ரூ.100 கோடி மோசடி வழக்கு: குற்றப்பிரிவு போலீசை தொடர்ந்து களத்தில் இறங்கிய அமலாக்கத்துறை
முதற்கட்டமாக, பி.டி. அரசகுமார் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினருக்கு தொடர்புடைய 20 வங்கி கணக்குகளில் நடைபெற்ற பணப் பரிவர்த்தனைகள் குறித்து அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து வருவதாக தெரிகிறது.
Published : October 1, 2026 at 5:39 PM IST
சென்னை: தனியார் பள்ளிகளுக்கு அங்கீகாரம் வழங்குவது தொடர்பாக ரூ.100 கோடி மோசடி நடைபெற்றதாக தொடரப்பட்ட வழக்கில் அமலாக்கத்துறை (Enforcement Directorate) தனியாக வழக்குப் பதிவு செய்து தனது விசாரணையை தொடங்கியுள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் உள்ள தனியார் பள்ளிகளுக்கு உரிய அனுமதியையும், அங்கீகாரத்தையும் பெற்றுத் தருவதாகக் கூறி, 177 பள்ளிகளிடம் இருந்து பணம் பெற்று சுமார் ரூ.100 கோடி வரை மோசடி நடைபெற்றதாக புகார் எழுந்தது. இதுதொடர்பாக சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
இதில், தமிழ்நாடு தனியார் பள்ளிகள் சங்கத் தலைவரும், திமுக பிரமுகருமான பி.டி.அரசகுமார், முத்துக்குமார் உள்ளிட்ட 3 பேரை போலீசார் கைது செய்தனர். அவர்களிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையின் அடிப்படையில், முன்னாள் பள்ளிக்கல்வித் துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி உள்ளிட்ட சிலர் மீது சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீஸார் வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளனர். அன்பில் மகேஸிடம் இந்த விவகாரம் தொடர்பாக கடந்த மாதம் பல மணிநேரம் விசாரணை நடைபெற்றது.
இதனிடையே, அன்பில் மகேஸ் உள்ளிட்டோருக்கு சொந்தமான இடங்களில் போலீசார் சோதனை மேற்கொண்டு முக்கிய ஆவணங்களை கைப்பற்றியதாக கூறப்படுகிறது. இந்நிலையில், இந்த வழக்கில் சட்டவிரோத பணப் பரிவர்த்தனை நடைபெற்றிருக்கலாம் என போலீசார் சந்தேகித்ததால், இதுதொடர்பாக அமலாக்கத் துறைக்கு தகவல் தெரிவித்தனர்.
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இதன் பேரில், தற்போது அமலாக்கத் துறை தனியே வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணையை தொடங்கியுள்ளது. இதுதொடர்பான ஆவணங்களையும் போலீசாரிடம் இருந்தும் அமலாக்கத் துறை பெற்றுக் கொண்டது. இதையடுத்து, பி.டி. அரசகுமார் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினருக்கு தொடர்புடைய 20 வங்கி கணக்குகள், முத்துக்குமாருடன் தொடர்புடைய 29 வங்கி கணக்குகள் ஆகியவற்றில் நடைபெற்ற பணப் பரிவர்த்தனைகள் குறித்து அமலாக்கத் துறை அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து வருவதாக தெரிகிறது.
குறிப்பாக, பள்ளிகளிடம் இருந்து பெறப்பட்டதாகக் கூறப்படும் பணம், எந்தெந்த வங்கி கணக்குகளுக்கு மாற்றப்பட்டது; அந்த பணம் பின்னர் எவ்வாறு பரிமாற்றம் செய்யப்பட்டது; அவை வேறு சொத்துகள் அல்லது நிறுவனங்களில் முதலீடு செய்யப்பட்டனவா என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு கோணங்களில் அமலாக்கத்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
இதில் போதிய ஆதாரங்கள் கிடைக்கும் பட்சத்தில், முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி, பி.டி. அரசகுமார், முத்துக்குமார் ஆகியோருடன் தொடர்புடைய இடங்களில் நேரடியாக சோதனை நடத்த அமலாக்கத்துறை திட்டமிட்டுள்ளதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீஸாரின் விசாரணையை தொடர்ந்து, தற்போது அமலாக்கத் துறையும் விசாரணையில் இறங்கியுள்ளதால், தனியார் பள்ளி அங்கீகாரம் தொடர்பான வழக்கு, அடுத்தக் கட்டத்தை நோக்கி நகர்ந்துள்ளது.