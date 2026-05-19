வங்கியில் ரூ.300 கோடி செய்த மோசடி வழக்கு: சென்னையில் அமலாக்கத்துறை அதிரடி சோதனை
கடன் வாங்குவதற்காக தனியார் நிறுவனம் சமர்ப்பித்த ஆவணங்களில் பல போலியானவை என்பது தெரிய வந்துள்ளது.
Published : May 19, 2026 at 6:32 PM IST
சென்னை: எஸ்பிஐ வங்கியில் போலி ஆவணங்கள் மூலம் கடன் பெற்று ரூ. 300 கோடி மோசடி செய்ததாக தொடரப்பட்ட வழக்கு தொடர்பாக, சென்னையில் 8-க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் அமலாக்கத்துறையினர் சோதனை நடத்தி வருகின்றனர்.
திருவள்ளூர் மாவட்டம் கும்மிடிப்பூண்டியில் பிரபல தனியார் நிறுவனம் ஒன்று செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த நிறுவனம் கடந்த 2008 முதல் 2014 ஆம் ஆண்டு வரை எஸ்பிஐ வங்கியில் பல்வேறு தவணைகளாக பல கோடி ரூபாய் கடன் வாங்கியது. ஆனால், வாங்கிய கடனை அந்த நிறுவனம் திருப்பி செலுத்தாமல், ஏமாற்றி வந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
இதற்கிடையே, கடன் வாங்குவதற்காக அந்த நிறுவனம் சமர்ப்பித்த ஆவணங்களில் பல போலியானவை என்பது தெரிய வந்தது. அதனால் அதிர்ச்சியடைந்த எஸ்பிஐ வங்கி ஊழியர்கள், உடனையாக சிபிஐயில் புகார் அளித்தனர். அதனடிப்படையில், அந்த தனியார் நிறுவனம் மீது வழக்குப் பதிவு செய்த சிபிஐ விசாரித்து வருகிறது.
இந்த நிலையில், மோசடி செய்த பணத்தில் சட்டவிரோத பணப்பரிமாற்றம் நிகழ்ந்திருப்பதை கண்டறிந்த அமலாக்கத்துறை, இன்று (மே 19) காலையிலேயே அதிரடியாக சோதனையில் களமிறங்கியது. அதன்படி, சென்னையில் 5-க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் சோதனை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
குறிப்பாக, சென்னை அண்ணா நகரில் உள்ள அடுக்குமாடிக் குடியிருப்பில் வசிக்கும் இருவரது வீட்டில் இன்று காலை முதல் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் தீவிர சோதனையில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
அதே போல், பழைய கார்களை வாங்கி விற்பனை செய்யும் பைனான்சியர்கள் தொடர்பாகவும் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் சோதனை செய்து வருவதாகக் கூறப்படுகிறது. அந்த வகையில், அயனாவரம் பகுதியில் உள்ள அடுக்குமாடிக் குடியிருப்பில் வசித்து வரும் பைனான்சியர் ஒருவரது வீட்டிலும் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தி வருகின்றனர். சட்ட விரோத பணப்பரிமாற்றம் என்பதால், அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் சோதனையை தீவிரப்படுத்தியுள்ளனர்.
இன்று காலை முதல் சென்னையில் உள்ள அயனாவரம், அண்ணாநகர், திருமங்கலம் உள்ளிட்ட 5-க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் சோதனை மேற்கொண்டு வரும் நிலையில், சோதனைக்கான முழுமையான காரணத்தை இன்னும் தெரியப்படுத்தவில்லை. ஆகையால், முழுமையான சோதனைக்கு பிறகே எதற்காக இந்த சோதனை நடத்தப்பட்டது? சோதனையில் எவ்வளவு பணம் கைப்பற்றப்பட்டது? முக்கிய ஆவணங்கள் எதாவது பறிமுதல் செய்யப்பட்டதா? என்பது குறித்து தெரிய வரும்.