ஆருத்ரா கோல்டு நிறுவன பண மோசடி வழக்கு: சென்னை உட்பட 15 இடங்களில் அமலாக்கத் துறை சோதனை
ஆருத்ரா கோல்டு நிறுவன பண மோசடி தொடர்பாக 40 பேர் மீது பொருளாதார குற்றப்பிரிவு போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து, 22 பேரை கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
Published : November 26, 2025 at 4:56 PM IST
சென்னை: ஆருத்ரா கோல்டு நிறுவன பண மோசடி வழக்கில் சட்ட விரோத பணப்பரிமாற்றம் நடைபெற்றதாக சென்னை, காஞ்சிபுரம், வேலூர் உட்பட 15 இடங்களில் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் அதிரடி சோதனையில் ஈடுபட்டனர்.
சென்னை அமைந்தகரையை தலைமையிடமாகக் கொண்டு செயல்பட்டு வந்த 'ஆருத்ரா கோல்ட் நிறுவனம்' கடந்த 2021ஆம் ஆண்டு மக்களை கவரும் வகையில் பல கவர்ச்சிகரமான திட்டங்களை அறிவித்தது. அதில் வாடிக்கையாளர்கள் தங்களது நிறுவனத்தில் ஒரு லட்ச ரூபாய் முதலீடு செய்தால் அதற்கு 35 ஆயிரம் ரூபாய் பத்து மாதத்திற்கு வட்டி தரப்படும் என கூறி ஆயிரக்கணக்கான மக்களிடம் இருந்து முதலீடுகளை பெற்றனர்.
இதனையடுத்து பல்லாயிரக்கணக்கான பொதுமக்களிடம் இருந்து 2438 கோடி ரூபாய் வரை பெற்று ஆருத்ரா கோல்டு நிறுவனம் மோசடி செய்து அதன் நிர்வாகிகள் தலைமறைவு ஆகினர். இந்த மோசடி தொடர்பாக 40 பேர் மீது பொருளாதார குற்றப்பிரிவு போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து, 22 பேரை கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
இந்த சம்பவம் தமிழ்நாட்டில் பெரும் பரபரப்புக்கு உள்ளாகியது. இதனையடுத்து இந்த வழக்கில் கைப்பற்றப்பட்ட ஆவணங்களை பொருளாதார குற்றப்பிரிவு போலீசார் ஆய்வு செய்த போது சட்டவிரோத பணப்பரிமாற்றம் நடைபெற்று இருப்பதாக தெரிவித்தனர்.
அதனடிப்படையில் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் வழக்குப்பதிவு செய்து அவர்களும் விசாரணையை தொடங்கினர்.
இந்த நிலையில், ஆருத்ரா கோல்டு நிறுவன நிதி மோசடி தொடர்பாக இன்று காலை முதல் சென்னை, காஞ்சிபுரம், வேலூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் சுமார் 15க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் சோதனை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். சென்னை முகப்பேர் பகுதியில் உள்ள இந்த நிறுவனத்தின் முன்னாள் இயக்குநர் ஒருவர் வீட்டிலும், ஐஸ் ஹவுஸ் பகுதியில் உள்ள முக்கிய நிர்வாகியாக பணியாற்றிய நபர் ஒருவரின் வீட்டிலும் அமலாக்கத் துறை அதிகாரிகள் அதிரடி சோதனை நடத்தி வருகின்றனர்.
மேலும் ஆருத்ரா கோல்டு நிறுவனத்தின் இயக்குநர் ராஜசேகர் மற்றும் அவரது மனைவி ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் தலைமறைவாக இருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்ட நிலையில், அவர்களை கைது செய்வதற்கான பல்வேறு நடவடிக்கைகளை பொருளாதார குற்றப்பிரிவு போலீசார் எடுத்து வருகின்றனர். இந்த வழக்கு தொடர்பாக கைது செய்யப்பட்ட பல்வேறு நபர்கள், நடிகர் ஆர்.கே.சுரேஷ் ஆகியோரிடமும் இந்த வழக்கு தொடர்பாக பொருளாதார குற்றப்பிரிவு போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தியுள்ளனர்.
|இதையும் படிங்க: வளர்ப்பு நாய்களுக்கு உரிமம் பெற அவகாசம் - நீதிமன்றத்தில் சென்னை மாநகராட்சி விளக்கம்!
இந்த சோதனைக்கு பிறகு சட்டவிரோத பணப்பரிமாற்றத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் குறித்த தகவல் தெரிய வரும் எனவும், அடுத்தகட்டமாக இதில் தொடர்புடைய நபர்களுக்கு சம்மன் அனுப்பி விசாரணை நடத்தப்படும் என்றும் அமலாக்கத் துறை அதிகாரிகள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும் மோசடி மூலம் திரட்டப்பட்ட பணத்தில் வாங்கப்பட்ட சொத்து ஆவணங்கள், பணம் தொடர்பான ஆவணங்கள், டிஜிட்டல் ஆதாரங்கள், முதலீட்டாளர் விவரங்கள் போன்றவற்றை மீட்டெடுக்கும் நோக்கில் இச்சோதனை நடைபெற்று வருவதாகவும் அமலாக்கத் துறை வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன.