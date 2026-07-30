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கோவை கார் குண்டுவெடிப்பு சம்பவம்: கைது செய்யப்பட்ட 5 பேர் வீட்டில் 'ரெய்டு'

கோவை கார் குண்டுவெடிப்பு சம்பவத்திற்கு நிதி வசூல் செய்யப்பட்டது தொடர்பாக இந்த விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருவதாக அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அமலாக்கத்துறை சோதனை
அமலாக்கத்துறை சோதனை நடைபெற்ற வீடு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 30, 2026 at 2:38 PM IST

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கோயம்புத்தூர்: கோவை கார் குண்டுவெடிப்பு சம்பவத்தில் கைது செய்யப்பட்டுள்ள 5 பேரின் இல்லங்களில், அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் இன்று சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

கோயம்புத்தூர் உக்கடம் கோட்டை ஈஸ்வரன் கோயில் முன்பு கடந்த 2022 அக்டோபர் 23 ஆம் தேதியன்று நடந்த கார் குண்டுவெடிப்பில், அக்காரை ஓட்டி வந்த ஜமேஷா முபின் (28) என்பவர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார்.

தமிழ்நாடு முழுவதும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்திய சம்பவம் தொடர்பாக, 11 பேர் கைது செய்யப்பட்ட சூழலில், இந்த வழக்கை தேசிய புலனாய்வு முகமை (என்.ஐ.ஏ) விசாரித்து வருகிறது.

மேலும், கைது செய்யப்பட்ட நபர்களிடமிருந்து தடை செய்யப்பட்ட இயக்கங்களுக்கு ஆதரவான ஆவணங்கள், முக்கிய ஆதாரங்கள், லேப்டாப் உள்ளிட்டவை கைப்பற்றப்பட்டதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டது.

இதற்கிடையே, 13-வது நபராக முகமது இதிரீஸ் என்பவரை என்.ஐ.ஏ போலீசார் கைது செய்தனர். இதன்மூலம், குண்டு வெடிப்பு சம்பவத்தின் போது உயிரிழந்த நபருடன் சேர்த்து 13 நபர்கள் மீது குற்றம் சாட்டப்பட்டது.

தொடர்ந்து போலீசார் நடத்திய விசாரணையில், கைது செய்யப்பட்ட 13 பேரில் ஒருவரான முகமது இஸ்மாயில் என்ற நபர், கோவை கார் குண்டுவெடிப்புக்கு முன்பாக கேரளம் மாநிலம் சென்று சிறையில் இருந்த முகமது அசாருதீன் என்பவரை சந்தித்து வந்தது தெரியவந்துள்ளது.

அதாவது, அசாருதீன் என்பவர் கடந்த 2019 ஆம் ஆண்டு சுமார் 200-க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்த இலங்கை தேவாலய குண்டு வெடிப்பில், முக்கிய குற்றவாளி ஒருவருடன் சமூக வலைத்தளம் மூலம் தொடர்பில் இருந்ததாக தேசிய புலனாய்வு முகமையால் கைது செய்யப்பட்டவர். தொடர்ந்து, அவர் கேரளம் மாநிலத்தில் உள்ள திருச்சூர் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.

இந்நிலையில், கோவை குண்டு வெடிப்பு வழக்கில் 14-வது நபராக திருச்சூர் சிறையில் உள்ள முகமது அசாருதீனை என்.ஐ.ஏ. போலீசார் கைது செய்தனர்.

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தற்போது, கோவை கார் குண்டு வெடிப்பு சம்பவத்தில் தொடர்புடையதாக கைது செய்யப்பட்டுள்ள பெரோஸ், நவாஸ், அப்பாஸ், யூசுப் மற்றும் கேரள சிறையில் இருந்தபடி இவர்களுக்கு அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கியதாக கைது செய்யப்பட்ட அசாருதீன் இல்லத்திலும் இன்று அமலாக்கத்துறை சோதனை நடத்தப்பட்டு வருகிறது.

இந்த சோதனையானது இன்று காலை 8 மணி முதல் கைது செய்யப்பட்ட ஐந்து பேரின் இல்லங்களிலும் தீவிரமாக நடந்து வருகிறது. கேரளாவில் இருந்து வந்துள்ள அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் ஐந்து குழுக்களாக பிரிந்து சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

கோவை கார் குண்டுவெடிப்பு சம்பவத்திற்கு நிதி வசூல் செய்யப்பட்டதா என்பது தொடர்பாக இந்த விசாரணையானது நடத்தப்பட்டு வருவதாக அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

கோவை கார் குண்டுவெடிப்பு சம்பவம்
COIMBATORE CAR BLAST
அமலாக்கத்துறை சோதனை
ENFORCEMENT DIRECTORATE RAID
ED RAID

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