்வதற்கான உள் கதவு சாவி இல்லாததால் சாமி தரிசனத்திற்காக எடப்பாடி பழனிசாமி மனைவி வெகுநேரம் காத்திருக்கும் சூழல் ஏற்பட்டது.

Published : April 30, 2026 at 11:43 AM IST

தூத்துக்குடி: திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலில் சாமி தரிசனம் செய்ய வருகை தந்த அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியின் மனைவி, அதிகாலையில் விஸ்வரூப தீபாராதனையில் கலந்துகொண்டு முருகனை வழிபட்டார்.

முருகனின் அறுபடை வீடுகளில் இரண்டாம் படை வீடாக விளங்குகிறது தூத்துக்குடி மாவட்டத்திலுள்ள திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோயில். இந்த கோயிலானது பிரசித்தி பெற்ற சுற்றுலாத்தலமாகவும் விளங்கி வரும் நிலையில், இங்கு தினம்தோறும் ஏராளமான பக்தர்கள் வருகைபுரிந்து சாமி தரிசனம் செய்து வருகின்றனர்.

குறிப்பாக, திருவிழா சமயங்கள் மற்றும் விடுமுறை நாட்களில் இங்கு பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் வருகை தந்து, சிறப்பு பூஜைகளில் கலந்துகொண்டு சாமி தரிசனம் செய்கின்றனர்.

தற்போது தமிழகத்தில் சட்டமன்றத் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு நிறைவடைந்துள்ள நிலையில், வாக்கு எண்ணிக்கையானது மே 4ஆம் தேதி நடைபெறவிருக்கிறது. இந்நிலையில் தேர்தலில் தனது கணவர் வெற்றிபெற வேண்டும் என வேண்டுதலுடன், முன்னாள் முதலமைச்சரும், அதிமுக பொதுச்செயலாளருமான எடப்பாடி பழனிசாமியின் மனைவி திருச்செந்தூர் முருகன் கோயிலில் அதிகாலை நடைபெறுகிற விஸ்வரூப தீபாராதனையை காண வருகை புரிந்திருந்தார்.

ஆனால் அவர் கோயிலுக்கு வந்த நேரத்தில் சண்முக விலாச மண்டபத்திற்குள் செல்வதற்கான உள் கதவின் சாவி இல்லாமல் திறக்கப்படாததால், பொதுமக்களோடு ஒன்றாக நின்று வெகுநேரமாக சாமி தரிசனத்திற்காக காத்திருந்தார். தீபாரதனை தொடங்குவதற்கு முன்பே தனது கண்களை மூடியபடி, முருகனை நினைத்து ஸ்லோகங்களை ஜெபித்தபடி, பக்தி பரவசத்தில் தியானத்தில் ஈடுபட்டிருந்தார்.

அதனைத் தொடர்ந்து, கோயில் கதவு திறக்கப்பட்டதும் மற்ற பக்தர்களுடன் இணைந்து உள்ளே சென்று, விஸ்வரூப தீபாராதனையை கண்டு மெய் மறந்து முருகனை தரிசனம் செய்தார்.

தேர்தல் முடிவுகள் இன்னும் ஒரு சில நாட்களில் வெளியாகவுள்ள நிலையில் பெரும்பாலான கட்சித் தலைவர்கள் கோயில்கள் மற்றும் ஆலயங்களுக்குச் சென்று இறைவனிடம் பிரார்த்தனை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். கடந்த ஒரு சில நாட்களாக முதன்முறை தேர்தல் களம் கண்டுள்ள தவெக தலைவர் விஜய், கோயில்களுக்குச் சென்று பிரார்த்தனை செய்து வருகிறார்.

அவர் கடந்த 28ஆம் தேதி திருச்செந்தூர் முருகன் கோயிலுக்கு அதிகாலையே சென்று சாமி தரிசனம் செய்ததோடு, எதிரிகளை அழிக்கும் ‘சத்ரு சம்ஹார யாகம்’ என்ற விசேஷ யாகத்தையும் நடத்தினார். அதனைத் தொடர்ந்து நேற்று (ஏப்ரல் 29) சீரடி சாய்பாபா கோயிலுக்கும் சென்று சாமி தரிசனம் செய்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

