எடப்பாடி தொகுதியில் வெற்றி யாருக்கு?- இன்னும் சற்று நேரத்தில் வாக்கு எண்ணிக்கை

தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் 2026: எடப்பாடி தொகுதியில் முன்னாள் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி, திமுக-காசி, நாதக- பிரியதர்சினி, தவெக பிரேம் குமார் உள்ளிட்டோர் களத்தில் உள்ளனர்.

எடப்பாடி தொகுதிக்கான வாக்கு எண்ணும் மையம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : May 4, 2026 at 3:34 AM IST

எடப்பாடி (சேலம்): சேலம் மாவட்டத்தில் உள்ள நட்சத்திர தொகுதியான எடப்பாடி சட்டமன்றத் தொகுதியில் வாக்கு எண்ணிக்கை இன்னும் சற்று நேரத்தில் தொடங்கவுள்ளது.

சேலம் மாவட்டத்தில் சேலம் தெற்கு, சேலம் வடக்கு, எடப்பாடி என மொத்தம் 11 சட்டமன்றத் தொகுதிகள் உள்ள நிலையில், நட்சத்திர தொகுதியில் யார் வெற்றி பெறுவார்கள் என வாக்காளர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

தொகுதியின் சிறப்புகள்

சேலம் மாவட்டத்தின் புறநகர் பகுதியில் அமைந்துள்ளது எடப்பாடி சட்டமன்றத் தொகுதி. குட்டி கேரளா என்றழைக்கப்படும் இயற்கை எழில்மிகு காவிரி ஆற்றின் கரையில் அமைந்துள்ள பூலாம்பட்டி, இத்தொகுதிக்குட்பட்டவையாகும்.அதேபோல் இத்தொகுதிக்குட்பட்ட வனவாசி, ஜலகண்டாபுரம் பகுதிகளில் அதிகளவு நெசவாளர்கள் உள்ளனர். இங்கு அதிகளவில் ஜவுளிக்கடைகளும் உள்ளது. அதேபோல் விவசாயமும் இந்த தொகுதியில் பிரதானமாக உள்ளது.

வாக்குப்பதிவு விவரங்கள்

ஏப்ரல் 23- ஆம் தேதி நடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் எடப்பாடி தொகுதியின் வாக்காளர்கள் ஆர்வத்துடன் வாக்குச்சாவடிக்கு வந்து வாக்களித்துச் சென்றனர். இத்தொகுதியில் 1,38,709 ஆண் வாக்காளர்களும், 1,35,316 பெண் வாக்காளர்களும், 29 மூன்றாம் பாலினத்தவர்களும் என மொத்தம் 2,74,054 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். எடப்பாடி தொகுதியில் மட்டும் சுமார் 92.08% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளது. கடந்த 2021- ஆம் ஆண்டு நடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் 86.32% வாக்குகள் பதிவானது. இந்த முறை 5.76% வாக்குகள் கூடுதலாகப் பதிவாகியுள்ளது.

வேட்பாளர்கள் விவரங்கள்

நட்சத்திர தொகுதியான எடப்பாடி தொகுதியில் அதிமுக பொதுச்செயலாளரும், முன்னாள் முதலமைச்சருமான எடப்பாடி பழனிசாமி தொடர்ந்து நான்காவது முறையாக மீண்டும் களம் காண்கிறார். அதேபோல் திமுக சார்பில் காசி, நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் பிரியதர்சினி, தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் ஆதரவுப் பெற்ற சுயேச்சை வேட்பாளர் பிரேம் குமார் உள்பட 16 பேர் களத்தில் உள்ளனர்.

கடந்த தேர்தல்களின் புள்ளி விவரங்கள்

கடந்த 1951- ஆம் ஆண்டு முதல் 2021- ஆம் ஆண்டு வரை நடந்த 14 சட்டமன்றத் தேர்தல்களில் 7 முறை அதிமுகவும், 3 முறை பாமகவும், 2 முறை திமுகவும், ஒரே முறை காங்கிரஸ் கட்சியும் வென்றுள்ளன. 1989, 1991, 2011, 2016, 2021 ஆகிய ஆண்டுகளில் நடந்த தேர்தல்களில் அதிமுக பொதுச்செயலாளரும், முன்னாள் முதலமைச்சருமான எடப்பாடி பழனிசாமி வெற்றி பெற்றுள்ளார்.

கடந்த 2016- ஆம் ஆண்டு நடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் தன்னை எதிர்த்து பாமக சார்பில் போட்டியிட்ட அண்ணாதுரையை 42,022 வாக்குகள் வித்தியாசத்திலும், 2021- ஆம் ஆண்டு நடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுக சார்பில் போட்டியிட்ட சம்பத்குமாரை 69,352 வாக்குகள் வித்தியாசத்திலும் வீழ்த்தி எடப்பாடி பழனிசாமி அபார வெற்றி பெற்று அசத்தினார்.

எடப்பாடி சட்டமன்றத் தொகுதி- ஒரு பார்வை

தேர்தல் வெற்றி பெற்றவர்கள் கட்சி
2016எடப்பாடி பழனிசாமிஅதிமுக
2021எடப்பாடி பழனிசாமிஅதிமுக

