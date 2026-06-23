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தமிழ்நாடு முழுவதும் 18 இடங்களில் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் அதிரடி ‘ரெய்டு’

கடந்த 2017-ம் ஆண்டு ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வில், நடைபெற்றதாகக் கூறப்படும் முறைகேடு மற்றும் சட்டவிரோத பணப் பரிமாற்ற புகார் அடிப்படையில், சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் 156 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்தனர்.

சென்னை அமலாக்கத்துறை அலுவலகம்
சென்னை அமலாக்கத்துறை அலுவலகம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 23, 2026 at 12:49 PM IST

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சென்னை: ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வில் நடைபெற்றதாகக் கூறப்படும் முறைகேடு தொடர்பாக இன்று தமிழ்நாட்டில் 18 இடங்களில் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள், அதிரடி சோதனை மேற்கொண்டு வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

குறிப்பாக சென்னை, திருச்சி, கோயம்புத்தூர், மதுரை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் இந்த சோதனை நடைபெற்று வருவதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. சுமார் 50-க்கும் மேற்பட்ட அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள், துப்பாக்கி ஏந்திய சிஆர்பிஎஃப் போலீசார் உதவியுடன், இன்று காலை முதல் சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இதில் குறிப்பாக சென்னையில் அண்ணா நகர் பகுதியில் ஒரு அடுக்குமாடி குடியிருப்பிலும், ஐசிஎஃப், புழல், பெரவள்ளூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் அமலாக்கத்துறை ஆய்வில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

கடந்த 2017-ம் ஆண்டு நடைபெற்ற, ஆசிரியர் தேர்வில் நடைபெற்றதாகக் கூறப்படும் முறைகேடு மற்றும் சட்டவிரோத பணப் பரிமாற்ற புகார் அடிப்படையில் அமலாக்கத்துறையின் இந்த சோதனை நடைபெறுவதாக கூறப்படுகிறது. தமிழ்நாட்டில் கடந்த 2017ஆம் ஆண்டு அரசு பாலிடெக்னிக் கல்லூரிகளில், 1058 விரிவுரையாளர்கள் பணியிடங்களுக்கு ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் சார்பில் தேர்வு நடத்தப்பட்டது. இந்த தேர்வை 1.33 லட்சம் பேர் எழுதிய நிலையில், 2017 ஆம் ஆண்டு இந்த தேர்வுக்கான முடிவு வெளியானது. இந்நிலையில் இந்தத் தேர்வில் முறைகேடு நடைபெற்றதாக கூறி பல்வேறு நபர்கள் காவல்துறையில் புகார் அளித்திருந்தனர்.

மேலும் தேர்வு வாரியத்தின் உறுப்பினரான உமா என்பவர், சென்னை மாநகர காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் இந்த குளறுபடி தொடர்பாக புகார் அளித்தார். இது தொடர்பாக விசாரணை மேற்கொண்ட சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார், இடைத்தரகர்கள், பள்ளிக்கல்வித்துறை சங்கத்தில் செயல்படுபவர்கள் என 156 நபர்கள் மீது வழக்குப்பதிவு செய்தனர். மேலும் இதில் தரகர்கள், டேட்டா என்ட்ரி நிறுவனத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் பள்ளிக்கல்வித்துறை ஊழியர்கள், சங்கத்தை சேர்ந்தவர்கள் என 19 நபர்களும் கைது செய்யப்பட்டனர்.

இந்த வழக்கில் சுமார் 50 கோடி ரூபாய் பணம் பெற்று மோசடி செய்ததாகவும், விசாரணையில் தெரியவந்ததாக தகவல்கள் வெளியானது. இந்நிலையில் இந்த வழக்கில் சட்டவிரோத பணப் பரிமாற்றம் ஏதாவது நடைபெற்றுள்ளதா என்ற கோணத்தில் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகளும் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை தொடங்கினர்.

அதனைத் தொடர்ந்து, இன்று காலை 18 இடங்களில் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் அதிரடி சோதனை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இதில் சென்னை பெரவள்ளூர் பகுதியைச் சேர்ந்த விநாயகமூர்த்தி, அண்ணா நகர் பகுதியை சேர்ந்த செந்தில்குமார் உள்ளிட்டோர் வீடுகளில் அமலாக்கத் துறை சோதனை நடைபெற்று வருகிறது.

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விநாயகமூர்த்தி ஏற்கனவே இந்த வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டு, அவர் மீது குண்டர் சட்டம் போடப்பட்டது. மேலும் முழுமையான சோதனைக்கு பிறகு என்ன மாதிரி ஆவணங்கள் கைப்பற்றப்பட்டன? சட்ட விரோத பண பரிமாற்றத்திற்கு முகாந்திரம் இருக்கிறதா? உள்ளிட்டவை குறித்து விவரங்கள் தெரிய வரும் எனவும் அமலாக்கத்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

TEACHERS RECRUITMENT CASE
அமலாக்கத்துறை சோதனை
ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு வழக்கு
ED RAID
TAMILNADU ED RAID

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