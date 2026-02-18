சினிமாவில் நடித்துவிட்டு எம்ஜிஆர் ஆகிவிடலாம் என கனவு காண்கிறார்கள்: விஜய்யை மறைமுகமாக சீண்டிய இபிஎஸ்
திமுகவை வீழ்த்தி முதல் தேர்தலிலேயே ஆட்சியைப் பிடித்தவர் எம்ஜிஆர். அவர் உயிரோடு இருக்கும் வரை திமுகவால் வெற்றி பெறவே முடியவில்லை என்று ஈபிஎஸ் கூறினார்.
Published : February 18, 2026 at 7:55 AM IST
சென்னை: எம்ஜிஆர் சினிமாவில் உச்சத்தில் இருந்தபோது அரசியலுக்கு வந்தவர் என்றும், ஆனால் இன்று யார் யாரோ சினிமாவில் நடித்துவிட்டு எம்ஜிஆர் ஆகிவிடலாம் என கனவு காண்கிறார்கள் என்று அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி கூறினார்.
1975 ஆம் ஆண்டு வெளியான எம்ஜிஆரின் ‘இதயக்கனி’ திரைப்படம் ரீ ரிலீஸ் செய்யப்பட்டு, அப்படத்தின் 225வது நாள் வெற்றிவிழா கொண்டாட்டம் சென்னை எழும்பூரில் உள்ள ஆல்பர்ட் திரையரங்கில் நடைபெற்றது. இவ்விழாவில் கலந்துகொண்ட அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி பொதுமக்களுடன் அமர்ந்து திரைப்படத்தை பார்த்து மகிழ்ந்தார். அவருடன் முன்னாள் அமைச்சர்கள் கே. பி முனுசாமி, எஸ்.பி வேலுமணி, விஜயபாஸ்கர் உள்ளிட்ட பலர் திரைப்படத்தை பார்த்தனர்.
பின்னர் மேடையில் பேசிய எடப்பாடி பழனிச்சாமி, “சத்யா மூவிஸ் தயாரிப்பில் உருவான எம்ஜிஆரின் ‘இதயக்கனி’ திரைப்படம் தமிழகத்தில் 225 நாட்கள் திரையிடப்பட்டுள்ளது. இந்த வெற்றி விழாவில் நானும் ஒரு எம்ஜிஆர் ரசிகன் என்பதை தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். நான் திரையரங்குக்கு வந்து 25 ஆண்டுகள் ஆகின்றன. மறைந்த பிறகும் மக்கள் மனதில் எங்கள் எம்ஜிஆர் வாழ்ந்துகொண்டிருக்கிறார். சினிமாவிலும் சரி, அரசியலிலும் சரி அவரைபோல யாராலும் நிலைத்திருக்க முடியாது.
எம்ஜிஆர் பெயரை சொல்கிறவர்கள் எல்லாம் எம்ஜிஆராக முடியாது. எம்ஜிஆர் ஒருவரே எம்ஜிஆர். அண்ணாவின் இதயத்தில் எம்ஜிஆர் இருப்பது போன்று ‘இதயக்கனி’ என்று டைட்டில் போடப்பட்டது. அப்போது சினிமா தியேட்டரில் அனைத்து மக்களும் கைதட்டி பாராட்டினார்கள். அதே நெகழ்ச்சி இன்று எனக்கும் ரசிகர்களுக்கும் கிடைத்துள்ளது.
அண்ணா தலைமையில் ஆட்சியை பிடிப்பதற்கு முக்கிய காரணமாக இருந்தவர் எம்ஜிஆர். அவருக்கு பிறகு கருணாநிதி முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்று 2 முறை ஆட்சி அமைக்கவும் காரணமாக இருந்தவர் எம்ஜிஆர் தான். ஆனால் அப்போதைய முதலமைச்சர் கருணாநிதியிடம் கணக்கு கேட்ட காரணத்திற்காக, ஏற்றிவிட்ட ஏணியை எட்டி உதைக்கும் வகையில், கட்சியிலிருந்து எம்ஜிஆர் வெளியேற்றப்பட்டார். அன்று ஊழல் ஆட்சியை எதிர்த்து எம்ஜிஆர் அதிமுகவை தொடங்கினார்.
திமுகவை வீழ்த்தி முதல் தேர்தலிலேயே ஆட்சியை பிடித்தவர் நம் எம்ஜிஆர். அவர் உயிரோடு இருக்கும் வரை திமுகவால் வெற்றிபெறவே முடியவில்லை.
இதயக்கனி மட்டுமல்ல; நாடோடி, மன்னன், ஆயிரத்தில் ஒருவன், உலகம் சுற்றும் வாலிபன் போன்ற படங்களை ரீரிலீஸ் செய்தாலும் பிளாக்பஸ்டர் ஹிட் அடிக்கும். சினிமாவில் அரசியலை புகுத்தி வெற்றி கண்ட ஒரே தலைவர் எம்ஜிஆர். சூப்பர் ஸ்டாராக திகழ்ந்த எம்ஜிஆர், சினிமாவில் உச்சத்தில் இருந்தபோது அரசியலுக்கு வந்தவர். ஆனால் இன்று யார் யாரோ சினிமாவில் நடித்துவிட்டு எம்ஜிஆர் போல் கனவு காண்கிறார்கள். அது ஒருபோதும் நடக்காது” என்று பேசினார்.