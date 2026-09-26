ஜெம் வீரமணி போக்சோ வழக்கில் பல கோடி ரூபாய் கைமாறியாதாக தகவல் - அமலாக்கத்துறை விசாரிக்க திட்டம்?
சொத்து விற்பனை, வங்கிப் பரிவர்த்தனைகள் மற்றும் லஞ்சமாக பணம் கைமாறியதாகக் கூறப்படும் குற்றச்சாட்டில் சட்ட விரோத பண பரிமாற்றம் ஏதாவது நடைபெற்று உள்ளதா என்ற கோணத்தில் அமலாக்கத்துறை விசாரணை நடத்த உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
Published : September 26, 2026 at 7:51 AM IST
சென்னை: ஜெம் வீரமணி தொடர்பான போக்சோ வழக்கில் பல கோடி ரூபாய் கைமாறியதாக கூறப்படும் நிலையில் இதுகுறித்து அமலாக்கத்துறை விசாரிக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
ஜெம் கிரானைட்ஸ் நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் வீரமணி மீது கடந்த ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் தொண்டு நிறுவன ஊழியர் காவல்துறையில் புகார் அளித்ததாக கூறப்படுகிறது. அந்தப் புகாருடன் முக்கியமான காணொளி ஆதாரங்களும் அளிக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.
மேலும், தொண்டு நிறுவன அலுவலகத்துக்கு நேரில் வந்த ஒரு நபர் பென்டிரைவ் ஒன்றை ஊழியர்களிடம் ஒப்படைத்ததாகவும், அதில் சிறுமிகள் தொடர்பான பாலியல் குற்றச்சாட்டை வெளிப்படுத்தும் காணொளி காட்சிகள் இருந்ததாகவும், அந்தக் காணொளி தொடர்பாக உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அந்த நபர் கேட்டுக்கொண்டதைத் தொடர்ந்து புகார் அளித்ததாகவும் தொண்டு நிறுவன ஊழியர் கூறியிருந்தார்.
இதனடிப்படையில் கடந்த 2025ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் 10ஆம் தேதி வீரமணி மற்றும் அந்த பெண் மீது போக்சோ சட்டத்தின் 7 மற்றும் 8வது பிரிவுகளின் கீழ் மத்திய குற்றப்பிரிவு காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்ததாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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இந்த வழக்கில் ஆரம்ப கட்டத்தில் உரிய முறையில் விசாரணை மேற்கொள்ளப்படவில்லை என்ற குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்தன. குறிப்பாக, புகார் மற்றும் காணொளி ஆதாரங்கள் அளிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படாதது ஏன்? விசாரணை எந்த அடிப்படையில் மேற்கொள்ளப்பட்டது? என்பது தொடர்பாக காவல்துறையின் நடவடிக்கைகள் குறித்து பல்வேறு கேள்விகள் எழுந்தன.
இதற்கிடையே கடந்த மாதம் இந்த வழக்கில் ஜெம் கிரானைட்ஸ் நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் வீரமணி மற்றும் அவரது கூட்டாளிகள் என மொத்தம் நான்கு பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். இதையடுத்து வழக்கின் விசாரணை மேலும் தீவிரப்படுத்தப்பட்டது.
தற்போது இந்த வழக்கை விசாரிக்க கூடுதல் காவல் இயக்குநர் தேன்மொழி தலைமையில் நான்கு பெண் ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் அடங்கிய சிறப்புப் புலனாய்வுக் குழு அமைக்கப்பட்டு விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.
பணம் கைமாறியதாக குற்றச்சாட்டு
இந்நிலையில் ஆரம்ப கட்டத்தில் வழக்கில் நடவடிக்கை எடுக்காமல் இருக்கவும், வழக்கை மூடிமறைக்கவும் காவல்துறை அதிகாரிகள் உள்ளிட்ட பலருக்கு பல கோடி ரூபாய் வரை லஞ்சமாக பணம் கைமாறியதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.
வீரமணி கைது செய்யப்படாமல் இருப்பதற்காக இந்தப் பணம் வழங்கப்பட்டதாகவும், அந்தப் பணத்தை ஏற்பாடு செய்வதற்காக வீரமணி தனது பெயரிலும், நிறுவனத்தின் பெயரிலும் இருந்த பல்வேறு சொத்துகள் மற்றும் நிலங்களை அவசரமாக விற்பனை செய்ததாகவும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
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இதனால் அந்தச் சொத்துகள் எப்போது விற்பனை செய்யப்பட்டன? அவற்றின் மூலம் எவ்வளவு பணம் பெறப்பட்டது? அந்தப் பணம் எவ்வாறு பயன்படுத்தப்பட்டது? யார் யாரிடம் பணம் கைமாறியது? என்பன தொடர்பாக போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
மேலும் சொத்துகள் மற்றும் நிலங்கள் விற்பனை செய்யப்பட்டதில் முறைகேடுகள் நடைபெற்றனவா? அவற்றின் மூலம் பெறப்பட்ட பணம் சட்டவிரோதமாக பரிமாற்றம் செய்யப்பட்டதா? வழக்கை மூடிமறைப்பதற்காக லஞ்சப் பணம் வழங்கப்பட்டதா? என்பன குறித்தும் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
அமலாக்கத்துறை விசாரணைக்கு திட்டம்
இந்த பின்னணியில்தான், பல கோடி ரூபாய் பணப்பரிமாற்றம் நடைபெற்றதாக கூறப்படுவது குறித்து அமலாக்கத்துறை விசாரணை நடத்த திட்டமிட்டு வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
குறிப்பாக சொத்து விற்பனை, அதன்மூலம் கிடைத்த பணம், வங்கிப் பரிவர்த்தனைகள் மற்றும் லஞ்சமாக பணம் கைமாறியதாகக் கூறப்படும் குற்றச்சாட்டில் சட்ட விரோத பண பரிமாற்றம் ஏதாவது நடைபெற்று உள்ளதா என்ற கோணத்தில் அமலாக்கத்துறை விசாரணை நடத்த உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
ஏற்கெனவே மத்திய குற்றப்பிரிவில் இதுதொடர்பாக வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், அதுதொடர்பான ஆவணங்கள் மற்றும் விசாரணை விவரங்களைப் பெற்று பணப்பரிமாற்றம் தொடர்பாக தனியாக ஆய்வு செய்யவும் வாய்ப்பு இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.