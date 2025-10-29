ETV Bharat / state

அரசு வேலைக்கு ரூ.35 லட்சம் வரை லஞ்சம்? யார் அந்த 150 பேர்? - பகீர் கிளப்பும் அமலாக்கத் துறை கடிதம்!

தேர்வு எழுதியவரின் ரகசிய விவரங்கள் எவ்வாறு வெளிவந்தன? திறமையான எத்தனை பேர் நீக்கப்பட்டனர்? லஞ்சம் வசூலித்தது யார்? என்பது குறித்து தமிழக டிஜிபி விசாரணை நடத்த வேண்டுமென அமலாக்கத் துறை கேட்டுக் கொண்டுள்ளது.

கோப்புப்படம்
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 29, 2025 at 8:42 PM IST

2 Min Read
சென்னை: நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறையில் பணி நியமனங்களுக்கு ரூ.25 - 35 லட்சம் வரை லஞ்சம் வசூலிக்கப்பட்டுள்ளதாக அமலாக்கத் துறை வெளியிட்டுள்ள தகவல் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தமிழ்நாடு நகராட்சி நிர்வாகம், நகர்ப்புற மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறையில் 2024-25 மற்றும் 2025-26 பணி நியமனங்களில் நடைபெற்றதாக கூறப்படும் பெரும் ஊழல் குறித்து அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் வெளியிட்ட தகவல் அதிர்ச்சி ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சில மாதங்களுக்கு முன்பு சட்டவிரோத பணப் பரிமாற்றம் தொடர்பான புகாரின் பேரில், தமிழக நகராட்சி நிர்வாக துறை அமைச்சர் கே.என்.நேரு மற்றும் அவரது சகோதரர் ரவிச்சந்திரன் ஆகியோர் தொடர்புடைய இடங்களில் நடத்திய சோதனையில் சில ஆவணங்கள் கைப்பற்றப்பட்டதாகவும், அந்த ஆவணங்களை ஆய்வு செய்தபோது தற்செயலாக கிடைத்த ஆதாரங்கள் மூலம் வேலைக்கு லஞ்சம் எனும் மோசடி வெளிச்சத்துக்கு வந்துள்ளதாகவும் அமலாக்கத் துறை அதிகாரிகள் கூறியுள்ளனர்.

இவ்விவகாரம் தொடர்பாக தமிழ்நாடு காவல்துறை தலைமை இயக்குநர் வெங்கட்ராமனுக்கு அமலாக்கத் துறை கடிதம் ஒன்றை அனுப்பியுள்ளது. அதில், முறைகேட்டில் ஈடுபட்ட நபர்கள் மீது உடனடியாக வழக்குப்பதிவு செய்ய வேண்டும் என கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

அந்த கடிதத்தில், 'கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு முக்கிய பிரமுகர்கள் தொடர்புடைய இடங்களில் பணப் பரிமாற்றம் தொடர்பாக நடத்திய சோதனையில் சில ஆவணங்கள் கைப்பற்றப்பட்டன. அவற்றை ஆய்வு செய்த போது இந்த மோசடி கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.

குறிப்பாக, தமிழ்நாடு நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் வாரியத்தில் 2,538 பணியிடங்களுக்கு பணி நியமனம் செய்தபோது, ஒவ்வொரு பதவிக்கும் ரூ.25 லட்சம் முதல் ரூ.35 லட்சம் வரை பெறப்பட்டுள்ளது. மேலும், முக்கிய பிரமுகர்களின் தொடர்புகள் மூலமாக பரிந்துரை செய்து பணி நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

இந்த பணி நியமனத்தில் 5-க்கும் மேற்பட்ட முக்கிய பொறுப்புகளுக்கு பணி நியமன தேர்வு நடத்தப்பட்ட பிறகும், சில நியமனங்கள் மீண்டும் சட்டவிரோதமாக நடத்தப்பட்டுள்ளன. தமிழ்நாடு அரசின் உதவிப் பொறியாளர்கள், நகர திட்டமிடல் அதிகாரிகள், இளநிலை பொறியாளர்கள், சுகாதாரத் துறை ஆய்வாளர்கள் உள்ளிட்ட பொறுப்புகளுக்கு 1.12 லட்சம் பேர் விண்ணப்பித்திருந்த நிலையில், முறைகேடாக பணி நியமனம் செய்யப்பட்டு, அதற்காக பணமும் பெற்றுள்ளனர்' என குற்றம்சாட்டப்பட்டுள்ளது.

தமிழக காவல்துறைக்கு அமலாக்கத்துறை அனுப்பிய கடிதம்
தமிழக காவல் துறைக்கு அமலாக்கத் துறை அனுப்பிய கடிதம்
மேலும், 'தேர்வு செயல்முறையை முறைகேடாக மாற்றி 2025 ஆகஸ்ட் மாதம் 150 தேர்வுகளுக்கு நியமன ஆணை வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த விவகாரத்தில் அண்ணா பல்கலைக்கழக தேர்வுத்துறை அதிகாரிகள் ஈடுபட்டிருக்கலாம் என்ற சந்தேகமும் எழுந்துள்ளது. மேலும் இதில் லஞ்சம் வாங்கப்பட்டதற்கான ஆதாரங்கள், புகைப்படங்கள் உள்ளிட்ட சில ஆவணங்கள் அமலாக்கத் துறை தரப்பில் கைப்பற்றியுள்ளோம்.

தேர்வு எழுதியவரின் ரகசிய விவரங்கள் எவ்வாறு வெளிவந்தது? எத்தனை மதிப்பெண்கள் மாற்றப்பட்டன? திறமையான எத்தனை பேர் நீக்கப்பட்டனர்? லஞ்சம் வசூலித்த முகவர்களும், அரசியல்வாதிகளும் யார்? என்பது குறித்த விரிவான விசாரணையை தமிழ்நாடு காவல்துறை நடத்த வேண்டும்' என்று அமலாக்கத் துறையின் கடிதத்தில் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

