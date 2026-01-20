ETV Bharat / state

சபரிமலை கோயில் தங்கம் திருட்டு வழக்கு: சென்னையில் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் சோதனை

அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் சென்னை அம்பத்தூர் எஸ்டேட் பகுதியில் சுமார் 6 வாகனங்களில் சென்று அங்கு ஒரு நிறுவனத்தில் சோதனை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

அமலாக்கத்துறை
அமலாக்கத்துறை (ETV Bharat Tamil Nadu)
சென்னை: சபரிமலை கோயில் தங்கம் திருட்டு வழக்கு தொடர்பாக சென்னையில் அமலாக்கத்துறை சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

கேரள மாநிலம் சபரிமலை ஐப்பன் கோயிலில் துவாரபாலகர் சிலையில் பதிக்கப்பட்டு இருந்த தங்க தகடுகள் திருடப்பட்ட வழக்கு தொடர்பாக சிறப்பு புலனாய்வு குழு அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தி வந்தனர். அவர்கள் நடத்திய விசாரணையின் அடிப்படையில் சிலைகளின் பராமரிப்பு பணிக்கு தலைமை தாங்கிய உன்னி கிருஷ்ணன், சபரிமலையில் பணியாற்றிய நிர்வாக அதிகாரி முராரி பாபு, செயல் அலுவலர் சுதீஷ்குமார், திருவாபரணம் ஆணையர் பைஜூ, திருவிதாங்கூர் தேவஸ்வம் போர்டு முன்னாள் ஆணையர் மற்றும் தலைவர் வாசு உள்ளிட்ட சுமார் பேர் கைது செய்தனர். மேலும் அவர்களது வங்கி கணக்குகளையும் முடக்கினர்.

அதில் தமிழகத்தில் இருந்தும் சிலர் கைது செய்யப்பட்டனர். மேலும் இந்த தங்க தகடுகள் கொள்ளையடிக்கப்பட்ட வழக்கில் சட்ட விரோத பணம் பரிமாற்றம் நடைபெற்று இருப்பதாகக் கூறி அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகளும் வழக்கு ஒன்றை பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

இந்த வழக்கு தொடர்பான கேரளாவில் பல்வேறு இடங்களில் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் தொடர்ந்து தீவிர சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். அந்த விசாரணையின் தொடர்ச்சியாக சென்னையிலும் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் இன்று சோதனை நடத்தி வருகின்றனர். இந்த வழக்கில் ஏற்கனவே கைது செய்யப்பட்டவர்களின் வீடு மற்றும் அலுவலகம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் அமலாக்கத்துறை சோதனையில் ஈடுபட்டு வருவதாக கூறப்படுகிறது.

இதையும் படிங்க: தமிழகத்தில் சட்டம் - ஒழுங்கு சரியில்லை - கோஷத்துடன் வெளிநடப்பு செய்த அதிமுக, பாஜகவினர்

சென்னை அம்பத்தூர் எஸ்டேட் பகுதியில் அமைந்துள்ள ஒரு நிறுவனம் தான் சபரிமலை ஐயப்பன் கோயிலில் காணாமல் போன தங்க கலசங்கள் மற்றும் தகடுகளை செய்து கொடுத்துள்ளது. எனவே அந்த நிறுவனத்திற்கு இன்று காலை 6 வாகனங்களில் வந்த அமலாக்கத் துறை அதிகாரிகள் தீவிர சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

இது தவிர, கேரளா, தமிழ்நாடு மற்றும் கர்நாடகா என சுமார் 20 இடங்களில் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தி வருவதாகவும் தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

பல்வேறு இடங்களில் அமலாக்கத்துறை சோதனையில் ஈடுபட்டு வரும் நிலையில், சோதனை முழுமையாக நிறைவடைந்த பிறகு தான் என்னென்ன ஆவணங்கள் கைப்பற்றப்பட்டன? பணம் ஏதாவது கைப்பற்றப்பட்டதா? சட்டவிரோத பண பரிமாற்றங்கள் நடந்ததற்கான முகாந்திரம் ஏதேனும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளதா? என்பது குறித்த முழுமையான விவரங்கள் வெளியாகவும் எனவும் அதிகாரிகள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

