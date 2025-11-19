ETV Bharat / state

சென்னையில் 15-க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் சோதனை!

சைதாப்பேட்டை, கோடம்பாக்கம், கே.கே. நகர், அம்பத்தூர், சௌகார்பேட்டை உள்ளிட்ட 15 இடங்களில் துப்பாக்கி ஏந்திய சிஆர்பிஎப் வீரர்கள் உதவியுடன் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் சோதனையில் இறங்கியுள்ளனர்.

(ETV Bharat Tamil Nadu)
ETV Bharat Tamil Nadu Team

November 19, 2025 at 3:38 PM IST

சென்னை: சென்னையில் தங்க நகை வியாபாரம் மற்றும் இரும்பு மொத்த வியாபாரம் செய்யும் தொழிலதிபர்களுக்கு தொடர்புடைய 15-க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் அமலாக்கத் துறை அதிகாரிகள் அதிரடியாக சோதனை நடத்தி வருகின்றனர்.

சென்னை சௌகார்பேட்டை பகுதியில் உள்ள பவர்லால் முத்தா என்ற தொழிலதிபர் வீட்டில் அமலாக்கத் துறை அதிகாரிகள் சோதனை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். மேலும், அவருக்கு சொந்தமான கோடம்பாக்கத்தில் உள்ள சுகாலி என்டர்பிரைசஸ் நிறுவனத்திலும் சோதனை நடைபெற்று வருகிறது.

அதே போல், கீழ்பாக்கம் பகுதியில் உள்ள ஒரு அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் நிர்மல் குமார் என்ற இரும்பு மொத்த வியாபாரம் செய்யக் கூடிய தொழிலதிபர் வீட்டிலும் சோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.

மேலும், சென்னை கலைஞர் கருணாநிதி நகர் பகுதியில் தங்கம் மொத்த வியாபாரம் செய்யக் கூடிய தொழிலதிபரின் இரண்டு வீடுகளிலும், அம்பத்தூர் பகுதியில் வழக்கறிஞர் ஒருவரின் இல்லத்திலும் அமலாக்கத் துறை அதிகாரிகள் சோதனை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

அந்த வகையில் சென்னை முழுவதும் சைதாப்பேட்டை, கோடம்பாக்கம், கே.கே. நகர், அம்பத்தூர், சவுகார்பேட்டை உள்ளிட்ட 15 இடங்களில் துப்பாக்கி ஏந்திய சிஆர்பிஎப் என அழைக்கப்படும் மத்திய ரிசர்வ் போலீசார் உதவியுடன் அமலாக்கத் துறை அதிகாரிகள் சோதனையில் இறங்கியுள்ளனர். இந்த சோதனையானது சட்ட விரோத பணப் பரிமாற்றம் தொடர்பாக வந்த புகார்களின் அடிப்படையில் நடத்தப்பட்டு வருவதாக அமலாக்கத் துறை அதிகாரிகள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதில் தங்க வியாபாரிகளுக்கும் மொத்த இரும்பு விற்பனை தொழில் அதிபர்கள் வீட்டிலும் ஒரு சேர சோதனை நடப்பதால் இரண்டுக்கும் தொடர்புள்ளதா? இரு தரப்புக்கும் இடையே சட்ட விரதோதமாக பணப் பரிமாற்றம் நடைபெற்றுள்ளதா? அல்லது வங்கியில் தொழில் விரிவாக்கத்திற்காகப் பணம் பெற்று அதனை சட்ட விரோதமாக பயன்படுத்தி வந்ததாக எழுந்த புகாரின் அடிப்படையில் சோதனை நடைபெற்று வருகிறதா? என்பது குறித்து இதுவரை எந்த தகவலும் அமலாக்கத் துறை தரப்பில் இருந்து தெரிவிக்கப்படவில்லை. இருப்பினும் சோதனைகள் முடிந்த பின்பே முழு விவரம் தெரிவிக்கப்படும் என அமலாக்கத் துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். இதுகுறித்து அமலாக்கத் துறை அதிகாரிகள் விரைவில் தெளிவான தகவல்களை வெளியிடுவார்கள் என எதிர் பார்க்கப்படுகிறது.

