நகராட்சி நிர்வாகத் துறையில் ரூ.365 கோடி லஞ்சம் - நடவடிக்கை எடுக்காதது ஏன்? டிஜிபிக்கு பறந்த அமலாக்கத்துறை கடிதம்
தேர்வர்களின் விவரங்களை இடைத்தரகர்கள் பகிர்ந்த பிறகு, ஹவாலா பரிமாற்றத்திற்காக பயன்படுத்தப்பட்ட 10 ரூபாய் நோட்டுகளின் படங்களை வாட்ஸ் ஆப்பில் பரிமாறப்பட்டதாகவும் அமலாக்கத்துறை தெரிவித்தது.
Published : January 21, 2026 at 10:48 AM IST
சென்னை: நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறையில் பணியிட மாற்றத்திற்காக ரூ.365 கோடி லஞ்சம் பெறப்பட்டுள்ளதாகவும், இதுதொடர்பான ஆதாரங்களை அனுப்பியும் வழக்கு பதிவு செய்யாதது கடுமையான குற்றம் எனவும் தமிழக டிஜிபிக்கு அமலாக்கத்துறை கடிதம் அனுப்பியுள்ளது.
தமிழ்நாடு நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறையில் கடந்த 2 ஆண்டுகளில் நடைபெற்ற நியமனங்கள் மற்றும் பணியிட மாற்றங்களில் பெருமளவிலான லஞ்சம் கைமாறியதாக அமலாக்கத்துறை அண்மையில் அதிர்ச்சி தகவலை வெளியிட்டது.
இதுதொடர்பாக தமிழ்நாடு காவல்துறை தலைமை இயக்குநருக்கு (டிஜிபி) அமலாக்கத்துறை ஏற்கனவே 232 பக்க கடிதத்தை அனுப்பியது. அதில், நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறையில் மொத்தமுள்ள 2,538 பணியிடங்களுக்கான நியமனங்களில் லஞ்சம் பெற்றதாகவும், தேர்வு முறையை மோசடி செய்ததாகவும் தெரிவித்திருந்தது.
பொறியாளர், இளநிலை பொறியாளர், நகர திட்ட அதிகாரி, சுகாதார ஆய்வாளர் உள்ளிட்ட சுமார் 150 முக்கிய பதவிகளுக்கான தேர்வுகளில் அரசியல் பின்புலம் கொண்ட நபர்கள் மூலமாக லஞ்சம் வசூலிக்கப்பட்டதாகவும், பணியில் சேர விரும்பியவர்கள் ரூ.25 லட்சம் முதல் ரூ.35 லட்சம் வரை லஞ்சம் கொடுத்து தேர்வில் வெற்றி பெற்றதாகவும் அமலாக்கத்துறை நேரடியாக குற்றம்சாட்டியது.
மேலும், 2024 ஜூன் மாதத்தில் எழுத்துத் தேர்வு நடத்தப்பட்டு, 2025 பிப்ரவரி 17 அன்று முடிவுகள் வெளியிடப்பட்டதாகவும், ஆனால் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும் முன்பே சில முக்கிய நபர்களின் கைப்பேசிகளில் இருந்து தேர்வில் வெற்றி பெற்றவர்களின் விவரங்கள், பரிந்துரை செய்யப்பட்ட பட்டியல்கள் மற்றும் ஆலோசனை அழைப்புக் கடிதங்கள் மீட்கப்பட்டதாகவும் அமலாக்கத்துறை குறிப்பிட்டிருந்தது.
இடைத்தரகர்கள் தேர்வர்களின் விவரங்களை பகிர்ந்த பிறகு, ஹவாலா பரிமாற்றத்திற்காக பயன்படுத்தப்பட்ட ரூ.10 நோட்டுகளின் படங்களை வாட்ஸ்ஆப்பில் பரிமாறிக் கொண்டதாகவும் அமலாக்கதுறை தெரிவித்தது. மேலும், அனைத்து ஆதாரங்களையும் உள்ளடக்கிய 232 பக்க ஆவணங்கள், தமிழ்நாடு காவல்துறை இயக்குநருக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளதாகவும் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
இதனிடையே, தற்போது நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறையில் அதிகாரிகள் மற்றும் பொறியாளர்களின் பணியிட மாற்றத்திற்காக ரூ.365 கோடி 87 லட்சம் லஞ்சம் கைமாறியுள்ளதாகவும் அமலாக்கத்துறை குற்றம்சாட்டியுள்ளது. இதுதொடர்பாக தமிழக டிஜிபிக்கு ஜனவரி 14 ஆம் தேதி அனுப்பப்பட்ட மூன்றாவது கடிதத்தில், கடந்த ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் நடந்த சோதனைகளில் கிடைத்த ஆவணங்களின் அடிப்படையில் இந்த தகவல் கிடைத்துள்ளதாக அமலாக்கத்துறை குறிப்பிட்டுள்ளது.
நகராட்சி நிர்வாகத் துறையில், பல அதிகாரிகளிடம் ரூ.7 லட்சம் முதல் ரூ.1 கோடி வரை லஞ்சம் பெற்றுக்கொண்டு பணியிட மாற்றம் செய்ததாகவும், அதற்கான டிஜிட்டல் ஆதாரங்கள் கடிதத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அமலாக்கத்துறை காவல்துறை இயக்குநருக்கு அனுப்பிய கடிதத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது.
|இதையும் படிங்க: கூவம் ஆற்றில் 50க்கும் மேற்பட்ட கற்சிலைகள் கண்டெடுப்பு; வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் விசாரணை
மேலும், வழங்கப்பட்ட ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்யத் தவறுவது, குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களுக்கு உதவுவதற்குச் சமம் எனவும், பணமோசடி தடுப்புச் சட்டம் PMLA பிரிவு 3 மிகவும் கடுமையானது என்றும் அமலாக்கத்துறை குறிப்பிட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
ஏற்கனவே நகராட்சி மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறையில் பணி நியமனங்கள், பணி ஒப்பந்தங்களில் பெரும் ஊழல் நடைபெற்ற இருப்பதாக அமலாக்கத்துறை குறிப்பிட்டு வந்த நிலையில் தற்போது பணியிட மாற்றங்களுக்கும் லஞ்சம் பெறப்பட்டிருப்பதாக கடிதம் எழுதப்பட்டிருப்பது பெரும் பரபரப்பு ஏற்படுத்தி உள்ளது.