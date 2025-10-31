சட்டவிரோத மணல் கடத்தலால் ரூ.4,730 கோடி வருமானம்: உயர் நீதிமன்றத்தில் அமலாக்கத் துறை பகீர் தகவல்
உ.பி., பீகார் மாநிலங்களில் தமிழகத்தைவிட 4 மடங்கு அதிகமாக மணல் கொள்ளை வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. ஆனால், அவற்றின் மீது எந்த நடவடிக்கையும் அமலாக்கத் துறை எடுக்கவில்லை என தமிழக அரசின் வழக்கறிஞர் வாதிட்டார்.
Published : October 31, 2025 at 6:14 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் சட்டவிரோத மணல் கடத்தலால் 4,730 கோடி ரூபாய் வருமானம் ஈட்டப்பட்டுள்ளதாக சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் அமலாக்கத் துறை தெரிவித்துள்ளது.
மணல் கொள்ளைக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுத்த தூத்துக்குடி மாவட்டம், கோவில்பத்து கிராம நிர்வாக அலுவலர் லூர்து பிரான்சிஸ், மணல் கொள்ளையர்களால் கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 25ம் தேதி படுகொலை செய்யப்பட்டார்.
இதுதொடர்பாக ஒருபுறம் போலீசார் விசாரணை நடத்தி, குற்றவாளிகளை கைது செய்த நிலையில், இந்த விவகாரத்தில் சட்டவிரோத பணப்பரிமாற்ற தடைச் சட்டத்தின்கீழ் அமலாக்கத் துறை தனியாக வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தியது. இதில் கிடைத்த ஆதாரங்களின் அடிப்படையில், வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை செய்யக் கோரி தமிழக டிஜிபிக்கு, கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு அமலாக்கத் துறை கடிதங்கள் அனுப்பியிருந்தது.
ஆனால், அதன் மீது எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படாததால், அமலாக்கத்துறை சார்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்யப்பட்டது. அந்த மனுவில், "28 மணல் குவாரிகளில் அனுமதியை மீறி 987 ஹெக்டர் பரப்புக்கு சட்டவிரோதமாக மணல் அள்ளப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறு சட்டவிரோதமாக அள்ளப்பட்டு கடத்தப்பட்ட ஆற்று மணலின் மொத்த மதிப்பு ரூ. 4,730 கோடி ஆகும். ஆனால், அரசாங்கத்துக்கு ரூ. 36 கோடியே 45 லட்சம் மட்டுமே வருமானம் கிடைத்துள்ளது.
சட்டவிரோத மணல் குவாரி மூலம் கிடைத்த தொகையை, யாருக்கும் தெரியாமல் பரிமாற்றம் செய்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டதால், 15 நிறுவனங்களின் 130 கோடி ரூபாய் மதப்பிலான வங்கிக் கணக்குகள் தற்காலிகமாக முடக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால், இந்த வங்கிக்கணக்கு முடக்கத்தை சென்னை உயர் நீதிமன்றம் ரத்து செய்ததோடு, போலீசாரே இதுதொடர்பாக வழக்கு பதியாததால், அமலாக்கத் துறை எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கக் கூடாது என உத்தரவிட்டது.
எனவே, அமலாக்கத்துறை அனுப்பிய அனுப்பிய தகவல்களின் அடிப்படையில், காவல்துறை வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொள்ள தமிழக டிஜிபிக்கு நீதிமமன்றம் உத்தரவிட வேண்டும். அதேபோல, அமலாக்கத் துறை விசாரணைக்கு ஒத்துழைப்பு வழங்கவும் தமிழக டிஜிபிக்கு உத்தரவிடவேண்டும் என தனது மனுவில் அமலாக்கத்துறை கோரியிருந்தது.
இந்த மனுவானது, தலைமை நீதிபதி எம்.எம். ஸ்ரீவஸ்தவா மற்றும் நீதிபதி ஜி.அருள்முருகன் முன்பு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, ஒரு விசாரணை அமைப்பான அமலாக்கத்துறை, மற்றொரு விசாரணை அமைப்பான மாநில காவல் துறைக்கு உத்தரவிட கோரி எப்படி வழக்கு தொடர முடியும்? என நீதிபதிகள் கேள்வி எழுப்பினர்.
இதற்கு பதிலளித்த அமலாக்கத்துறை தரப்பு வழக்கறிஞர் ரமேஷ், "மிகவும் ரகசியமான முறையில் இந்த தகவல்களை போலீசாருக்கு அனுப்பி, வழக்கு பதிவு செய்யுமாறு அமலாக்கத்துறை கேட்டுக்கொண்டது. இப்படியொரு கோரிக்கையுடன் வழக்கு தொடர அமலாக்கத்துறைக்கு சட்டவிரோத பண பரிமாற்ற தடை சட்டத்தில் அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது" என வாதிட்டார்.
அப்போது குறுக்கிட்ட தமிழக அரசின் தலைமை வழக்கறிஞர் பி எஸ் ராமன், "தகவல்களை அனுப்பி வழக்குப்பதிவு செய்ய வேண்டும் எனக் கூறியதும், அதை ஏற்றுக்கொள்ள மாநில காவல்துறை ஒன்றும் போஸ்ட் மாஸ்டர் அல்ல. உத்தரப் பிரதேசம், பீகார், குஜராத் போன்ற மாநிலங்களில் தமிழகத்தை விட நான்கு மடங்கு அதிகமாக மணல் கொள்ளை வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. ஆனால் அந்த வழக்குகள் மீது எந்த நடவடிக்கையும் அமலாக்கத் துறை எடுக்கவில்லை. ஆனால், தமிழ்நாடு மட்டுமே அமலாக்கத் துறையின் கண்களுக்கு தெரிகிறது" எனக் கூறினார்.
இதற்கு பதிலளித்த அமலாக்கத் துறை, பொதுநலன் கருதியே இந்த மனுவை தாக்கல் செய்துள்ளோம் எனக் கூறியது. அதற்கு, "அதே பொதுநலனை சுட்டிக்காட்டி, குஜராத் நீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு வழக்கு தொடர முடியுமா?" என்று தமிழக அரசின் தலைமை வழக்கறிஞர் கேள்வி எழுப்பினார்.
இருதரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதிகள், அமலாக்கத் துறையின் இந்த மனுவுக்கு மூன்று வாரங்களில் பதிலளிக்குமாறு தமிழக அரசுக்கு உத்தரவிட்டு, வழக்கு விசாரணையை ஒத்திவைத்தனர்.